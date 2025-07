Se ami i vini non puoi lasciarti sfuggire queste mete: sono i migliori del mondo – viagginews.com

Gli amanti del buon vino non dovrebbero lasciarsi sfuggire questi posti. Secondo Decanter World Wine Awards, sono loro a produrre le bevande migliori.

La maggior parte delle persone, come meta per le vacanze, sceglie un luogo esteticamente bello, che possa appagare il bisogno di avventure e di relax. C’è chi, però, preferisce basarsi su altri criteri. Coloro che amano il vino, per esempio, potrebbero preferire recarsi in una località famosa per le sue degustazioni.

È un desiderio piuttosto comune che, per fortuna, è sostenuto da un numero elevato di opzioni. Invece di affidarsi al caso o a qualche recensione trovata sul web, è possibile basarsi sui risultati dei ‘Decanter World Wine Awards 2025’, che hanno decretato i nomi dei vincitori. L’Italia ha fatto una splendida figura, ricoprendo un ruolo di rilievo nella classifica.

Qui si serve il vino migliore: dove andare per una vacanza all’insegna del gusto

A volte ci si fa guidare dal cuore e altre volte dalla gola. Gli amanti del vino, in particolare, amano sperimentare sapori sempre nuovi. Non si accontentano a gustare i loro preferiti perché sono sempre in cerca di qualcosa di diverso. A Londra, di recente, si sono tenuti i ‘Decanter World Wine Awards’. Si è trattato di un evento molto importante, che ha permesso di eleggere i paesi con i vini migliori del mondo.

Il verdetto è stato dato da una giuria di esperti, composta da master sommelier e masters of wine. L’assegnazione delle medaglie non è stata troppo imprevedibile, anche se ci sono stati dei colpi di scena che hanno generato grandi emozioni. Basta osservare la classifica per rendersi conto del risultato di ogni paese.

Ecco quali sono stati i più premiati:

Francia: con 3.220 punti Italia: con 2.204 punti Spagna: con 2.025 punti Australia: con 643 punti Portogallo: con 554 punti Sud Africa: con 487 punti Argentina: con 428 punti Croazia: con 386 punti Canada: con 347 punti Cile: con 334 punti Nuova Zelanda: con 303 punti USA: con 294 punti Grecia: con 242 punti Slovenia: con 211 punti UK: con 188 punti

Questa classifica può essere un ottimo punto di partenza perché consente di farsi un’idea dei Paesi migliori dove bere vino. Ovviamente, i gusti sono soggettivi e, in base alle preferenze personali, si potrebbe avere un’opinione differente. Ad ogni modo, quando ci si vuole rilassare, non c’è niente di meglio di una porzione abbondante di buon cibo e di una degustazione con i fiocchi. La mente si rilasserà e le papille gustative faranno i salti di gioia.