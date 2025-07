In estate il ferro da stiro è bandito da casa mia: per ‘stirare’ uso questi trucchi: elimino subito ogni piega

Il ferro da stiro ha ormai le ore contate, con questi trucchi stirare non sarà più un obbligo: elimino le pieghe senza sudare e in un solo istante.

Con l’estate ormai inoltrata e con le temperature alte già da diverse settimane, anche fare le più semplici faccende domestiche diventa faticoso e complicato. Stirare, ad esempio, è tra i compiti che meno si ha voglia di fare in questo periodo. Non basta sudare per il caldo, ma poi ci si metterà anche il getto del vapore a peggiorare notevolmente la situazione.

Nonostante sia un compito per nulla gradevole, stirare sembra quasi essere essenziale, a meno che non si preferisce andare in giro con abiti sgualciti e trasandati. Tuttavia, per poter rendere il tutto meno fatico, è possibile adottare alcuni semplici trucchetti che permetteranno di mettere da parte, almeno per il momento, il ferro da stiro.

Ecco i trucchi da provare subito per non dover più passare ore a stirare

Quando il caldo diventa insopportabile, stirare è sicuramente tra le ultime cosa da voler fare. Un compito che purtroppo è necessario affinché si possano indossare vestiti perfetti e non maltrattati. Ebbene, se state già sudando al solo pensiero di dover inserire la presa del ferro da stiro, sappiate che esistono un paio di trucchetti che svolteranno la situazione.

Il primo trucco da provare prevede l’utilizzo di un asciugamano pulito e leggermente bagnato. Stendere il capo da sistemare ben aperto sul piano, poi poggiare sopra l’asciugamano precedentemente inumidito e ben strizzato. A questo punto, passare le mani premendo leggermente su tutta la superficie, stirando con i palmi aperti dal centro verso i bordi. Grazie all’umidità e al calore naturale dell’ambiente le fibre si andranno a rilassare e le pieghe spariranno.

Un altro trucchetto invece prevede la combinazione di acqua e ammorbidente. In uno spruzzino mettere 500 ml di acqua e un cucchiaio di ammorbidente. Chiudere il flacone e vaporizzare sul capo da stirare. Passare le mani sopra ed ecco che come per magia le pieghe spariranno senza fatica. Con questi due semplici trucchetti finalmente si potrà dire addio al ferro da stiro. Saranno così comodi, che anche in inverno si preferirà usarli, piuttosto che passare ore ed ore con il ferro in mano.