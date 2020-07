Ennio Morricone funerali: “Non voglio disturbare” – VIDEO

Si svolgeranno in forma privata i funerali del compositore italiano Ennio Morricone, scomparso oggi, la sua richiesta: “Non voglio disturbare”.

Saranno privati, su sua esplicita richiesta, i funerali del compositore italiano Ennio Morricone, scomparso oggi all’età di 91 anni. Il grande musicista ha voluto dare personalmente le ultime disposizioni in vita: “Non voglio disturbare”.

Dunque, il legale di famiglia, Giorgio Assumma, ha spiegato che quelle ultime volontà verranno rispettate, proprio in virtù di quello che l’avvocato definisce “sentimento di umiltà” che lo ha sempre ispirato. Una morte, quella di Morricone, che ha commosso il mondo dello spettacolo.

Ha commosso soprattutto quel suo testamento spirituale, scritto di suo pugno. Parole struggenti, dedicate a pochi e riservati amici, come Giuseppe Tornatore. Parole commosse anche per i figli: “Spero che comprendano quanto li ho amati”. Ma soprattutto sono per la moglie Maria le parole più strazianti: “A Lei rinnovo l’amore straordinario che ci ha tenuto insieme e che mi dispiace abbandonare. A Lei il più doloroso addio”.