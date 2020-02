Kobe Bryant moglie | le parole di lei per la figlia 13enne morta FOTO

Vanessa Laine, moglie di Kobe Bryant, dedica un post molto commovente alla figlia di 13 anni, Gianna Maria Onore, morta nell’incidente del 26 gennaio col papà.

Vanessa Laine, moglie di Kobe Bryant, affida ai social network tutte le proprie sensazioni di donna affranta dalla sua terribile, doppia perdita. La 37enne ex modella ha dovuto dire addio al marito ed alla loro figlia Gianna Maria Onore. Avevano rispettivamente 41 e 13 anni, con la ragazzina che era la loro secondogenita assieme a Natalia, Bianka e Capri.

LEGGI ANCHE –> Vanessa Laine su Kobe Bryant | “Mi chiamava con soprannomi in italiano”

Su Instagram nella giornata di ieri Vanessa Laine ha postato ancora una volta un ricordo che riguardava suo marito, dopo aver fatto lo stesso nei giorni immediatamente successivi a quel fatale 26 gennaio. In tale data ha avuto luogo l’incidente in elicottero che è costato la vita a Bryant, a sua figlia e ad altre sette persone. E di toccanti omaggi anche per Gianna Maria Onore, detta Gigi, pure non ne sono mancati. Adesso Vanessa Laine pensa ancora alla figlia persa prematuramente e drammaticamente, scrivendole le seguenti parole.

LEGGI ANCHE –> Kobe Bryant | i secondi di volo fatali prima dello schianto VIDEO

Se vuoi seguire tutte le nostre notizie in tempo reale CLICCA QUI

Kobe Bryant moglie, le parole di Vanessa Laine per la figlia 13enne scomparsa

“Mia Gianna. Dio, quanto mi manchi. Sono stata così fortunata ad essermi svegliata per vedere il tuo viso meraviglioso ed il tuo sorriso straordinario per 13 anni. Avrei voluto farlo fino al mio ultimo respiro. La mamma ti ama fino alla Luna e ritorno. Infinity plus 1. # 2 #Mambacita #GigiBryant ❤️”. Le parole della addolorata moglie di Kobe Bryant hanno raccolto anche questa volta tantissime manifestazioni di incoraggiamento.

LEGGI ANCHE –> Kobe Bryant | “Morto nel periodo più felice della sua vita”