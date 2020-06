Bandiere Blu 2020: le spiagge della Toscana per l’estate

Bandiere Blu 2020: le spiagge della Toscana per l’estate. Ecco dove andare in vacanza.

La Toscana è la seconda regione italiana per numero di Bandiere Blu, una posizione che mantiene da anni e che conferma anche nel 2020. Non solo la regione conferma le stesse Bandiere dello scorso anno ma ne guadagna una, con Montignoso, salendo a 20 complessive. Un ottimo risultato per la Toscana, dove il turismo, dalle città d’arte ai borghi dalla campagna al mare, è molto importante e ha un’offerta vastissima, che ora riceve un ulteriore riconoscimento.

Leggi anche –> Bandiere Blu 2020: le migliori spiagge d’Italia sono 407

Bandiere Blu 2020: le spiagge della Toscana



La Toscana è ancora la seconda regione più premiata d’Italia con le Bandiere Blu 2020, dopo la Liguria. Il prestigioso vessillo viene assegnato ogni anno dalla ong FEE – Foundation for Environmental Education alle migliori spiagge europee per pulizia delle acque, tutela ambientale e qualità dei servizi.

L’Italia quest’anno ha visto crescere il numero delle Bandiere Blu assegnate alle sue località balneari, alle spiagge e agli approdi turistici. I Comuni premiati sono 12 in più: passano da 183 nel 2019 a 195 nel 2020. Sono aumentate anche le Bandiere assegnate alle spiagge, marine e lacustri, e agli approdi turistici: dalle 385 del 2019 alle 407 del 2020.

L’assegnazione delle Bandiere Blu premia la pulizia delle acque e la bellezza dei luoghi, ma non solo. Ai fini dell’attribuzione del vessillo sono importanti anche la tutela ambientale e i servizi ai turisti: dall’accessibilità delle spiagge alla presenza di aree vedi, di piste ciclabili e percorsi pedonali, dai servizi essenziali (toilette e punti di ristoro) alla raccolta differenziata dei rifiuti. Tra le regioni italiane, la Toscana è una di quelle che hanno le migliori offerte di questi servizi, oltre a località balneari e spiagge bellissime, con mare pulito.

Di seguito segnaliamo tutte le località e le spiagge della Toscana premiate con le Bandiere Blu 2020, suddivise per provincia. Quest’anno con la nuova entrata di Montignoso salgono a 20 le Bandiere Blu della Toscana, dalle 19 dello scorso anno. Le Bandiere, va ricordato, sono assegnate a specifiche spiagge dei vari Comuni, non necessariamente a tutte le spiagge di uno stesso Comune.

Bandiere Blu 2020 della provincia di Grosseto



Monte Argentario – Cala Piccola, Porto Ercole Le Viste, Porto Santo Stefano La Caletta, Porto Santo Stefano Il moletto, La Feniglia, Porto Santo Stefano La Soda, Porto Santo Stefano il Pozzarello

– Cala Piccola, Porto Ercole Le Viste, Porto Santo Stefano La Caletta, Porto Santo Stefano Il moletto, La Feniglia, Porto Santo Stefano La Soda, Porto Santo Stefano il Pozzarello Castiglione della Pescaia – Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, Spiaggia Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Levante/Tombolo

– Rocchette/Roccamare-Casa Mora/Riva del Sole/Capezzolo/Ponente, Spiaggia Pian D’alma/Casetta Civinini-Piastrone/Punta Ala, Levante/Tombolo Follonica – Spiaggia Sud, Spiaggia Nord

– Spiaggia Sud, Spiaggia Nord Grosseto – Principina a Mare, Marina di Grosseto

Bandiere Blu 2020 della provincia di Livorno



Marciana Marina – La Fenicia

– La Fenicia Rosignano Marittimo – Castiglioncello, Vada

– Castiglioncello, Vada Castagneto Carducci – Marina di Castagneto Carducci

– Marina di Castagneto Carducci Piombino – Parco naturale della Sterpaia

– Parco naturale della Sterpaia San Vincenzo – Rimigliano, Principessa, Spiaggia della Conchiglia

– Rimigliano, Principessa, Spiaggia della Conchiglia Cecina – Marina di Cecina, Le Gorette

– Marina di Cecina, Le Gorette Livorno – Cala del Miramare, Rogiolo, Del Sale/Roma, Tre Ponti, Rex, Cala Quercianella

– Cala del Miramare, Rogiolo, Del Sale/Roma, Tre Ponti, Rex, Cala Quercianella Bibbona – Marina di Bibbona Centro/Sud

Bandiere Blu 2020 della provincia di Lucca



Forte dei Marmi – Litorale Centro/Capannina

– Litorale Centro/Capannina Viareggio – Marina di Viareggio (Levante/ Ponente), Torre del Lago Puccini

– Marina di Viareggio (Levante/ Ponente), Torre del Lago Puccini Camaiore – Lido Arlecchino

– Lido Arlecchino Pietrasanta – Tonfano

Bandiere Blu 2020 della provincia di Massa-Carrara



Carrara – Marina di Carrara Centro/Ovest

– Marina di Carrara Centro/Ovest Montignoso – Cinquale

– Cinquale Massa – Ronchi Levante, Campeggi/Ricortola/Marina Ponente/Destra Brugiano, Sinistra Brugiano/Marina Centro/Destra Frigido/Sinistra Frigido, Ronchi Ponente

Bandiere Blu 2020 della provincia di Pisa



Pisa – Marina di Pisa, Calambrone/Tirrenia

Leggi anche –> Bandiere Verdi 2020: le spiagge italiane a misura di bambino