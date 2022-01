By

Carnevale 2022: le manifestazioni cancellate, ridotte o rinviate. Tutte le ultime notizie.

Stiamo entrando nella stagione delle manifestazioni di Carnevale, tra sfilate, spettacoli e feste. Purtroppo anche quest’anno saranno rovinate dalla pandemia di Covid. Anche se i giorni conclusivi del periodo di festa saranno tra fine febbraio e inizio marzo, a fine inverno, i contagi di Coronavirus, sebbene in calo, sono ancora troppi per consentire eventi con grandi assembramenti.

Alcune manifestazioni, come il Carnevale di Ivrea, erano state cancellate già a fine 2021. Altre sono state annullate oppure rimandate o ridotte in questi giorni. Ecco tutto quello che bisogna sapere sulle principali feste di Carnevale in Italia.

Leggi anche –> Carnevale 2022: le date dei giorni di festa e delle sfilate

Carnevale 2022: le manifestazioni cancellate, ridotte o rinviate

Anche il Carnevale 2022 sarà segnato dal Covid-19. Troppi i contagi in Italia, nonostante l’inizio del calo dell’ultima ondata epidemica e l’ampia vaccinazione della popolazione. I grandi eventi con le sfilate dei carri allegorici e i grandi raduni in piazza e per le strade sono ancora troppo rischiosi dal punto di vista epidemiologico.

Pertanto, amministrazioni comunali e comitati organizzativi sono stati costretti a cancellare diverse iniziative oppure a ridurle o rinviarle all’estate. Perfino il Carnevale di Rio De Janeiro, con la sua mastodontica sfilata delle scuole di Samba, è stato spostato ad aprile, si svolgerà tra il 20 e il 30 aprile.

Di seguito tutte le manifestazioni, le sfilate e le iniziative di Carnevale 2022 in Italia modificate o cancellate.

Feste annullate: Storico Carnevale di Ivrea, Carnevale di Sciacca, Carnevale di Ascoli Piceno, Carnevale storico di Offida (AP).

Manifestazioni rinviate: Carnevale di Acireale rimandato al 21 aprile (eventi collaterali minori a febbraio), Carnevale di Cento tra fine maggio e inizio giugno (resteranno gli eventi collaterali a teatro), Carnevale di Fano a luglio (dal 24 febbraio al 1° marzo eventi ridotti in presenza ma niente sfilate di carri), Carnevale di Putignano (sfilate rinviate all’estate ma altri eventi confermati).

Al momento, il Carnevale di Venezia è confermato ma si terrà con piccoli eventi diffusi nella città lagunare, per contenere gli assembramenti. Non si terrà il tradizionale Volo dell’Angelo.

Confermato anche il Carnevale di Viareggio 2022, in programma dal 12 febbraio al 5 marzo, con sfilate dei corsi mascherati e tanti eventi collaterali.

Date di Carnevale 2022

Giovedì grasso : 24 febbraio

: 24 febbraio Domenica di Carnevale : 27 febbraio

: 27 febbraio Martedì grasso : 1° marzo

: 1° marzo Carnevale Ambrosiano: sabato 5 marzo

Leggi anche –> Ponti 2022: giorni di festa e vacanza, quando partire