Treno e bicicletta: raggiungere le ciclovie con i regionali Trenitalia. Ecco quali e come.

Le belle giornate soleggiate d’autunno invogliano a stare all’aperto, fare passeggiate e andare in bicicletta. È il momento di approfittare del clima ancora mite, prima dell’arrivo del freddo e del rischio di temuti nuovi lockdown. La pandemia di Covid-19 è tornata a farsi sentire pesantemente e dopo le prime restrizioni su chiusure anticipate dei locali e coprifuoco notturni potrebbero essere reintrodotte nuove limitazioni agli spostamenti.

Se stare assembrati davanti ai locali, nei centri commerciali e nelle grandi città è un grosso pericolo, non lo è stare in mezzo alla natura, da soli o possibilmente con poche persone e ben distanziate. Pertanto questo è il momento giusto di lanciarsi in attività all’aria aperta, tra le quali percorrere le piste ciclabili più belle d’Italia, se siete amanti della bicicletta. Per raggiungerle ci sono i treni regionali di Trenitalia. Scopriamo i collegamenti con le piste ciclabili di ogni regione.

Leggi anche –> Offerta Trenitalia ‘Viaggia con me’: in 2 con 1 solo biglietto

Treno e bicicletta: sulle ciclovie con i regionali Trenitalia

L’accoppiata treno e bicicletta è sempre più popolare. È un’abitudine sana ed ecologica che sta conquistando un numero crescente di appassionati. Grazie ai maggiori collegamenti e alle numerose offerte sui treni, è possibile spostarsi anche lontano da casa per raggiungere ciclovie e piste ciclabili che attraversano i paesaggi più belli del nostro territorio. Un’opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Nei giorni scorsi vi abbiamo già segnalato l’offerta Treno + Bici di Trenitalia con sconti per tesserati FIAB. Qui, sempre da Trenitalia, vi segnaliamo le ciclovie per ogni regione italiana raggiungibili con i treni regionali. Occasioni di viaggio in mezzo alla natura e senza inquinare negli spostamenti. La proposta fa parte dei Travel Book di Trenitalia, pacchetti tematici con collegamenti da tutta Italia per diverse destinazioni di viaggio come: Grandi Giardini Italiani, Terme e Spa, Neve & Parchi e infine i bellissimi Borghi d’Italia.

Per ciclisti esperti o semplici appassionati delle due ruote, ecco i 20 percorsi ciclabili in Italia, uno per regione, raggiungibili direttamente con i treni regionali di Trenitalia.

Valle d’Aosta : Aosta – Verrès;

: Aosta – Verrès; Piemonte : Chivasso – Ivrea;

: Chivasso – Ivrea; Liguria : Ospedaletti – S. Lorenzo sul mare;

: Ospedaletti – S. Lorenzo sul mare; Lombardia : Voghera – Varzi;

: Voghera – Varzi; Trentino A.A. : Bolzano – Caldaro;

: Bolzano – Caldaro; Veneto : Treviso – Ostiglia;

: Treviso – Ostiglia; Friuli V.G. : Grado – Tarvisio;

: Grado – Tarvisio; Emilia-Romagna : Rimini – Novafeltria;

: Rimini – Novafeltria; Toscana : Poggibonsi – S. Miniato;

: Poggibonsi – S. Miniato; Marche : Civitanova Marche – percorso cittadino;

: Civitanova Marche – percorso cittadino; Umbria : Spoleto – Norcia;

: Spoleto – Norcia; Lazio : Paliano – Fiuggi;

: Paliano – Fiuggi; Abruzzo : Ortona – Vasto;

: Ortona – Vasto; Molise : Termoli – percorso cittadino;

: Termoli – percorso cittadino; Campania : Napoli – percorso cittadino;

: Napoli – percorso cittadino; Puglia : Lecce – Squinzano;

: Lecce – Squinzano; Basilicata : Metaponto – Matera;

: Metaponto – Matera; Calabria : Guardia Piemontese T. – S. Lucido;

: Guardia Piemontese T. – S. Lucido; Sicilia : Fiumefreddo di Sicilia – percorso cittadino;

: Fiumefreddo di Sicilia – percorso cittadino; Sardegna: Carbonia – Sant’Antioco.

Su tutti i treni regionali, anche quelli non segnalati con apposito pittogramma, spiega Trenitalia, viene ammesso il trasporto gratuito di una bicicletta pieghevole opportunamente chiusa, per ciascun viaggiatore, anche al di fuori dell’apposita sacca, a condizione che le dimensioni non superino i cm 120x80x45, e che non arrechi pericolo o disagio agli altri viaggiatori. Novità: dal 15 maggio 2020 sono ammessi a bordo anche monopattini, hoverboard e monowheel.

Sui treni regionali contrassegnati da apposito pittogramma, limitatamente ai posti disponibili, ogni viaggiatore può trasportare con sé una bicicletta montata, acquistando il supplemento bici valido fino alle ore 23.59 del giorno indicato sul biglietto o, in alternativa, un altro biglietto di corsa semplice di seconda classe.

Il personale di bordo può non consentire il trasporto di biciclette a bordo treno nel caso in cui il trasporto sia ritenuto pregiudizievole del servizio ferroviario.

Per ulteriori informazioni: www.trenitalia.com/it/treni_regionali/i_nostri_travel_book/ciclovie.html

Le offerte di viaggio da Trenitalia: