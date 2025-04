Ora che arriva il caldo una fresca pokè bowl ci sta tutta: in questa versione è ancora più deliziosa

Con questa gustosa e fresca ricetta prepariamo una deliziosa pokè bowl: perfetta anche da portare in ufficio al posto del solito panino.

Ora che ci avviciniamo al periodo più caldo dell’anno, con temperature che via via diventeranno sempre più roventi, anche il modo di mangiare cambia notevolmente e invece dei soliti piatti caldi, che fanno sudare al solo pensiero, opteremo per qualcosa di fresco e gustoso al tempo stesso. Insalate di pasta, di riso, verdure fresche e ricche macedonie di frutta, saranno le ricette che andranno per la maggiore.

Tuttavia, piuttosto che optare sempre per le stesse cose, che magari alla lunga possono anche stufare, perché non preparare qualcosa di gustoso e dai toni esotici? Le pokè bowl, ad esempio, in questi ultimi anni si stanno portando tantissimo. Si tratta di preparazioni a base di pesce crudo, solitamente tonno o salmone, accompagnato da riso, frutta e varie salsine.

Come preparare una gustosa pokè bowl seguendo la ricetta semplicissima

La pokè bowl è un piatto di origine hawaiana, che con il tempo è divento ormai famoso in tutto il mondo. Il suo particolare nome è dato proprio dal modo in cui viene preparato il pesce. Infatti, “Poké” in hawaiano significa “tagliare a pezzi” o “affettare” ed il pesce, così come gli altri ingredienti, vengo tagliati a cubetti o a pezzetti prima di essere aggiunti. Il tutto poi servito all’intero di un contenitore, che prende il nome di bowl.

Ingredienti per 4 persone

Per la bowl:

200 gr di riso per sushi

350 ml di acqua

250 gr di salmone affumicato

1 mango

1 e 1/2 avocado

150 gr di alga wakame

salsa teryaki

semi di sesamo

lamponi

Per la vinaigrette:

150 ml di aceto di riso

3 cucchiai di zucchero

1 cucchiaino di sale

2 cm di alga

Procedimento:

Per prima cosa procedere con la pulizia del riso, mettendo all’interno di una ciotola piena d’acqua muovendolo per fargli perdere tutte le impurità Procedere in questo modo cambiando l’acqua spesso, fin quando non risulterà completamente pulita, lasciando infine riposare nell’acqua per 30 minuti; Prendere poi una pentola, versare il riso e ricoprirlo con circa 350 ml di acqua Lasciare riposare per 10 minuti, poi procedere con la cottura del riso mettendo il coperchio sulla pentola Abbassare la fiamma non appena arriverà a bollore e proseguire la cottura per altri 12 minuti senza mai mescolare e senza aprire il coperchio Nel frattempo preparare la vinaigrette mettendo tutti gli ingredienti in un pentolino Quindi scaldare a fuoco basso, in modo da far sciogliere sale e zucchero, senza però portare al punto di ebollizione Non appena il riso sarà cotto e avrà assorbito tutta l’acqua metterlo in una ciotola Versar la vinaigrette e coprire con un canovaccio Lasciare raffreddare completamente Procedere quindi con la preparazione degli altri ingredienti pulendo avocado e mango Ora non resta che procedere con la preparazione della bowl Da un lato mettere il riso, di fianco sistemare mango e avocado tagliato a fettine, poi il pesce ed infine le alghe Condire con la salsa e unire semi di sesamo e lamponi

Ed ecco che la pokè bolw è pronta per essere servita. È possibile realizzare diversi varianti, usando gli ingredienti che più piacciono, creando così sapori e profumi unici.