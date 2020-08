Vacanze estate 2020: mete di viaggio preferite dagli italiani. Le prenotazioni su Airbnb.

Che questa estate sarebbe stata molto diversa dalle altre, a causa della pandemia di Covid-19, è stato detto e ridetto. La situazione di emergenza sanitaria ha limitato per forza di cosa i viaggi, soprattutto all’estero. Così le vacanze dell’estate 2020 degli italiani sono soprattutto in Italia, preferibilmente non troppo lontano da casa.

È il tempo di quel turismo di prossimità di cui vi abbiamo parlato già più volte e che non è per forza un limite, anzi. Questa situazione così singolare ci ha permesso di riscoprire o scoprire luoghi un po’ dimenticati del nostro bellissimo territorio. Del resto tra paesaggio naturale e patrimonio storico artistico la scelta è vastissima.

Nel ritorno alle vacanze in Italia, come era negli anni ’60, alcune destinazioni sono tornate molto popolari. Airbnb, il portale di affitti brevi di case e appartamenti, ha stilato la classifica delle mete di viaggio preferite dagli italiani in base alle prenotazioni sul sito sito web. Scopriamo quali sono

Leggi anche –> Viaggi in Italia per l’estate 2020: il turismo e non solo riparte dai borghi

Vacanze estate 2020: le mete di viaggio preferite dagli italiani su Airbnb

Durante queste vacanze estive 2020, aumentano gli italiani che prenotano su Airbnb un alloggio in una località italiana. Sono addirittura il doppio rispetto all’estate 2019. Merito o colpa della pandemia, che ha lasciato molti italiani entro i confini nazionali a fare le vacanze nelle località di mare o di montagna, preferibilmente non troppo lontano da casa, ma a poche ore di macchina di distanza.

Sulla base di queste prenotazioni, Airbnb ha stilato la classifica delle mete di viaggio dove gli italiani hanno prenotato un alloggio tramite il suo portale. Ecco quali sono le mete preferite dagli italiani per le vacanze dell’estate 2020.

5. Sardegna

Luogo di vacanza amato da moltissimi italiani, la Sardegna è tra le mete preferite per le vacanze estate 2020 su Airbnb. In molti non hanno voluto rinunciare a un viaggio in Sardegna, anche per recuperare dall’isolamento del lockdown. Le spiagge sono tutte bellissime, da Nord a Sud, Est e Ovest. Segnaliamo le spiagge più belle dell’isola con mappa e cartina.

4. Lago di Como

Dopo il mare, una meta in grande ascesa è il lago. Anche sui laghi l’Italia non ha nulla da invidiare agli altri Paesi e a farla da padrone sono sicuramente i grandi laghi del Nord Italia. Questa estate gli italiani hanno riscoperto il Lago di Como, meno affollato dagli stranieri, con i suoi borghi pittoreschi, le ville e i giardini. Da non perdere la visita alla stupenda Villa del Balbianello, bene del FAI.

3. Trentino – Alto Adige

La montagna è la meta top dell’estate 2020, con i suoi prati spaziosi, i boschi fitti e i sentieri solitari dove fuggire lontano da tutto e da tutti. Dallo stress del lavoro e della città, certo, ma anche dai luoghi troppo affollati e a rischio contagio. Tra le destinazioni di montagna il Trentino Alto Adige è da sempre quella con la più ampia offerta turistica e più popolare. Non è un mistero che sia tre le mete di viaggio più prenotate dagli italiani su Airbnb. Da non perdere i bellissimi borghi del Trentino Alto Adige.

2. Liguria

Altra meta di viaggio, soprattutto di mare, molto amata dagli italiani è la Liguria, che si piazza al secondo posto della classifica di Airbnb. È la regina d’Italia delle Bandiere Blu con ben 32 vessilli assegnati quest’ano alle sue bellissime spiagge. La Liguria non è solo turismo balneare, ovviamente, ma anche arte, tradizioni e cultura, che potete scoprire nei suoi borghi più belli, sospesi tra mare e montagna.

1. Costa Etrusca

Conquista il top della classifica di Airbnb delle destinazioni di viaggio più prenotate l’affascinante e allo stesso tempo popolare Costa degli Etruschi, in Toscana. Meta accessibile e bellissima, dall’eccezionale ricchezza paesaggistica, naturale e architettonica. Qui trovate lunghe distese di spiaggia sabbiosa e selvaggia, con dune ricoperte dalla macchia mediterranea e pinete ombrose. Torri e castelli sul mare, aree archeologiche e antiche città. Le spiagge sono libere e servite da stabilimenti balneari, adatte alle famiglie con bambini e con l’ingresso consentito agli amici a quattro zampe. Insomma, per le vacanze di tutta la famiglia e non sorprende che molti italiani abbiano prenotato la loro vacanza qui.

Quasi tutte le spiagge della Costa degli Etruschi sono state premiate con le Bandiere Blu. Approfittatene anche per visitare i bellissimi borghi della Toscana.

Vacanze estate 2020 mete: le prenotazioni



In merito alle prenotazioni per le vacanze 2020, sono gli host dell’entroterra quelli che registrano un maggiore incremento rispetto alle città. Un vero e proprio boom che conferma la tendenza ad un turismo lontano dai luoghi più affollati e che sceglie la campagna.

In Toscana gli host dell’entroterra segnano un +140% nei ricavi degli alloggi. Una tendenza confermata anche per la campagna del Lazio con un +124%, della Lombardia con +59% e del Piemonte con un +56%.

In Toscana, con un +128% la provincia di Firenze cresce più della città, ancora in sofferenza per la mancanza di turisti stranieri.

Leggi anche –> Dove posso andare in vacanza ad agosto in Italia?