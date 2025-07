Caldo record al Polo Nord: quali effetti avrà la follia climatica sull’Italia – viagginews.com

L’anomalia climatica verificatasi in queste ore al Polo Nord spaventa non solo per le ripercussioni future sul clima e l’ambiente, ma anche per quelle immediate sullo scenario meteorologico dell’Italia nelle prossime settimane.

Sono decenni che si parla ormai del surriscaldamento climatico globale e di come questa tendenza possa avere effetti negativi a cascata sull’ambiente in cui viviamo, sulle specie che abitano e fioriscono in determinate condizioni climatiche e ovviamente sugli esseri umani.

Il surriscaldamento globale comporta lo scioglimento dei ghiacci sulle montagne e ai Poli, il che porta ad un’erosione delle scorte d’acqua del nostro pianeta e ad un aumento costante delle temperature dei mari e di quelle generali del nostro pianeta. Gli effetti di questo cambiamento climatico sono evidenti da anni, ed anche in questa estate 2025 li abbiamo visti.

Concentrandoci solo sull’Italia, in questo inizio estate abbiamo già assistito ad ondate di calore che hanno portato un’innalzamento delle temperature medie del periodo, ma anche a giornate in cui i picchi termici sono arrivati addirittura a 40° sia lo scorso mese che questo. Altro segnale sono le incursioni temporalesche, non più temporali estivi, bensì vere e proprie sfuriate di maltempo che portano improvvisi nubifragi e grandinate.

Il caldo intenso e duraturo non rende solo faticosa la stagione estiva, ma rovina le colture ed è un danno diretto per l’economia agraria del nostro Paese, comporta fenomeni come siccità e desertificazione che riducono le terre coltivabili e le risorse di acqua. Le piogge violente e improvvise danneggiano le coltivazioni già maturate, ma possono causare danni anche alle case e ai mezzi, senza considerare fenomeni estremi come allagamenti e alluvioni che sono pericolose per l’incolumità delle persone.

Caldo record al Polo Nord: quali sono le conseguenze per l’Italia

In queste ore il caldo intenso ha colpito anche i Paesi nordici e il circolo polare artico. In particolare la Scandinavia si trova nella morsa dell’anticiclone e le temperature massime di questo periodo oscilleranno tra i 25° e i 30°C, toccando persino punte di 32°-33°C. Si tratta di temperature estive da noi normali, ma del tutto eccezionali per quella zona dell’Europa dove le medie dei decenni passati sono comprese tra i 16° ed i 19°C.

Per quanto riguarda le ripercussioni nel resto d’Europa (Italia compresa) di questo fenomeno atmosferico anomalo sulla Scandinavia e sul Circolo Polare Artico, va detto che quanto sta accadendo in quella zona è scollegato da quanto succede attualmente sul nostro Paese.

Almeno fino a venerdì 18 luglio, l’Italia sarà interessata sì dalla presenza dell’anticiclone subtropicale, ma le temperature rimarranno sui livelli standard. Un’intensificazione del caldo arriverà a partire da domenica 20 luglio, con temperature che si innalzeranno in media sopra i 35°C in tutto il Paese e potrebbero arrivare a picchi di 40°C in alcune zone interne del Sud Italia.