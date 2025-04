Telefonate da numeri sconosciuti? Ti svelo come scoprire in un attimo chi ti sta chiamando

Negli ultimi anni le telefonate provenienti da numeri sconosciuti si sono moltiplicate. Ma c’è un modo semplicissimo per scoprire chi è che ci sta chiamando.

Il cellulare, nato come strumento per semplificarci la vita, spesso diventa fonte di continuo stress. Infatti la maggior parte di noi non può spegnerlo o mettere la modalità silenziosa per ragioni di lavoro e, quindi, è costretto a subirsi continue telefonate da parte di numeri sconosciuti che chiamano un po’ a tutte le ore del giorno.

Un vero incubo soprattutto se dobbiamo rispondere per forza in quanto, magari, potrebbe trattarsi delle telefonata di un collega di cui non abbiamo il numero o di un insegnante che ci chiama dalla scuola di nostro figlio o se la nostra famiglia vive lontano. Insomma queste telefonate non possono fare a meno di disturbarci.

E, quando rispondiamo, gran parte delle volte dall’altra parte il silenzio più totale, nessuno dice nulla e la chiamata s’interrompe poco dopo. Mentre se non rispondiamo ci resta il dubbio che potesse trattarsi di qualcosa d’ importante. Ma da chi provengono queste telefonate? Fino ad oggi scoprirlo sembrava impossibile ma, per fortuna, ora non è più così: ora c’è un modo per scoprire chi ci sta chiamando, a chi appartiene il numero sconosciuto.

Numero sconosciuto? Ecco come scoprire a chi appartiene

Ogni giorno un cittadino si alza dal letto e sa che, nell’arco di meno di 24 ore, sarà bombardato da chiamate provenienti da call center o da numeri sconosciuti che gli faranno salire il desiderio di distruggere il suo telefono. Non rispondere, talvolta, non è possibile e, in ogni caso, se non rispondiamo ci resta il dubbio di sapere chi ci stava telefonando. C’è un modo semplicissimo per scoprirlo.

Se un numero che non hai in rubrica ti ha appena chiamato ma poi, quando hai risposto, dall’altra parte nessuno ha proferito parola oppure non sei nemmeno riuscito a rispondere e vuoi sapere chi era, c’è un metodo semplicissimo per scoprire in pochi secondi chi ha cercato di contattarti.

Tutto quello che devi fare è andare sul sito Tellows.com e inserire il numero sconosciuto. A quel punto scoprirai la persona o l’azienda a cui appartiene. Non solo: sul sito ti verrà indicato anche se si tratta del numero di un call center o di un numero truffaldino e potrai trovare anche eventuali segnalazioni da parte di altri utenti.

In questo modo capirai subito se è un numero da bloccare o da richiamare nel caso non fossi riuscito a rispondere. Ricordati che, se vuoi bloccare una volta e per tutte le chiamate da parte dei call center, l’unico modo sicuro è iscriverti al registro delle opposizioni in modo da non essere più disturbato.