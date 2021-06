Le isole greche sono tantissime: quale scegliere? Qual è l’isola della Grecia giusta? Le isole consigliate dove andare fra quelle meno affollate, quelle più facili da raggiungere, quelle con aeroporto, le isole greche per i giovani, le famiglie, romantiche per le coppie, adatte ai trentenni, le isole perfette per le famiglie con i bambini e quelle più economiche

Ritrovarsi fra tutte coppie quando si è single, oppure dover fare ripide discese con il passeggino per arrivare in spiaggia o ancora sognare la pace e la tranquillità mentre le casse pompano musica a tutto volume. Scegliere l’isola della Grecia giusta per la propria vacanza significa assicurarsi di passare una buona vacanza.

Le isole greche sono tantissime e alcune sono più indicate per le famiglie, altre sono perfette per i giovanissimi. Ecco le isole greche consigliate da chi le conosce: garanzia che permette di scegliere quale isola è giusta ed adatta per le proprie esigenze.

Isole della Grecia quale scegliere

In tutto sono circa 6 mila secondo l’Ente del Turismo greco, considerando però anche scogli e isolotti. Le isole della Grecia dove andare, dove poter dormire, andare in spiaggia e mangiare qualcosa sono 74, un numero elevatissimo che significa un’enorme varietà.

In piena estate, più che negli altri periodi, ogni isola tira fuori la sua vera anima e conoscerla per tempo vi permetterà di evitare situazioni spiacevoli.

Rodi, Creta, Corfù: adatte a tutte le esigenze

adatte a tutte le esigenze Zante, Cafalonia, Corfù, Mykonos, Santorini e Skyathos, Rodi, Kos, Karphatos: le più facili da raggiungere

le più facili da raggiungere Mykonos, Zante, Ios: le isole del divertimento

le isole del divertimento Simy, Santorini e Skopelos: relax e romanticismo

relax e romanticismo Paxos, Anafi, Anticitera, Schinoussa: le isole della tranquillità

le isole della tranquillità Skyathos, Creta e Rodi: perfette con i bambini

perfette con i bambini Kos e Koufonissi: per chi ama le passeggiate in bici

per chi ama le passeggiate in bici Karphatos e Skyathos: adatte a single e giovani

adatte a single e giovani Naxos, Serifos, Ikaria: le isole più economiche

le isole più economiche Citera, Syros, Limnos: le isole meno affollate anche ad agosto

Le isole della Grecia che hanno tutto

Le isole più grandi come Rodi e Creta, ma anche Corfù, sono isole che hanno luoghi adatti a tutti. Agios Nikolos a Creta ad esempio è il luogo della movida notturna, così come Faliraki a Rodi con il grande Water Park più grande d’Europa.

Ma queste isole offrono anche spiagge incontaminate e luoghi molto tranquilli come Sitia o la sconosciuta Ierapietra a Creta. Certo, bisogna girare quindi in queste isole macchina o motorino in affitto sono necessari per poter vedere le varie facce dell’isola.

In base alle vostre esigenze abbiamo stilato l’elenco delle isole greche consigliate per ogni necessità. Dalle isole greche adatte per i bambini a quelle per i giovani a quelli che amano la bicicletta a quelle per chi cerca relax e tranquillità.

Le isole greche più facili da raggiungere

Le isole greche più facili da raggiungere sono quelle che vantano un aeroporto. Le isole dotate di aeroporto sono 29, di cui 13 dispongono di uno scalo internazionale. Queste 13 isole con voli diretti giornalieri dall’Italia sono: Corfù, Zante, Cefalonia, Mykonos, Santorini, Skyathos, Creta (aeroporto di Chania ed Heraklion), Rodi, Kos, Karpathos e Samos.

Le città italiane da cui partono i voli per alcune di queste isole sono: Bari, Bologna, Catania, Palermo, Treviso, Verona, Venezia, Firenze, Milano, Bergamo, Torino, Napoli, Pisa e Roma. La città che ha collegamenti aerei con tutte le isole con aeroporto internazionale è Roma. Il viaggio con compagnie di linea e low cost dura al massimo tre ore (dipende ovviamente da dove si parte e dove si arriva).

