Cosa fare a Carnevale a Rimini 2022: tutti gli eventi per festeggiare insieme. Manifestazione confermata.

Stiamo per entrare nei giorni clou del Carnevale 2022. Passato come un lampo San Valentino, la prossima festa è quella di Carnevale, che quest’anno sarà tra la fine di febbraio e i primi di marzo. Finalmente, potremo tornare a festeggiare, dopo le cancellazioni di tutte le manifestazioni lo scorso anno, a causa della pandemia che era in piena terza ondata.

Non in tutte le città italiane il Carnevale si svolgerà a pieno regime. Infatti, se Viareggio e Venezia hanno confermato i loro festeggiamenti, sebbene con cambi di programma, numero chiuso e manifestazioni ridotte, altre città hanno preferito rinviare le sfilate di carri a tarda primavera o estate, lasciando piccoli eventi in questo periodo. Mentre altre ancora hanno preferito cancellare il Carnevale anche per quest’anno.

Città come Ivrea, Ascoli Piceno, Offida e Sciacca hanno preferito non organizzare le loro storiche manifestazioni per via delle modalità di svolgimento, troppo pericolose. Pensiamo alla battaglia delle arance di Ivrea o alla caccia al bove finto a Offida, con inseguimento della folla per le vie del paese.

Altre città, con eventi più facili da controllare, hanno confermato le loro manifestazioni di Carnevale. Qui vi segnaliamo come si festeggerà il Carnevale a Rimini. Ecco le iniziative per tutti.

Carnevale a Rimini 2022: tutti gli eventi



Quest’anno, finalmente, si torna a festeggiare il Carnevale a Rimini, all’aperto ma anche in discoteca, dopo la riapertura delle sale da ballo lo scorso 11 febbraio. Sarà un periodo di meritata spensieratezza, grazie anche al calo della curva dei contagi, da vivere con leggerezza ma sempre osservando le regole di prudenza.

Sarà soprattutto una festa per i bambini, che potranno andare di nuovo in piazza e per le vie della città di Rimini indossando costumi colorati e maschere (non mascherine!). Per i più piccoli tornerà la festa di Color Coriandolo, che si terrà domenica 27 febbraio e martedì 1° marzo, Martedì Grasso. La manifestazione si svolgerà nella rinnovata e bellissima piazza Malatesta, dove sorge Castel Sismondo.

L’evento, per tutti, proporrà spettacoli di artisti di strada, giocolieri, acrobati e musica dal vivo. È in programma anche uno spettacolo a sorpresa. I bambini potranno andare sulle giostre.

Non mancheranno, poi, le feste organizzate nei locali, tra cui le immancabili e famosissime discoteche della zona. Alcune riapriranno proprio per Carnevale. Il 26 febbraio riapriranno il Cocoricò, l’Altromondo e il Satellite di Rimini. Le proposte vanno dai dj set d’eccezione alle feste in maschera, anche per gli studenti. Da non perdere, poi, le serate a tema nei ristoranti e nelle altre sale da ballo.

Per ulteriori informazioni sugli eventi in città: riminiturismo.it