Carnevale di Venezia 2022: eventi ridotti e distribuiti in città. Niente grandi spettacoli a San Marco ma la manifestazione è confermata.

Quest’anno il Carnevale di Venezia si svolgerà. La grande manifestazione di Carnevale, tra le più importanti al mondo, è stata confermata, contrariamente a tante altre cancellate in Italia a causa della persistenza della pandemia.

Sarà comunque un Carnevale ridimensionato, con diverse iniziative a cui si è rinunciato per evitare pericolosi assembramenti, come il Volo dell’Angelo in piazza San Marco. Gli eventi saranno ridimensionati e distribuiti su tutto il territorio della città lagunare e metropolitana di Venezia.

Quello che conta, comunque, è che pur ridotto e con restrizioni quest’anno si tornerà a festeggiare il Carnevale di Venezia in presenza. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Carnevale di Venezia 2022: eventi ridotti e distribuiti in città

Dopo la cancellazione dello scorso anno, con qualche iniziativa esclusivamente sul web, torna quest’anno il Carnevale di Venezia, anche se ancora condizionato dalla pandemia. Non si terranno i grandi eventi in piazza San Marco, come il Volo dell’Angelo e dell’Aquila e il corteo delle Marie, e nemmeno la sfilata di apertura sul rio Cannaregio, che ogni anno radunava una grande folla sulle banchine.

Gli assembramenti saranno ridotti al minimo, mentre feste e spettacoli saranno ridimensionati e distribuiti nella città lagunare e nei centri vicini. Quello che conta è che il Carnevale si farà.

La data di inizio del Carnevale di Venezia 2022 è confermata per sabato 12 febbraio. Quel giorno lo spettacolo sull’acqua che ogni anno apre la manifestazione a rio Cannaregio si terrà all’Arsenale.

Tra sabato e domenica si terranno spettacoli alle 11.00, 13.00, 15.00 e 19.00 in tutte le municipalità di Venezia. Nel centro storico della città lagunare gli eventi si svolgeranno nei campi Santa Margherita, San Giacomo, San Geremia, San Cassiano, ai Gesuiti, Santa Maria Formosa, Sant’Elena e nel sestiere di Castello. Mentre nella città di Mestre gli spettacoli si svolgeranno in piazza Ferretto, in via Mestrina, via Palazzo e in piazza Donatori di Sangue. Gli eventi saranno ad accesso libero ma con obbligo di mascherina e distanziamento.

Per gli eventi all’Arsenale e a Ca’ Vendramin Calergi sono obbligatori prenotazione e Green pass. A Ca’ Vendramin Calergi torna “Venezia Imaginarium“, evento cena con spettacolo creato da Antonia Sautter e condotto da Principe Maurice. Ai tavoli potranno sedere gruppi di sei persone al massimo. Non ci saranno balli.

Un altro spettacolo in programma all’Arsenale è “Nebula Solaris“, di Opera Fiammae e Viorica, con giochi d’acqua e fuoco alle 18.45 in replica alle 21.15 nei giorni 18, 19 e 20 febbraio e da giovedì a martedì grasso (dal 24 febbraio al 1° marzo). Potrà assistere allo spettacolo un pubblico ridotto, su prenotazione, e provvisto di Green pass. Il certificato verde sarà richiesto anche al Casinò.

In piazza San Marco non si terrà la tradizionale sfilata per il concorso delle maschere, che sarà soltanto virtuale, con iscrizione online. A San Marco, i partecipanti già registrati potranno farsi scattare una foto in costume all’installazione “Play with the lion“. Mentre per i bambini analoga iniziativa sarà a Mestre, in piazza Ferretto, con “Play with the mask“.

La Biennale a Palazzo Giustinian organizza il Carnevale dei bambini e al Fondaco dei Tedeschi si terrà il Carnevale delle illusioni, con un kit di maschere e coriandoli e illustrazioni dell’artista Lucio Schiavon.

Il tema dell’edizione 2022 del Carnevale di Venezia è “Remember the future”, ispirato al grande artista Salvador Dalì che diceva: “E più di tutto mi ricordo il futuro“.

Per ulteriori informazioni: www.carnevale.venezia.it

Date di Carnevale 2022

Giovedì grasso : 24 febbraio

: 24 febbraio Domenica di Carnevale : 27 febbraio

: 27 febbraio Martedì grasso : 1° marzo

: 1° marzo Carnevale Ambrosiano: sabato 5 marzo

