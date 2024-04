Bucato sempre pulito anche in campeggio? La lavatrice portatile è ciò che ti serve

Contiene link di affiliazione.

Se anche tu hai sempre pensato che in campeggio o nei viaggi più strong devi per forza rinunciare ad avere un bucato sempre pulito e che l’unica soluzione per lavare la tua biancheria sia a mano, perdendo così un sacco di tempo che potresti usare per conoscere luoghi nuovi o rilassarti, sicuramente questo articolo potrà esserti utile. La lavatrice portatile è una delle migliori invenzioni fatte per chi ama viaggiare in modo avventuroso e non è fatto per le vacanze in albergo con tutti i comfort; il sistema pratico e funzionale per fare il bucato anche quando sembra impossibile e avere mutande e calzini puliti e profumati come se stessi a casa.

Una delle scocciature quando si organizzano viaggi “più wild” – come può essere un campeggio sull’acqua – è proprio quella di dover lavare vestiti e biancheria a mano e, a meno che non ci si voglia portare dietro una grande valigia dove avere un cambio per ogni giorno, cosa che non si confà sicuramente a questa tipologia di vacanza; la lavatrice portatile in tal caso rappresenta una soluzione intelligente perché permette di avere un livello del pulito paragonabile a quello di casa con il vantaggio della portabilità estrema, risolvendo in maniera definitiva il problema della pulizia e permettendo anche alla persona di portarsi dietro meno vestiti.

La lavatrice portatile, l’alleata da portare con te in qualsiasi tipo di viaggio

Se anche tu ami alloggiare in campeggio o in camper o comunque per le tue vacanze prediligi location immerse nella natura, bungalow e tutto ciò che ti allontani dalla routine quotidiana, avrai sicuramente avuto il problema di lavare la biancheria e magari qualche maglietta o altro. È forse una delle uniche pecche quando si decide di viaggiare così, ma per ovviare a questo problema è stata inventata la lavatrice portatile, dotata non solo di un sistema di lavaggio ma anche di centrifuga; grazie alle sue dimensioni assai ridotte è comoda da trasportare anche nei viaggi più d’avventura, dove forse l’ultima cosa che avresti immaginato sarebbe stata quella di avere con te un piccolo elettrodomestico.

Ma visto che esiste perché non approfittarne? A meno che non ami fare il bucato a mano e poi perdere altro tempo per strizzarlo, ti suggerisco vivamente una lavatrice portatile, la soluzione ottimale per chi viaggia con uno zaino in spalla e adora dormire in tenda o in alloggi che potremmo definire più rustici. Il sistema di funzionamento è molto semplice al posto del cestello rotante c’è un agitatore che si trova sul fondo della vasca e muove l’acqua e i panni messi all’interno; avendo una capacità di carico molto ridotta rispetto a un elettrodomestico normale, bisognerà usare meno detersivo che andrà messo direttamente all’interno poiché non c’è una vaschetta apposita.

Tutto questo si può fare lasciando comodamente la valigia attaccata alla corrente nelle vicinanze del primo bar / ristorante che si trova durante le proprie peregrinazioni; l’alternativa è quella di dotarsi di un powerbank MOLTO capiente e di apposito inverter per rendere l’energia elettrica utilizzabile.

Prima di acquistarne una ci sono una serie di caratteristiche da tenere presente, tra queste le fondamentali sono la capacità di carico, le dimensioni e il peso, converrai con me che un buon sistema portatile non può essere troppo grande altrimenti non sarà più così comodo portarlo sempre con te. Il mio suggerimento, se desideri fare un acquisto del genere, è la Oneconcept Ecowash-Pico, una mini lavatrice molto piccola e soprattutto compatta con una capacità di carico fino a 3.5 kg, una potenza di 380 Watt e una comoda maniglia per poterla spostare da un posto all’altro in modo comodo. A parer mio per viaggiare è la soluzione ideale, per capire fino in fondo quanto possa essere comoda, ti basti sapere che sembrerà di portare con te un cestino da pic-nic nemmeno troppo pieno, questa lavatrice portatile, infatti, pesa solo 5 chili.

