Quando ricomincia la scuola? Tutte le date regione per regione. Ma soprattutto quali sono i prossimi ponti e festività 2024/25 per andare in vacanza? Il calendario completo

Non è tanto il rientrare ferie, le giornate che si accorciano o il maltempo a segnare la fine dell’estate. Quello che segna il passo e che ci fa piombare nell’autunno e nel pieno di un nuovo anno è l’inizio della scuola. Il primo giorno di scuola significa inevitabilmente che le vacanze sono finite. E poco importa se a scuola non ci andate più da un pezzo e non avete figli: la campanella suona per tutti!

Il calendario scolastico segna poi ancor prima che spulciamo i prossimi mesi quali saranno i ponti del prossimo anno, quando si tirerà nuovamente il fiato, quando si potrà approfittare di un giorno in più di ferie per una breve vacanza. Già perché ricominciare a lavorare pensando che per la prossima vacanza bisogna aspettare la prossima estate è decisamente troppo. Un city break, una fuga di due giorni in un borgo, una gita naturalistica durante l’anno rimettono in sesto. Segnatevi dunque quali saranno i prossimi ponti e le date delle vacanze.

Calendario Scolastico 2024/25: tutte le date regione per regione

Il weekend del 6 e 7 settembre saranno l’ultimo senza pensieri per la maggior parte degli studenti italiani. Poi dal 9 settembre alla spicciolata tutti torneranno sui banchi. Le date di inizio del calendario scolastico sono decise autonomamente dalle regioni, così come le date di chiusura e delle vacanze. L’unico obbligo è rispettare il numero di giorni annuali, dopo di ché ogni regione agisce secondo tradizioni, meteo e necessità. Come sempre i primi a tornare sui banchi di scuola sono gli allievi e le allieve delle scuole di Bolzano. Vediamo le date di inizio regione per regione.

Abruzzo: 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Basilicata: 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Bolzano: 5 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Calabria: 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Campania: 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Emilia Romagna: 16 settembre 2024 – 6 giugno 2025

Friuli Venezia Giulia: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Lazio: 16 settembre 2024 – 10 giugno 2025

Liguria: 16 settembre 2024 – 10 giugno 2025

Lombardia:12 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Marche: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Molise: 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Piemonte: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Puglia: 16 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Sardegna:12 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Sicilia: 12 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Toscana: 16 settembre 2024 – 10 giugno 2025

Trentino:9 settembre 2024 – 12 giugno 2025

Umbria: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Valle d’Aosta: 11 settembre 2024 – 10 giugno 2025

Veneto: 11 settembre 2024 – 7 giugno 2025

Ponti e festività 2024/25: i giorni di vacanza e dove andare

I ponti sono colpi di fortuna da calendario. Ovvero quei giorni di festa nazionale che cadono in giorni tattici della settimana, ossia magari un giovedì o un martedì e consentono a fronte di un giorno di ferie di ritagliarsi una breve vacanza. Sarebbe bello per ogni ponte poter fare le valigie e partire, ma soldi e incombenze non sempre lo permettono. Vi suggeriamo però attività e idee per i giorni di vacanza dei prossimi ponti e festività 2024/25. Così da iniziare scuola o il lavoro con il sorriso!

Ponte di Ognissanti. Quest’anno il 1 novembre cade di venerdì. Perfetto quindi per un lungo weekend da trascorrere andando ad ammirare il foliage, qualche sagra di autunno o per vedere le città più belle in autunno.

Quest’anno il 1 novembre cade di venerdì. Perfetto quindi per un lungo weekend da trascorrere andando ad ammirare il foliage, qualche sagra di autunno o per vedere le città più belle in autunno. Ponte dell’Immacolata . Nessun regalo. Quest’anno l’8 dicembre cade di domenica. Solo i lombardi per Sant’Ambrogio e i molisani che chiuderanno le scuole il 7 avranno un giorno di vacanza in più. Potete stare a casa a fare l’albero di Natale come tradizione oppure potete fare una breve vacanza, un city break per andare a vedere i mercatini di Natale del Trentino, di Vienna o di Zagabria.

. Nessun regalo. Quest’anno l’8 dicembre cade di domenica. Solo i lombardi per Sant’Ambrogio e i molisani che chiuderanno le scuole il 7 avranno un giorno di vacanza in più. Potete stare a casa a fare l’albero di Natale come tradizione oppure potete fare una breve vacanza, un city break per andare a vedere i mercatini di Natale del Trentino, di Vienna o di Zagabria. Natale. Quest’anno il giorno di Natale cade proprio in mezzo alla settimana: di mercoledì. Perfetto dunque per un lungo ponte che inizi il 25 dicembre e termina il 29. Anzi se avete qualche giorno di ferie da utilizzare prima della fine dell’anno potreste prendervi il 23,24,27, 30 e 31 e vi fate una vacanza lunga dal 20 dicembre al 2 gennaio. Qualche paradiso tropicale vi attende per fuggire via dal freddo. Senza spendere troppo le meravigliose Canarie vi attendono.

