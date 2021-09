Le 10 città top della moda, mete per fashion lover. Le migliori città per lo shopping e le tendenze.

Si è aperta la stagione delle sfilate, con l’avvio della settimana della moda di Milano, che si è aperta il 21 settembre. Vengono presentate le nuove collezioni della primavera/estate 2022 e inizia il periodo in cui le città si riempiono di modelle, eventi, vernissage, grandi appuntamenti e tutto quello che ruota intorno alle sfilate di moda. Molto di più della semplice presentazione di nuove collezioni. Le settimane della moda sono l’occasione per vedere i vip aggirarsi tra i padiglioni, le boutique, i locali di tendenza e le vie del centro delle principali città dove si tengono le sfilate. Un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di mondanità.

Non tutte le città però sono uguali, alcune spiccano su tutte le altre per stile e tendenza, qualità degli eventi e delle sfilate organizzate, così come delle boutique e dei grandi magazzini di lusso. Qui vi proponiamo la top 10 delle città più alla moda nel mondo, dove andare per partecipare alle sfilate e fare shopping.

Le 10 città top della moda, mete per fashion lover

Vi segnaliamo le migliori città alla moda del mondo, la top 10 delle mete più eleganti e di tendenza, tra sfilate e shopping. I luoghi dove andare per partecipare alle sfilate dei nomi più importanti della moda mondiale, con l’apertura delle settimane della moda, e dove fare shopping nei negozi più belli e famosi. Mentre la settimana della moda di Milano, è appena iniziata, il 21 settembre e terminerà il 27 settembre, con un po’ di fortuna potete trovate un posto un last minute per partecipare alle sfilate della Milan Fashion Week, che quest’anno torna in presenza. Nel frattempo, potete organizzarvi in vista delle filate in programma nelle altre capitali della moda.

Di seguito trovate la top 10 delle città alla moda da visitare per partecipare alle sfilate e fare shopping nei negozi di tendenza. La classifica è una sintesi dei sondaggi condotti negli anni scorsi tra i fashion lover di tutto il mondo, da visitare almeno una volta nella vita. Sono città che ospitano le settimane della moda, ma anche mete di tendenza che offrono negozi e centri commerciali di lusso per lo shopping, nuovi locali, design, arte, architettura e una crescente offerta gastronomica di qualità. Ecco le mete fashion dove andare.

Parigi

La Ville Lumière è da sempre la capitale mondiale della moda. L’eleganza innata della città, i famosissimi stilisti che ha ospitato, i negozi e i grandi magazzini di lusso che si trovano su suoi boulevard e non ultime le esclusive sfilate che da sempre rappresentano un appuntamento imperdibile per gli appassionati di tutto il mondo e dettano stile e gusto. La Paris Fashion Week segue subito quella di Milano, in programma dal 27 settembre al 4 ottobre. Un’occasione da non perdere per vedere le sfilate e fare shopping d’autunno nella bellissima Parigi. La città offre anche tante belle boutique di design e negozi di moda pop-up, dove trovare tate proposte originali. L’autunno, poi, è ricco di eventi e manifestazioni a Parigi, con festival, mostre, rassegne, spettacoli, musica dal vivo. Un calendario da non perdere.

New York City

Un’altra imperdibile città della moda è New York, autentico paradiso delle fashion lover, che per un giorno possono sentirsi come le protagoniste di Sex and The City. Qui si è inaugurata la settimana della moda a livello mondiale, che si è già svolta dall’8 al 12 settembre scorsi. New York rimane una città da visitare sempre, con le sue favolose boutique, le gioiellerie, i grandi magazzini di super lusso dove trovare tutte le più importanti firme internazionali, i caffè chic e i cocktail bar di tendenza, ma anche i musei, le gallerie d’arte e ovviamente i monumenti simbolo. La mecca per i patiti dello shopping, che abbiano un’ottima carta di credito. Da visitare anche le zone alternative, come la Lower East Side, dove fare acquisti vintage e trovare delle rarità, anche a buon mercato, come nel grande mercato all’aperto Green Flea Market. Se cercate un locale super chic per la colazione o il brunch, non potete perdervi il Tiffany’s Cafè. Adesso è sempre più facile partire per New York, grazie ai numerosi voli low cost.

Londra

Segue in terza posizione la fantastica Londra, città ricca di opportunità di shopping, negli ultimi anni assurta a centro internazionale di moda e tendenze. Non che non lo fosse già, lo è sempre stata, ma negli ultimi anni a Londra è stato un fiorire di case di moda, boutique sfilate, locali di tendenza e perfino rivoluzione gastronomica. Insomma, una città sempre più da vivere, paradiso degli amanti dello shopping. Dai negozi più eleganti di Regent Street e Oxford Circus ai mercatini alternativi come Camden. C’è tutto per ogni tipo di budget. Poi Londra è piena di pub, caffè, ristoranti di tutti i tipi, locali alla moda, gallerie, musei, teatri e tante attrazioni. Non c’è di che annoiarsi. Tra i locali dove fermarsi per un caffè, un brunch, una colazione o un aperitivo, segnaliamo L’Élan Cafè, un bar tutto di colore rosa.

Milano

Dopo Parigi, è Milano la capitale della moda mondiale. La settimana della moda, Milan Fashion Week, termina il 25 settembre, ma questa è la stagione ideale per girare per la città alla ricerca delle migliori proposte di abbigliamento e accessori per l’autunno/inverno. Finora abbiamo avuto un gran caldo e provare vestiti pesanti non è il massimo, ma settembre e l’estate ci stanno per salutare definitivamente. Il tempo presto cambierà e dopo il rientro dalle ferie e la ripresa di tutte le attività, è buona cosa inaugurare la nuova stagione con un po’ di shopping. In città trovate tutto quello di cui avete bisogno e che desiderate. Dai mega negozi di lusso agli outlet con vestiti bellissimi ma convenienti, poi grandi magazzini, firme internazionali e catene low cost. Tutti sono accontentati.

