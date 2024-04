Migliori libri da leggere in viaggio 2024: dai classici intramontabili alle novità

Contiene link di affiliazione.

L’estate si avvicina e con questa anche la voglia di viaggiare, per molti però l’arrivo a destinazione è una delle cose più noiose che ci si muova in macchina, treno o aereo. Proprio per questo diventa utile capire cosa fare in quei tempi morti e sebbene oggi tablet, smartphone e quant’altro ci offrono la possibilità di guardare film e serie tv cosa c’è di meglio di un buon libro?

Il mercato è pieno di possibilità in questo senso tra classici intramontabili, che si devono leggere almeno una volta nella vita, e prodotti di tendenza che magari tra qualche mese finiranno nel dimenticatoio ma dei quali tutti parlano. Anche per avere argomenti di discussione con i vostri amici, o magari semplicemente diventare interessanti agli occhi di una persona che vi piace, leggere è sempre utile; tanto più se lo si fa in un momento in cui le alternative sono veramente poche.

Se avete fretta di scegliere un libro interessante e che vi tenga compagnia durante il vostro viaggio, ma non siete interessati a leggere trame su trame con 1984 di George Orwell andate sul sicuro perché è uno di quei romanzi che ha fatto la storia e che è impossibile non vi piaccia. Se invece volete scegliere con calma, soffermandovi su trame, personaggi e particolari, andate avanti nel leggere questa guida.

Libri da leggere in viaggio, i migliori

Il problema dei tre corpi di Cixin Liu, la storia del momento

Il problema dei tre corpi di Cixin Liu è un romanzo del 2006, ma è la storia del momento rilanciata dall’uscita su Netflix di una nuovissima serie con Liam Cunningham nel cast; presentato sulla copertina come “il capolavoro della fantascienza che ha ispirato una delle serie tv più attese dell’anno“. La trama è ambientata durante la Rivoluzione culturale in Cina quando viene lanciato un progetto militare segreto per cercare di contattare gli alieni. Il messaggio inviato viene però raccolto da un altro pianeta rispetto a quello di destinazione, cioè Trisolaris, unico superstite di un sistema che orbita attorno a tre soli distinti. Il pianeta è destinato a collassare su sé stesso, per questo i suoi abitanti decidono di invadere la terra.

Adatto soprattutto a un pubblico molto giovane, è un romanzo che però si lascia leggere da tutto anche perché scorre bene e non si serve di artifizi particolari per attirare l’attenzione del lettore. Il tratto più interessante è che a momenti, quasi, di analisi storica si alternano momenti in cui si passa totalmente su un altro piano, con esplorazioni fantascientifiche. Se vi appassiona dovete sapere che è il primo romanzo della trilogia Memorie del passato della Terra a cui fanno seguito La materia del cosmo e Nella quarta dimensione. La sensazione è che se la serie continuerà a vivere di questo successo la produzione deciderà di andare avanti seguendo, in parte, quello che accade negli altri due libri.

1984 di George Orwell, il grande classico

Il grande classico, tra i migliori libri da leggere in viaggio, è sicuramente 1984 di George Orwell, un libro che è stato in grado di rivoluzionare la letteratura quando è uscito nel 1945. Anch’esso di fantascienza, come il precedente, si muove però su dinamiche totalmente differenti. Ambientato appunto in un futuro 1984, all’epoca lontano quasi quarant’anni, il libro ci porta in un mondo distopico diviso in tre potenze totalitarie: Oceania, Eurasia e Estasia; queste sono impegnate perennemente in guerra tra di loro. Un lavoro che racconta le conseguenze del totalitarismo all’interno della società, con sorveglianza di massa e totale repressione della libertà per il popolo.

Un romanzo dissacrante che attacca i grandi regimi, tanto che il manifesto con cui venne presentato aveva come protagonista il volto di un uomo che sembra la crasi tra Adolf Hitler e Stalin. A questo romanzo si devono tante intuizioni come quella che ha lanciato alla nascita dei reality show moderni, con gli ideatori del Grande Fratello che scelsero questo nome citandolo senza giri di parole. Si tratta di un libro complesso, pieno di sottotesti, ma che si legge con grande facilità anche perché in grado di stimolare la curiosità nel lettore dall’inizio fino alla fine.

Un animale selvaggio di Joël Dicker, il thriller moderno

In questa selezione di libri consigliati da leggere in viaggio non possiamo non citare un thriller come Un animale selvaggio di Joël Dicker. Scritto dallo stesso autore de La verità sul caso Harry Quebert, romanzo reso famoso da una serie tv di successo, è ambientato ai giorni nostri e racconta la storia di un’ossessione, quella di un poliziotto sposato, e dalla reputazione impeccabile, per la coppia perfetta di vicini e della donna così perfetta che gli fa vibrare il cuore. La sua diventa una malattia, perché finisce per osservarli da vicino, spiandoli anche nei momento dell’intimità più profonda. Nel passato però ci sono delle cose che rischiano di rompere la coppia, Arpad, l’uomo, nasconde qualcosa di molto grosso che fatica a venire fuori.

Il ritmo forsennato di questo thriller genera un meccanismo di suspence davvero molto efficace che ci fa comprendere come mai Joël Dicker sia diventato, rapidamente, un autore molto interessante e ammirato a livello internazionale. Nonostante si tratti di un romanzo robusto, di oltre 400 pagine, scorre molto agilmente e riesce a regalare al lettore attimi molto intensi e che lo porteranno a porsi molte domande e a cercare soprattutto le risposte.

