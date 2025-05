Il Paradiso delle Signore slitta il gran finale e sorprende: quando andrà in onda e spoiler

La programmazione degli episodi finali de Il Paradiso delle Signore 9 subisce un’importante variazione: cosa accadrà nelle prossime puntate in onda su Rai 1.

Cresce sempre più la trepidazione dei fan in vista della messa in onda degli ultimi episodi de Il Paradiso delle Signore. La nona stagione della famosa soap trasmessa nel pomeriggio di Rai 1 dal lunedì al venerdì si prepara a chiudere i battenti, ma tornerà come di consueto con le puntate inedite a settembre.

Mentre gli attori si accingono a mettersi all’opera con le riprese della decima serie, il gran finale si fa ancora attendere. L’improvvisa scomparsa di Papa Francesco ha portato i vertici della rete a rimodulare i palinsesti, lasciando spazio agli approfondimenti dedicati. L’episodio conclusivo de Il Paradiso delle Signore sarebbe dovuto andare in onda il 2 maggio, ma ci sarà da attendere qualche giorno di più.

Stando alle più recenti anticipazioni infatti, il ciclo di puntate si concluderà ufficialmente lunedì 5 maggio, una data cruciale per quanto riguarda le vicende ancora in sospeso nell’intricata trama. Molti nodi verranno al pettine e si prevedono grandi colpi di scena, che interesseranno alcuni dei protagonisti principali della stagione.

Si arricchirà di nuove dinamiche la delicata situazione che vedrà confrontarsi Marcello, Rosa e Tancredi. Allo stesso tempo si vivranno dei momenti di forte tensione in merito alle sorti di Enrico. Brancaccio si troverà sospeso tra la vita e la morte.

Come finisce Il Paradiso delle Signore 9: i colpi di scena

Lunedì 5 maggio calerà il sipario sulla nona stagione de Il Paradiso delle Signore e sarà l’occasione giusta per trovare la risposta a molti punti interrogativi che ancora tormentano i fan della soap. Tra gli spoiler principali del gran finale, circolano delle importanti notizie sul personaggio di Rosa.

Dopo aver confessato a Marcello di essere stata complice nel piano di plagio ordito da Tancredi ai danni dello stilista Botteri, una volta rientrata a Milano, Rita si scuserà con Irene per aver messo a repentaglio il successo del grande magazzino. La conversazione sarà origliata proprio da Rosa, che scoprirà la verità su Di Stant’Erasmo e ne resterà sconvolta.

Deciderà perciò di correre a casa di Marcello, con il quale avrà un incontro segreto. Per i due arriverà il momento di decidere se denunciare Tancredi, ma probabilmente anche di affrontare il tema del bacio appassionato che si erano scambiati tempo addietro.

Un importante focus si sposterà poi su Enrico, che darà grande preoccupazione nelle battute finali. Brancaccio sarà in procinto di partire alla volta di Roma per testimoniare al processo, pur non sapendo chi siano coloro che gli danno la caccia. Poco prima sarà però raggiunto al grande magazzino da uno dei criminali.

Questo tenterà il peggio mettendo Enrico nelle condizioni di lottare tra la vita e la morte, ma l’intervento di Mimmo Burgio, che aveva già tenuto d’occhio il malvivente, potrebbe modificare le sue sorti. L’appuntamento dunque, è per il 5 maggio.