Immancabile la visita al Duomo e alle mostre allestite a Palazzo Reale e negli altri luoghi di cultura. Per visitare il Cenacolo vinciano, invece, dovete prenotare con largo anticipo. In Galleria, invece, è consigliata la sosta al nuovo caffè ristorante di Cracco.

Tokyo

Tra le città alla moda migliori del mondo c’è anche Tokyo. Qui troverete stili di tutti i generi, da quelli tipicamente occidentali a quelli orientali e tradizionali, fino a quelli più eccentrici. Tokyo è una città vivace e frenetica, aperta a tutte le contaminazioni. Da visitare il quartiere di Shibuya, con una vastissima offerta di boutique e grandi magazzini, mentre Harajuku è una tappa obbligata per chi vuole vedere da vicino lo street style più originale e il coloratissimo stile kawaii. Sul viale Omotesando si trovano negozi del lusso e di design. A Nihonbashi, invece, si trovano i grandi magazzini storici e i negozi specializzati. A Tokyo trovate anche un negozio tutto dedicato a Salior Moon.

Dubai

Nella top list delle 10 città alla moda migliori al mondo c’è anche Dubai, centro degli Emirati Arabi in continua espansione, che ospita il centro commerciale più grande del mondo, il Dubai Mall. La città è diventata un vero e proprio paradiso dello shopping, dove trovare proprio di tutto: abbigliamento, accessori, design, profumeria, oggetti di arredamento e chi più ne ha più ne metta. Nei luoghi dello shopping come i centri commerciali è possibile anche fare sport, addirittura sciare e praticare pattinaggio su ghiaccio. Oltre ai negozi, ai caffè e ai ristoranti ci sono acquari, teatri, cinema. In città vengono organizzati veri e propri festival dello shopping, come il Dubai Shopping Festival, che si tiene a gennaio e attira visitatori da tutto il mondo. Con un po’ di accortezza e scegliendo le giuste offerte si può visitare Dubai low cost.

Barcellona

Un altro imperdibile paradiso dello shopping è Barcellona. Nella capitale catalana trovate tanti negozi e boutique di marchi internazionali, dall’abbigliamento al design, ma soprattutto tanti mercati, mercatini e negozi tipici che propongono vere e proprie chicche dell’usato e dell’artigianato locale. Abbigliamento, accessori e design sono il punto forte dei mercati di Barcellona, insieme ad un’offerta gastronomica pazzesca, a partire dallo spettacolare e vivacissimo Mercat La Boqueria, un paradiso dei cinque sensi. Con i suoi cinque chilometri, La Rambla è una delle vie dello shopping più lunghe d’Europa. Da non perdere, ovviamente, la visita alla parte storica della città nel quartiere gotico, le chiese e i musei.

Los Angeles

Nella top 10 delle città alla moda nel mondo c’è anche Los Angeles, da tempo conosciuta per le sue vie dello shopping, come la lussuosa Rodeo Drive, resa famosa dal film Pretty Woman. La città offre grandi boutique dei nomi di grido della moda internazionale, concentrate nel distretto della moda a Downtown LA. Da non perdere i negozi di Melrose Avenue. Los Angeles ha molti ristoranti, bar e club di tendenza, dove trascorrere le vostre serate. Infine, non deve mancare la tappa a Venice Beach.

Las Vegas

Ancora una città americana, famosa soprattutto per il gioco d’azzardo con i suoi immensi hotel casinò e gli spettacoli, spesso kitsch. Las Vegas è la città degli eccessi, ma da paradiso-inferno dei giocatori si sta trasformando in un gigantesco parco di divertimenti con attrazioni per tutti. Così, accanto alle grani ale da gioco con tavoli e slot machines, si affiancano ristoranti, teatri, cinema e centri commerciali, con tanti negozi per lo shopping più sfrenato. Se cercate originalità e stravaganza siete nel posto giusto. Lungo la famosa Strip si trova il Forum Shops at Ceasars, il centro commerciale più grande della città, mentre chi i Las Vegas North Premium Outlets offrono occasioni di shopping a buon prezzo. Imperdibili i locali per il divertimento notturno.

Roma

Chiude la top 10 delle migliori città alla moda del mondo Roma. La Città Eterna, con il suo stile inconfondibile e le sue boutique storiche, non poteva certo mancare da questa classifica. L’Alta moda di Roma è un evento esclusivo e imperdibile, che raccoglie i massimi esperti del settore e i vip. Per i patiti dello shopping ci sono tantissimi negozi, dalle boutique di super lusso di Via dei Condotti ai marchi famosi ma più accessibili di Via del Corso, senza contare i numerosi centri commerciali e gli outlet presenti in centro e fuori Roma.

Per i patiti del vintage e dell’usato c’è il famosissimo mercato di Porta Portese, uno dei mercatini delle pulci più famosi d’Europa, aperto alla domenica dalle 7 alle 13. La Città Eterna, poi, offre meraviglie architettoniche uniche al mondo, dalle aree archeologiche alle chiese e ai palazzi rinascimentali e barocchi. I suoi ristoranti, poi, sono tra i migliori al mondo, vi ricordiamo la nostra guida per scegliere i più buoni.

Per lo shopping ricordiamo anche:

A cura di Valeria Bellagamba