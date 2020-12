Paolo Rossi, ‘Storie Italiane’ apre con Eleonora Daniele in lacrime

By

Il programma del mattino di Rai 1 ‘Storie Italiane’ dedica la prima parte della sua puntata al compianto Paolo Rossi, scomparso nelle scorse ore.

La puntata di ‘Storie Italiane‘ di giovedì 10 dicembre 2020 si è aperta con la triste notizia della morte di Paolo Rossi. ‘Pablito’, l’eroe dell’Italia ai Mondiali di Spagna 1982, è scomparso all’età di 64 anni a causa di una lunga malattia contro la quale lottava da tempo. E la conduttrice Eleonora Daniele ha aperto la trasmissione mostrando grande emozione e dolore per la scomparsa dell’ex calciatore di Vicenza, Juventus e Milan.

Che in quella edizione della Coppa del Mondo si laureò anche capocannoniere con 6 gol, tre dei quali rifilati al Brasile. A questi fecero seguito la doppietta contro la Polonia ed una delle reti grazie alle quali l’Italia sconfisse la Germania Ovest in finale per 3-1. “Non avremmo voluto cominciare, questa mattina, con questa notizia…”, esordisce a ‘Storie Italiane’ oggi Eleonora Daniele.

Paolo Rossi, il sentito omaggio a ‘Storie Italiane’

Che una volta presa la linea dal Tg1 della mattina ha poi letto dei messaggi in memoria dell’ex attaccante classe 1956 originario di Prato. I vari Antonio Cabrini, Giancarlo Antognoni, Bruno Conti e molti altri lo hanno tributato con tante, belle e sentite parole. E da più parti scorrono le immagini della sua tripletta al Brasile in particolare, oltre che delle sue altre marcature di Spagna ’82.

“Se ne va un campione”, si legge. E c’è chi tira fuori la vicenda del calcioscommesse che lo riguardò nel corso della sua carriera. Sottolineando come lui fosse innocente e scevro da qualunque sospetto. Dopo un lungo periodo come opinionista a Sky Sport, Paolo Rossi era passato con lo stesso ruolo alla redazione sportiva della Rai. In tanti ne hanno sempre apprezzato il garbo e la competenza nel porsi.