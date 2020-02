Morto Kirk Douglas, chi era la stella di Hollywood nell’epoca d’oro – VIDEO

Michael Douglas ha annunciato al mondo che il padre Kirk, stella di Hollywood negli anni ’50 è deceduto nelle scorse ore, scopriamo chi era.

Nelle scorse ore Michael Douglas ha annunciato al mondo che il padre, Kirk Douglas, è morto nel suo letto a 103 anni. L’attore americano condivide con il mondo la profonda tristezza che lui ed i suoi fratelli provano in questo momento di lutto: “È con grandissima tristezza che io ed i miei fratelli annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati”.

In seguito spiega come per loro Kirk non era la stella di Hollywood, la leggenda, ma semplicemente colui che ha dato tutto per farli crescere al meglio: “Per il mondo era una leggenda, un attore dell’epoca d’oro del cinema che ha vissuto a lungo nei suoi anni d’argento, un attivista umanitario la cui dedizione alla giustizia ha indicato uno standard al quale tutti noi possiamo aspirare. Ma per noi era solo un papà”.

Chi era Kirk Douglas

Se per gli esperti di cinema, gli appassionati della Hollywood classica e i giornalisti, Kirk Douglas è uno dei primi rappresentanti dello star system del cinema americano, per molti di coloro che sono nati dagli anni ’80 in poi il suo nome potrebbe non dire nulla. Eppure Kirk è stato un’icona del cinema d’oro americano, quello dei Colossal, ovvero i primi film con un grosso budget e numero di attori a schermo.

Nato agli inizi del ‘900 ad Amsterdam (New York), Kirk Douglas, al secolo Issur Danielovitch, era figlio di due emigranti bielorussi ebrei. Conclusi gli studi, si laureò in Lettere Classiche, iniziò a recitare a Broadway con lo pseudonimo di “Demsky“. Il produttore teatrale, però, gli consigliò di utilizzare un nome d’arte che avesse maggiore impatto, da quel momento in poi venne conosciuto come Kirk Douglas. Il suo debutto al cinema avvenne nel 1946, con una piccola parte in ‘Lo stano amore di Marta Ivers‘.

Da quel momento in poi la sua carriera è decollata, Kirk ha recitato in 75 pellicole, alcune delle quali sono scolpite a fuoco nella mente degli appassionati. Sicuramente il ruolo che gli ha dato maggiore notorietà è quello di ‘Spartacus‘, ma in molti lo hanno apprezzato in ‘Sfida all’O.K. Corral‘ e soprattutto gli italiani lo ricorderanno per l’Ulisse di Mario Camerini. Nominato diverse volte come migliore attore agli Oscar, Kirk lo vinse solo nel 1996 come premio alla carriera. Nel 1999 è stato anche inserito dall’American Film Institute al 17° posto tra gli attori americani di tutti i tempi.