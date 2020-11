Gianluca Di Marzio in lacrime a Sky Sport 24 per Diego Armando Maradona. Il giornalista legatissimo a doppio filo a Napoli e al Pibe de Oro.

La notizia della morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo interno, lo sport e il calcio. Ha sconvolto tutti gli appassionati di calcio e ha stravolto tutta la città di Napoli che piange uno dei suoi figli prediletti.

In diretta a Sky Sport 24 Gianluca Di Marzio non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte alla morte di uno dei miti della sua infanzia. Come ha spiegato il giornalista esperto di calciomercato, suo padre Gianni Di Marzio è stato uno dei primi a segnalare Maradona al Napoli in tempi non sospetti.

In lacrime Di Marzio ha ricordato questi particolari e ha provato a spiegare la rabbia oltre che la tristezza provati per la morte di Diego Armando Maradona. Di Marzio ha detto che c’è molta rabbia per tutto quello che Diego ha fatto fuori dal campo per la sua vita dissoluta che probabilmente ha contribuito ad abbreviare la sua esistenza.