Fabbricante di lacrime di Erin Doom, il romanzo rosa

Passiamo ora al romanzo rosa scelto tra i migliori libri da leggere in viaggio, un altro fenomeno del momento e cioè Fabbricante di Lacrime di Erin Doom. Il romanzo italiano, Erin Doom è lo pseudonimo di Matilde una ragazza che ha deciso di rimanere anonima, ha conquistato tutti, raggiungendo la notorietà grazie a BookTok su TikTok e vendendo quasi 500mila copie solo nel 2022. Un tale successo che ha portato Alessandro Genovesi, non un regista qualsiasi, a dirigere l’adattamento cinematografico per Netflix; anche questo è stato poi protagonista di ottime risposte da parte del pubblico dei più giovani e diventando il primo film italiano più visto al mondo nella classifica Netflix su scala globale.

La storia è quella di Nica, una ragazza cresciuta in un orfanotrofio e diventata una sognatrice grazie alle numerose storie e leggende a lume di candela raccontate dai suoi amici. La più famosa è proprio quella del fabbricante di lacrime, un artigiano dagli occhi chiari come il vetro che è colpevole di aver forgiato ogni tipo di paura, inviandole nel cuore degli uomini che ora sono costretti a vivere tra ansie e depressione. Quando a 17 anni la ragazza viene adottata da una famiglia è costretta a portare con se l’inquieto Rigel che non era sicuramente tra i suoi migliori amici nell’orfanotrofio. Tra loro nascerà però un rapporto molto particolare.

Noi due ci apparteniamo di Roberto Saviano, il saggio

Spazio anche a un saggio per chi preferisce leggere in viaggio un libro differente e che non sia propriamente un romanzo. E come non scegliere uno degli autori più interessanti del panorama internazionale, Roberto Saviano, e il suo Noi due ci apparteniamo? Già la copertina attira il lettore, al centro c’è un cuore trafitto da una spada e ai suoi fianchi leggiamo da un lato “sesso, amore, violenza” e dall’altra “tradimento nella vita dei boss”.

Saviano ci porta all’interno di una scrittura che coinvolge con protagonisti personaggi legati alla malavita organizzata e storie d’amore che vanno molto oltre la relazione. Paolo Di Lauro è un boss della camorra che gira tutto il mondo per ritrovare la ragazza che gli aveva spezzato il cuore. Invece Matteo Messina Denaro, arrestato lo scorso anno e poi deceduto, gira gli ultimi periodi di latitanza tra amanti e ricordi. Una serie di racconti che fanno riflettere e ci mostrano la vita da un altro punto di vista che raramente era stato analizzato. Il libro è maggiormente adatto a un pubblico adulto.

Come scegliere un libro da leggere in viaggio

Dopo avervi indicato quali sono i migliori libri da leggere in viaggio, di questo momento, vogliamo fornirvi anche degli altri parametri per affinare la vostra ricerca. Ci sono infatti delle cose che dovete assolutamente osservare prima di acquistare un qualsiasi tipo di libro:

La trama : il noto Professor Giorgio De Vincenti consegnava, agli studenti di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre, di leggere un paio di pagine al centro di un libro, prima di acquistarlo, per vedere se veniva la curiosità di scoprire cosa c’era prima e cosa dopo. Sebbene ognuno abbia il suo merito, capire di cosa parla il libro che vi accingete a comprare è sicuramente il cartellino da visita per capire se può essere di vostro interesse;

: il noto Professor Giorgio De Vincenti consegnava, agli studenti di Lettere e Filosofia dell’Università di Roma Tre, di leggere un paio di pagine al centro di un libro, prima di acquistarlo, per vedere se veniva la curiosità di scoprire cosa c’era prima e cosa dopo. Sebbene ognuno abbia il suo merito, capire di cosa parla il libro che vi accingete a comprare è sicuramente il cartellino da visita per capire se può essere di vostro interesse; Il genere: anche questo è fondamentale perché vi permette di fare una cernita e indirizzarvi verso ciò che più vi piace;

anche questo è fondamentale perché vi permette di fare una cernita e indirizzarvi verso ciò che più vi piace; L’autore : se avete apprezzato un libro cercate di ricordarvi il suo autore, perché leggere gli altri che ha scritto potrebbe essere un indizio non di poco conto;

: se avete apprezzato un libro cercate di ricordarvi il suo autore, perché leggere gli altri che ha scritto potrebbe essere un indizio non di poco conto; Le pagine e la lunghezza dei capitoli: il numero di pagine è fondamentale per capire se un libro è alla vostra portata. Non è però da escludere che uno corto sia più facile e smart da leggere rispetto a uno lungo. Attenzione anche alla lunghezza dei capitoli che è un’indicazione davvero di non poco conto;

il numero di pagine è fondamentale per capire se un libro è alla vostra portata. Non è però da escludere che uno corto sia più facile e smart da leggere rispetto a uno lungo. Attenzione anche alla lunghezza dei capitoli che è un’indicazione davvero di non poco conto; Il formato: sebbene questo parametro non c’entri nulla con la lettura di per sé del libro, diventa importante per scopi pratici. I formati da viaggio più piccini entrano comodamente nelle nostre borse e addirittura a volte nelle tasche e vi saranno utili da portare con voi.

Questo testo include collegamenti di affiliazione: in qualità di Affiliati Amazon riceviamo un guadagno sugli acquisti idonei. I prezzi potrebbero variare dopo la messa online.