Quest’anno il giorno di Natale cade proprio in mezzo alla settimana: di mercoledì. Perfetto dunque per un lungo ponte che inizi il 25 dicembre e termina il 29. Anzi se avete qualche giorno di ferie da utilizzare prima della fine dell’anno potreste prendervi il 23,24,27, 30 e 31 e vi fate una vacanza lunga dal 20 dicembre al 2 gennaio. Qualche paradiso tropicale vi attende per fuggire via dal freddo. Senza spendere troppo le meravigliose Canarie vi attendono. Capodanno. Il 2025 inizia di mercoledì il che favorisce i ponti sia che vogliate farvi l’ultimo dell’anno fuori partendo il 27 dicembre sia che vogliate iniziare il nuovo anno con una vacanza partendo l’1 e tornando il 5 gennaio. E’ il momento giusto per visitare qualche capitale Europea magari per fare shopping a Londra (il 26 dicembre è il Boxing Day ed è l’inizio dei saldi) o per vedere le rappresentazioni riguardo la Befana magari ad Assisi.

I giorni festivi, i weekend e i ponti nel 2025

Dal giorno dell’Epifania che cade di lunedì, indubbiamente sarà il lunedì più lunedì dell’anno, non sono previste soste fino ad Aprile. Di mezzo però c’è il Carnevale e un weekend, niente ponti ahinoi, niente male. Il Carnevale inizierà venerdì 14 febbraio, giorno anche di San Valentino. Non male trascorrerlo nella città dell’amore e del Carnevale, ovvero Venezia, no?

Vacanze di Pasqua . Pasqua cade ovviamente di domenica, quest’anno sarà il 20 aprile. Una data che suggerisce un lungo ponte a fronte di pochi giorni di ferie accorpandoci il 25 aprile che è un venerdì.

Ponte del 25 aprile. Una mini vacanza di primavera servita facile facile. La festa della Liberazione è un venerdì perfetto dunque per fare la valigia e partire per un borgo di mare, una gita sulla Costiera Amalfitana o per visitare qualche castello e città sul lago come Sirmione.

. Pasqua cade ovviamente di domenica, quest’anno sarà il 20 aprile. Una data che suggerisce un lungo ponte a fronte di pochi giorni di ferie accorpandoci il 25 aprile che è un venerdì. Ponte del 25 aprile. Una mini vacanza di primavera servita facile facile. La festa della Liberazione è un venerdì perfetto dunque per fare la valigia e partire per un borgo di mare, una gita sulla Costiera Amalfitana o per visitare qualche castello e città sul lago come Sirmione. Ponte del 1 Maggio. Il sapore d’estate si avvicina e con la Festa del Lavoro che cade di giovedì anche le vacanze. Potreste pensare a questo ponte per regalarvi la prima tintarella dell’anno, andando magari in quelle località che solitamente sono prese d’assalto o sono troppo calde in piena stagione. Magari una vacanza a Taormina in Sicilia o a Capri o prendete un aereo per visitare Siviglia e l’Andalusia, impossibile in piena estate.

Il sapore d’estate si avvicina e con la Festa del Lavoro che cade di giovedì anche le vacanze. Potreste pensare a questo ponte per regalarvi la prima tintarella dell’anno, andando magari in quelle località che solitamente sono prese d’assalto o sono troppo calde in piena stagione. Magari una vacanza a Taormina in Sicilia o a Capri o prendete un aereo per visitare Siviglia e l’Andalusia, impossibile in piena estate. Ponte del 2 giugno. La Festa della Repubblica cade di lunedì regalandoci un weekend lungo senza nemmeno toccare i giorni di ferie. Andate dunque al mare dalle isole Pontine alle Egadi. Magari una piccola vacanza a Cagliari o perché no andate in Costa Azzurra: i prezzi sono ancora abbordabili. E per restare in Francia fate una fuga in Provenza per vedere la fioritura della lavanda.

Ed eccoci arrivati alla fine dell’anno scolastico 2025, da metà giugno nessun ponte in vista – nemmeno per i romani visto che il 29 giugno San Pietro e Paolo cade di domenica – solo le attese ferie per partire per una destinazione di mare, montagna o di città.

Intanto che il nuovo anno inizi segnatevi le date dei ponti e festività 2024/25 e incominciate ad organizzare il vostro prossimo viaggio!