Nel periodo estivo queste isole sono quelle più affollate e frequentate. Un elemento da tenere a mente se volete la pace e la tranquillità, sebbene nelle isole più grandi la folla si disperde.

Le isole greche per il divertimento e per i giovani

I ragazzi più giovani cercano in una vacanza soprattutto divertimento e prezzi molto bassi. Non li spaventa nulla: né le ore di navigazione, anzi è parte del divertimento, né condizioni di alloggio poco confortevoli, campeggiare con una tenda sopra qualsiasi terreno va più che bene. Non tutti ovviamente i giovani hanno le stesse esigenze, ma la maggior parte è molto easy e adattabile votata al divertimento delle discoteche e con pochi soldi in tasca.

Fra le isole greche ce ne sono alcune totale appannaggio dei più giovani. Va ricordato che i giovanissimi, i ventenni, si spostano prevalentemente nel mese di agosto, mentre nei mesi di giugno o settembre anche le isole costruite quasi intorno a loro diventano appannaggio anche di gente molto più grande. Insomma, a luglio e ad agosto soprattutto, buona parte dei ventenni di tutta Europa si ritrovano in alcune isole greche.

MYKONOS ha un turismo variegato d’età ma unito dalla passione per i locali e per la movida. Ci sono discoteche per giovanissimi e altri locali per persone più grandi. Dalle 11 di sera i vicoli diventano un via vai di persone e la musica rimbomba fino all’alba. Per chi cerca avventure è sicuramente il luogo giusto soprattutto in agosto, fuori da questo periodo è molto più elegante.



ZANTE Stesso discorso per Zante presa d’assalto in agosto da giovanissimi provenienti da tutta Europa. Si trovano anche persone più grandi attratte dalle spiagge meravigliose dell’isola, meno frequentata da famiglie per via di spiaggia non agevoli e per la vita notturna frenetica. Fuori stagione è una meraviglia!

IOS nelle Cicladi è il paradiso dei ventenni: discoteche, locali economicissimi, campeggi. Giusto ai ristoranti del porto l’età cresce un po’, e troverete avventori più grandi. In generale però se avete più di 25 anni è meglio evitarla soprattutto ad agosto.

Le isole greche più romantiche adatte alle coppie e al relax

Se siete in coppia e cercate un luogo romantico dove bere un bicchiere di vino ammirando il tramonto sul mare con solo un leggere sottofondo musicale avete di fronte a voi una buona scelta di isole perfette. Inebrianti profumi, folle discrete, ristoranti e taverne caratteristiche sono tipiche di alcune isole greche.

SIMY nel Dodecanneso è definita l’isola per coppie o famiglie. La sera dopo una giornata in una delle sue belle spiagge si passeggia sul lungomare fra i ristorantini. C’è anche qualche posto dove tirare tardi sorseggiando ouzo prima di tornare a casa al chiaro di luna.

SANTORINI è celebre per essere l’isola delle coppie e questa sua caratteristica è confermata. Ammirare il tramonto a Oia è una delle cose da fare almeno una volta nella vita e farlo mano nella mano alla vostra dolce metà è decisamente più bello. Gli scorci di Santorini sono estremamente romantici.

SKOPELOS in questa isola delle Sporadi furono girate alcune scene del film Mamma Mia! tra cui la scena del matrimonio Agios Ioannis. Questo vi farà capire quanto questa deliziosa isola abbia una vocazione molto romantica. Tetti rossi, vigneti e pini colorano questo scampolo di Grecia. Tante le spiagge incontaminate e la sera ad eccezione di Skopelos Town dove la vita notturna è più in fermento potrete trovare luoghi poco frequentati e molto romantici.

Le isole della Grecia per chi cerca pace e tranquillità

Se quello che cercate in Grecia è pace, relax e tanti tuffi in mare senza l’obbligo della vita sociale dovrete faticare un po’ di più per arrivarci. Le isole greche consigliate per chi cerca tranquillità sono infatti quelle più difficili da raggiungere, con più ore di navigazione o almeno un cambio in più di traghetti.

PAXOS nelle Ionie è un paradiso di pace e relax, quindi se cercate divertimento qui avete proprio sbagliato. L’isola è molto bella dal punto di vista naturalistico, ma non ha discoteche, né locali. Un paradiso quindi per chi cerca pace e tranquillità.

