Morta Franca Valeri, l’attrice aveva appena compiuto 100 anni. Grande commozione per l’addio alla donna amata da tutto il pubblico italiano.

Addio alla grande attrice Franca Valeri che si è spenta oggi domenica 9 agosto 2020 proprio pochi giorni dopo aver compiuto 100 anni.

Chi era Franca Valeri

Franca Valeri nasce a Milano il 31 luglio 1920, sotto il segno del Leone. All’anagrafe Franca Maria Norsa, è la secondogenita di una famiglia borghese di fede mista: suo padre era ebreo e sua madre cattolica. Cresce tra il capoluogo lombardo e alcune località di villeggiatura in cui trascorre le vacanze estive, in particolare Riccione, Venezia e la Svizzera. Si appassiona in tenera età al teatro di prosa, e studia al Liceo Parini frequentando l’unica sezione in cui veniva insegnato l’inglese.

L’idillio dell’infanzia di Franca Valeri si rompe nel periodo fascista, quando è vittima delle leggi razziali che portano suo padre e suo fratello a rifugiarsi in Svizzera. Lei riesce a evitare la deportazione grazie a un documento falso, per il quale diventa la figlia illegittima di Cecilia Pernetta di Pavia. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, la vita torna lentamente alla normalità e Franca può finalmente debuttato a teatro. Pochi anni dopo l’esordio adotta il suo pseudonimo, Franca Valeri appunto, con il quale oggi è conosciuta da tutti. È impossibile menzionare tutti i grandi successi ottenuti sul palcoscenico dalla straordinaria attrice: ricordiamo solo alcuni dei suoi personaggi che l’hanno resa più famosa, quali La signorina Snob, Cesira la manicure e La sora Cecioni.

Per quanto riguarda la vita privata, negli anni ’40 la Valeri ha conosciuto il collega Vittorio Caprioli, del quale si è innamorata e che ha sposato nel 1960, con una cerimonia che si è svolta a Ventimiglia, presso la Chiesa di Sant’Agostino. I due hanno divorziato nel 1974, senza aver avuto figli. L’attrice si è poi legata sentimentalmente al direttore d’orchestra Maurizio Rinaldi fino alla sua morte, avvenuta nel 1995. E ha una figlia adottiva, la cantante lirica Stefania Bonfadelli, di origini veronesi. Nel 2017, in una lunga intervista concessa a Repubblica, Franca Valeri ha parlato dei suoi grandi amori e dei tradimenti che ha subito ma sempre perdonato. Ne ha parlato anche nella sua autobiografia, intitolata Bugiarda no, reticente e pubblicata nel 2012.