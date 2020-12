Nel 2020 morti eccellenti, quanti lutti e tragedie: “Ora và via” – FOTO

Nel 2020 morti importanti ed eventi disastrosi ci hanno accompagnato da gennaio a dicembre. Quanti esempi, e non mancano i vip segnati da tutto questo.

Il 2020 giunge al termine, per il sollievo di molti, Alba Parietti inclusa. Come tutti sanno, quello andato via si è rivelato essere come si suol dire un “hannus orribilis”. Colpa della pandemia che ha paralizzato il mondo interno sin dalle sue prime settimane ma non solo.

Con il passare dei mesi ci sono stati tanti lutti eccellenti nel 2020 e morti illustri, non necessariamente legati al proliferare del virus. In tante amatissime personalità ci hanno lasciato. Gigi Proietti, Sean Connery, il maestro Ennio Morricone, Franca Valeri, Ezio Bosso. Ed anche Luis Sepulveda, Kirk Douglas, Stefano D’Orazio, Diego Armando Maradona, Lucia Bosè e Kelly Preston, moglie di John Travolta. Quest’ultima è scomparsa a soli 57 anni per un brutto male. L’anno si era aperto poi con la tragica dipartita di Kobe Bryant e della giovanissima figlia Gianna, di 13 anni. Per Alba Parietti poi c’è stato anche un lutto strettamente personale, che ha riguardato la triste dipartita di Giuseppe Lanza di Scalea, per lungo tempo suo compagno.

2020 morti, una brutta notizia dietro l’altro dall’inizio alla fine

Il nobiluomo palermitano morì lo scorso mese di ottobre. E la Parietti ricorda sia lui che il compositore Enzo Bosso in un amaro messaggio comparso sui suoi profili social personali, tra i quali Instagram. “Questo anno orribile mi ha tolto una delle persone più importanti della mia vita ed una persona eccezionale, irripetibile”.

“Mi ha tolto tanti amici e mi ha dato qualche amara delusione, ma mi ha lasciato la voglia di lottare, vivere e di andare avanti anche per loro. Le persone che hai amato non se ne andranno mai rimarranno per sempre. Questo anno finirà mai ricordi rimarranno indelebili. Finché avrò respiro, saranno il mio respiro. Alba @gippe33 @ezio_bosso_music”. Senza contare poi le tragedie, tra attentati e disastri naturali. Non ultimo il devastante terremoto accaduto in Croazia qualche giorno fa.