Arriva la triste notizia, dopo un lungo ricovero avvenuto nelle scorse settimane: lo scrittore Luis Sepulveda morto per via del Coronavirus.

Arriva la notizia della dipartita di Luis Sepulveda, con lo scrittore morto a causa di una letale infezione da Coronavirus. La penna poetica originaria del Cile ma residente ormai da lungo tempo ad Oviedo, in Spagna, è spirata nelle scorse ore a 71 anni di età.

Si era ammalato di Covid-19 dopo avere preso parte ad un festival letterario di 5 giorni in Portogallo verso la fine di febbraio, il ‘Correntes d’Escritas’, svoltosi dal 18 al 23 febbraio scorsi. Una volta rientrato a casa, il Coronavirus è sorto con i suoi sintomi più caratteristici. L’autore de “La gabbanella e il gatto che le insegnò a volare” e “Il vecchio che leggeva romanzi d’amore” aveva accusato una violenta polmonite, che aveva portato i medici dell’ospedale di Oviedo a sottoporlo a tampone per il rilevamento del Covid-19.

Luis Sepulveda morto, il decesso dopo quasi un mese e mezzo di ricovero

L’esito era risultato positivo ed il quadro clinico di Sepulveda è peggiorato con il passare del tempo. La cosa ha quindi persuaso i dottori a trasferire il 71enne sudamericano naturalizzato francese al ‘Central University Hospital of Asturias’, dove nel frattempo era sorto un reparto che nel corso dei giorni è finito con l’essere attrezzato appositamente per curare i casi di Coronavirus. La sua degenza in ospedale ha avuto una durata di quasi sei settimane, prima della triste notizia. Sepulveda lascia la moglie Carmen Yáñez, poetessa, anch’ella risultata positiva al Covid-19 ma le cui condizioni di salute non destano preoccupazioni.

