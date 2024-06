Spiagge più belle di Palermo, dove il mare è trasparente

Andiamo alla scoperta delle spiagge più belle di Palermo e delle zone limitrofe, dei veri paradisi naturali che si affacciano sul Mar Tirreno.

Se volete organizzare una viaggio in Sicilia e la vostra meta è Palermo, segnatevi le spiagge più belle che si trovano nei dintorni del capoluogo isolano. Di seguito trovate la lista completa delle località balneari che valgono sicuramente una visita.

Le bellezze di Palermo sono tante, la città d’arte siciliana è una destinazione molto apprezzata da chi vuole scoprire la cultura e fare una vacanza all’insegna del relax e del divertimento.

In estate vale la pena fare un salto nelle più belle spiagge di Palermo dove poter godere non solo di paesaggi mozzafiato ma anche del mare cristallino dove immergersi a fare snorkeling, immersioni o sport acquatici.

Le spiagge più belle e suggestive di Palermo

Abbiamo visto già cosa vedere a Palermo per cui se volete degli spunti per i vostri itinerari alla scoperta della città vi suggeriamo di leggere la nostra guida. Se invece siete più indirizzati a godere del mare palermitano, continuando a leggere qui di seguito potete soddisfare la vostra curiosità e conoscere quali sono le spiagge più belle di Palermo che vale la pena visitare.

Il golfo di Palermo si affaccia sul Mar Tirreno. Va dal promontorio di Monte Pellegrino (Capo Priola) ad ovest con e confine ad est con Capo Mongerbino. Da Punta Priola è possibile vedere da un lato la spiaggia di Mondello, dall’altro Capo Zafferano. Va quindi da Nord dove troviamo la baia di Mondello, che è tradizionalmente considerata la spiaggia di Palermo per antonomasia, fino alla costa alta e rocciosa di Capo Zafferano a Sud-Est.

Lungo questo litorale sono diverse le spiagge da poter visitare per rilassarsi in uno scenario fantastico fatto di mare cristallino e panorami mozzafiato. Ed ecco quali sono le spiagge più belle di Palermo da non perdere in estate.

Spiaggia di Mondello , la più nota e rinomata di Palermo. Dalla città dista solo 11 chilometri, ha sabbia chiara e mare limpido e trasparente.

, la più nota e rinomata di Palermo. Dalla città dista solo 11 chilometri, ha sabbia chiara e mare limpido e trasparente. Spiaggia dell’Addaura , con le sue famose grotte. Suggestive calette formate da scogli rendono il luogo perfetto per chi vuole andare alla scoperta delle bellezze sottomarine facendo immersioni e snorkeling.

, con le sue famose grotte. Suggestive calette formate da scogli rendono il luogo perfetto per chi vuole andare alla scoperta delle bellezze sottomarine facendo immersioni e snorkeling. Spiaggia Arenella – Vergine Maria , a soli 5 km dal centro verso Nord. Vanta un’arenile composto da sabbia dorata bagnata da acque cristalline e turchesi. Nelle vicinanze c’è anche una antica tonnara, testimonianza dell’attività dei pescatori di questo borgo.

, a soli 5 km dal centro verso Nord. Vanta un’arenile composto da sabbia dorata bagnata da acque cristalline e turchesi. Nelle vicinanze c’è anche una antica tonnara, testimonianza dell’attività dei pescatori di questo borgo. Spiagge di Sferracavallo (Baia del Corallo, spiaggia di Barcarello, ecc) si trovano nella Riserva Naturale di Capo Gallo. Il litorale è fatto di zone di sabbia alternate ad altre di scogli. Luogo preferito da chi ama fare snorkeling, visto che nell’area protetta si possono ammirare anche dei coralli.

(Baia del Corallo, spiaggia di Barcarello, ecc) si trovano nella Riserva Naturale di Capo Gallo. Il litorale è fatto di zone di sabbia alternate ad altre di scogli. Luogo preferito da chi ama fare snorkeling, visto che nell’area protetta si possono ammirare anche dei coralli. Isola delle Femmine, mare turchese e mare stupendo. Allontanandosi di solo 500 metri dalle coste palermitane si può visitare l’Isola delle Femmine, meta degli amanti del per il birdwatching e delle immersioni.

Queste sono solo alcune delle più belle spiagge di Palermo che vale la pena visitare se siete in zona.