Morto Ezio Bosso, l’amatissimo pianista capace di far commuovere il mondo intero con un talento più grande anche della sua malattia.

Addio ad Ezio Bosso. Il celebre pianista è morto nelle scorse ore spegnendosi a 48 anni dopo una lunga malattia neurodegenerativa. Direttore d’orchestra e compositore di fama mondiale, il Maestro era nato a Torino il 13 settembre 1971, avviandosi già da giovanissimo verso una sfolgorante carriera nel campo della musica.

E tutto grazie ad un talento senza eguali. Lui scherzava sul proprio conto, autodefinendosi un “pianista per caso”. Celebre fu la sua esibizione al Festival di Sanremo 2016, quando sul palco dell’Ariston eseguì “Following a Bird”, brano contenuto nel suo album “The 12th Room”. Già allora Ezio Bosso conviveva con la brutta malattia neurodegenerativa che ne aveva inficiato in maniera importante la capacità di movimento. Una cosa che lo aveva spinto ad annunciare il ritiro nello scorso mese di settembre. “La mia condizione non mi permette di dare il meglio da me stesso” fu la spiegazione del Maestro.

Ezio Bosso morto, quale era la malattia della quale soffriva

Tale malattia sorse nel 2011 a seguito di una operazione svolta per rimuovere un pericoloso cancro al cervello. Si trattava di SLS, sclerosi laterale amiotrofica, una patologia che inibisce la funzionalità dei muscoli fino a compromettere le funzionalità vitali del corpo. Ma Ezio Bosso aveva sviluppato una malattia autoimmune dagli effetti simili a quelli apportati dalla sclerosi laterale. Una condizione contro la quale non esiste cura e che può essere alleviata solo con un farmaco specifico, il riluzolo. Che però perde di efficacia assunzione dopo assunzione, nel corso del tempo.