ANAFI fa parte delle Piccole Cicladi se volete proprio la pace questa è l’isola per voi: non c’è praticamente nessuno, quelle poche persone che incontrerete diventeranno vostri amici e vi potrete chiudere a riccio nella lettura dei vostri libri.

ANTICITERA fra Creta e Citera è una piccola isola dove vivono appena 10 persone! Le navi ci si fermano una volta alla settimana e di turisti da queste parti non se ne vedono. Se volete staccare da tutto e tutti questo è il posto giusto!

SCHINOUSSA spiagge vuote in pieno agosto nelle Cicladi. E’ possibile a Schinoussa, solo due strade asfaltate, taverne al porto e per il resto sentieri da scoprire a piedi o sul dorso del mulo.

Le isole greche migliori con i bambini

Per non trasformare una vacanza con i bambini in un incubo servono isole facilmente raggiungibili, che si possano girare con mezzi comodi, spiagge attrezzate e fondali bassi. Molte isole greche hanno queste caratteristiche e se ci si vuole facilitare la vita sarà meglio scegliere queste isole! Queste le isole greche consigliate per le famiglie.

SKIATHOS – Le isole che dispongono di un aeroporto non possono non essere in cima alle isole migliori per una vacanza con bambini. La grande isola delle Sporadi si raggiunge comodamente via aereo da 8 città italiane, ha alberghi direttamente sulla spiaggia di sabbia bianca ed ha una lunga tradizione di turismo famigliare. Non mancano attività per tutti, adolescenti compresi, fra i quali il Parco Marino dove poter fare una gita per ammirare gli animali.

RODI – Anche Rodi è raggiungibile in aereo e come Skyathos dispone di molti servizi per i più piccoli e divertimenti tra cui il Water Park più grande d’Europa.

CRETA – La grande isola di Creta è pvviamente la meta privilegiata per le famiglie in quanto qualsiasi cosa desideriate per i vostri bimbi c’è. Incluso un grande ospedale ad Heraklion, presenza necessaria per i genitori più ansiosi.

Isole greche da girare in bicicletta

Quando la bellezza della natura è abbagliante come nel caso delle isole greche viene voglia di ammirare questa natura sempre più da vicino. La bicicletta è un ottimo sistema e certe isole sembrano fatte apposta per essere visitate in bicicletta. Ecco le isole greche consigliate per chi ama le due ruote.

KOS – La grande isola delle Sporadi è un’isola adatta per le famiglie, per i trentenni e per chi ama la natura. Infatti dispone di un sistema articolato di piste ciclabili. La costa prospiciente la Turchia è totalmente pianeggiante, 40 km da poter fare in bici fermandosi nelle varie spiagge che si incontrano. E a Kos ci si arriva comodamente in aereo dall’Italia.

KOUFONISSI – Un’isola piccola da girare tutta in bici, per scoprire le sue spiagge, farsi un tuffo dove si vuole e la sera per andare a mangiare in qualche ristorante tipico.

Isole greche per trentenni e single

Quando non si è in coppia, ma si parte con due o tre amici la scelta dell’isola è fondamentale per la riuscita della vacanza. Alcune isole sono più per famiglie, altre sono molto romantiche. Per trentenni single ce ne sono alcune indicate. Molto indicativo è il periodo in cui si sceglie di andare in vacanza.

KARPATHOS – E’ il giusto compromesso per chi da una vacanza vuole un po’ di tutto: mare e divertimenti. Sicuramente più adatta agli spiriti avventurieri che a chi cerca l’all inclusive.

SKIATHOS – Non c’è un’esigenza che questa isola non sia in grado di colmare! I trentenni single troveranno il loro divertimento fra i locali e sarà un piacere girare fra le spiagge più modaiole e quelle più tranquille.

Isole della Grecia low cost: le migliori per risparmiare

Quando si tratta di una vacanza al mare low cost la Grecia fa sempre capolino. Ma ci sono notevoli eccezioni. Una settimana ad agosto a Santorini o Mykonos non si può certo definire economica, anzi tutt’altro.

