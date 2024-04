Come sopravvivere a tante ore seduti? Un buon cuscino da viaggio sarà la tua salvezza

Contiene link di affiliazione.

Che sia in aereo, in treno, in auto o in nave, un viaggio molto lungo può sembrare spesso un’ardua impresa da affrontare, ma è bene non farsi bloccare dalla paura di dolori e fastidi, anche perché – converrai con me – le mete più belle sono quelle maggiormente lontane e rinunciare a visitarle per qualche ora in più di “traversata” sarebbe una vera follia. Una soluzione è sicuramente un buon cuscino da viaggio, che ti aiuterà ad evitare tutti quei dolorini che potrebbero essere invalidanti e rovinare la vacanza una volta che sarai giunto a destinazione.

A seconda del mezzo che prenderai ci sono una serie di escamotage che potrai attuare come i trucchi per riuscire a dormire in aereo, ma in generale un buon punto di partenza per resistere anche negli spostamenti più strong è usare un cuscino da viaggio su cui poggiare la testa per riposare e rilassarsi e sentirti come se stessi sul tuo comodo divano di casa.

Come affrontare un lungo viaggio, dal giusto cuscino ad altri suggerimenti utili

I viaggi lunghi possono essere spesso molto faticosi, mettono a dura prova il nostro corpo che è costretto a stare fermo in una posizione non ottimale per molte ore con la conseguenza che all’arrivo potremmo essere “da buttare”, con dolori sparsi un po’ ovunque e nella peggiore delle ipotesi bloccati con schiena o collo così da non poterci più muovere.

Ci sono una serie di consigli che mi sento di darti se stai per affrontare un viaggio molto lungo. Uno dei principali problemi che potresti avere nel corso di uno spostamento di tante ore è legato alla circolazione, quando si è in una posizione scomoda le gambe potrebbero iniziare a formicolare o anche a gonfiarsi; il consiglio dunque è alzarsi e camminare il più possibile, è preferibile farlo perlomeno una volta ogni due ore.

Se viaggi in treno o in aereo scegliere il posto giusto potrebbe essere salvifico, è preferibile uno vicino al finestrino mentre è fortemente sconsigliata la seduta vicino ai bagni dove c’è un grande via vai e tanto rumore. Ti suggerisco poi di idratarti molto, può sembrare una follia consigliare di bere molti liquidi quando non si è a casa propria e non si amano i bagni pubblici, eppure soprattutto in volo la pelle tende a seccarsi a causa della lunga disidratazione cui è sottoposto il corpo, con acqua o te riuscirai a risolvere il problema.

Infine, ma non meno importante, non si può partire – sapendo di dover affrontare tante ore seduti – senza un buon cuscino da viaggio. Se stai pensando che non ti serve perché sai già che non riuscirai a “chiudere occhio”, ti fermo subito; questo sistema è utile ugualmente sia che tu voglia leggere un libro o vedere un film al computer, ti aiuterà ad assumere la corretta posizione ed evitare che il tuo collo si blocchi. Per dormire è fondamentale perché eviterà che la tua testa cada da un lato all’altro a seconda della rotta che segue il mezzo sui cui ti trovi, per tutto il resto renderà la tua seduta più comoda e ti sentirai molto meglio per l’intera durata del viaggio.

A tal proposito ti consiglio il cuscino cervicale da viaggio Siproch in Memory Foam, perfetto per i viaggi in aereo, in auto e in treno ma anche se trascorri molto tempo su una sedia in ufficio; con il suo design ergonomico ti darà un supporto a 360° e ti aiuterà a mantenere la testa e il collo in una posizione ottimale grazie al memory foam di alta qualità, un materiale che si adatta al peso e alla forma della testa di chi ci dorme sopra: con questa soluzione stare seduti per molto tempo non sarà più un problema. Questo cuscino inoltre è venduto su Amazon con un intero kit per dormire completo di mascherina per gli occhi e una borsetta in tela dove arrotolarlo per un trasporto facile e agevole.