Ma la Grecia con le sue innumerevoli isole permette davvero di poter risparmiare con isole low cost anche a Ferragosto. Spesso però risparmio fa rima con lontananza: quelle meno facili da raggiungere sono le isole più economiche. Ma non sempre è così e potreste rimanere stupiti.

NAXOS è un’isola delle Cicladi si raggiunge in traghetto dal Pireo come le altre, ma i turisti che la scelgono non sono moltissimi. Questo ha permesso all’isola di non esagerare con i prezzi. Ma il suo vantaggio è anche un altro: è piuttosto grande ed ha un’enorme varietà di scelta. Questo vi permetterà di trovare sistemazioni economiche anche in pieno agosto.

SERIFOS anche è nelle isole Cicladi ed è l’isola più economica della Grecia. I prezzi sono davvero bassi, ma il suo grosso limite è che piccola e le sistemazioni si esauriscono in poco tempo. Se vi organizzate per tempo troverete un’isola meravigliosa e low cost. Non aspettatevi vita scalmanata: Serifos è molto tranquilla ed economica.

IKARIA si raggiunge in aereo da Atene ed è un’isola dalla forte identità. Era l’isola di Icaro e quella forza sfidante le è rimasta. Non tutte le isole infatti si sono proclamate indipendenti durante la guerra dei Balcani ad inizio secolo scorso e neppure recentemente durante la crisi economica del 2012. E non tutte le isole sono così al di sopra delle regole del mercato.

Così Ikaria è poco adatta al turismo di massa e molto economica. E’ collegata con voli diretti ad Atene e sono così tantissimi i greci che la scelgono per le vacanza. E’ un’isola che offre divertimenti, in cui si va a dormire tardi e ci si alza tardi. Ma scordatevi i locali stile Mykonos qui si fa festa in strada con musica greca suonata dal vivo. Le spiagge sono tante e belle immerse in un paesaggio verdeggiante. In più in questa isola ci sono anche le terme!

Le isole della Grecia meno affollate

Con una scelta di oltre 70 isole trovare poca gente non dovrebbe essere troppo difficile, nonostante la Grecia venga invasa dai turisti durante l’estate. Le isole più famose sono le più frequentate, mentre quelle meno note o più difficili da raggiungere sono le meno affollate anche ad agosto.

CITERA si trova in fondo al Peloponneso ed è per questa sua posizione così fuori dalle rotte turistiche che la rende sempre poco affollata. Ci si arriva con un volo da Atene o in nava dal piccolo porto di Neapoli nel sud della penisola del Peloponneso.

E’ l’isola in cui è nata Venere e la bellezza è una delle sue caratteristiche. Case bianche e profili blu, vegetazione brulla come le Cicladi, nonostante la sua posizione sia più vicina alle ioniche. E’ frequentata da molti greci che in agosto non mancano. Ma non faticherete certo a trovare posto.

SYROS nelle Cicladi è un’isola che sa ben dosare turismo e assoluta tranquillità. La parte nord è infatti così selvaggia e disabitata che non ci sono praticamente strade. Figuriamoci se incontrate qualcuno. Nonostante questo è un’isola molto ‘culturale’ c’è un teatro dell’opera e perfino un’università, qui si trova la facoltà di Design Industriale.

I turisti ci sono, ma le spiagge rimangono sempre molto tranquille nonostante l’isola sia piuttosto piccola.

LIMNOS è un’isola più vicina alla Turchia che alla Grecia continentale, dista davvero poco da Smirne, ma raggiungibile in appena 50 minuti di volo da Atene. In estate ci sono molti turisti greci, ma l’isola ha spazio per tutti tanto che anche in pieno agosto si trovano spiagge deserte.

È un’isola verdeggiante, che sa accogliere il turista, ma rispetta la sue tradizioni locali. Un equilibrio perfetto. Se poi amate il pesce questa è l’isola che fa per voi: infatti è una delle più pescose del mediterraneo per via di alcune correnti: dunque i ristoranti abbandonano di specialità di mare.

Le isole della Grecia sono davvero per tutti i gusti e conoscerle vi aiuterà a scegliere l’isola giusta per voi. Ma siamo sicuri che ovunque andrete in Grecia sarete colpiti dall’estrema bellezza di queste isole.