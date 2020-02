Weekend di Carnevale 2020: dove andare in Italia, feste e sfilate

Weekend di Carnevale 2020: dove andare in Italia, tra feste e sfilate di carri allegorici.

Siamo arrivati al lungo weekend di Carnevale 2020. Da Giovedì Grasso, 20 febbraio, a domenica 23 e per i più fortunati fino a Martedì Grasso 25 febbraio ci aspettano giorni intensi di celebrazioni, scherzi e divertimenti, tra feste colorate, balli in maschera, sfilate di carri allegorici, spettacoli e concerti. Un tripudio di eventi che animeranno le piazze e le vie delle principali città italiane, con festeggiamenti che risalgono a tempi antichi e che hanno connotato la cultura e le tradizioni di molti luoghi.

Per festeggiare alla grande il weekend di Carnevale 2020, ecco dove andare in Italia: le città che organizzano le iniziative più belle e spettacolari, tra sfilate di carri, corsi mascherati e spettacoli.

Weekend di Carnevale 2020: dove andare in Italia

Il Carnevale è una festa che precede la Quaresima, il periodo di digiuno di preparazione alla Pasqua. È stata inclusa nel calendario cristiano, cattolico in particolare, ma si tratta di una festa di origine pagana che risale molto indietro all’antichità. Una tradizione talmente forte da essere arrivata fino ai giorni nostri, sebbene con alcune rivisitazioni, ma ancora con lo spirito originario: far baldoria e lasciarsi andare, scatenarsi nei divertimenti e abbandonare per un momento i ruoli sociali.

L’Italia ha una lunga e ricca tradizione di feste di Carnevale, molto diverse le une dalle altre a seconda dei luoghi, degli usi e costumi locali. Feste che nel tempo sono diventate eventi strutturati, anche di valenza culturale, che ogni anno attraggono visitatori da tutto il mondo. Qui vi proponiamo una selezione delle feste imperdibili in Italia, da quelle delle città più famose a quelle meno conosciute ma di grande rilievo e suggestione. Ecco dove andare in Italia nel weekend di Carnevale 2020.

Carnevale di Venezia

Manifestazione storica e di rilievo internazionale, il Carnevale di Venezia ha un calendario ricchissimo di eventi e iniziative. Il programma del weekend:

Giovedì 20 febbraio: festa in piazza San Marco a partire dalle ore 11.00, alle 17.00 arrivo del Corteo della Ballata delle Maschere. Ballata delle Maschere con il taglio della testa al toro: riprendendo un antico aneddoto del 1162 con un rituale in piazza e lo spettacolare taglio della testa del toro, si invita a partecipare alla festa in maschera. A Campo Sant'Angelo a partire dalle ore 15.00.

Venerdì 21 febbraio Festa a piazza San Marco e alle 11.00 sfilata dei carri al Lido di Venezia.

Festa a piazza San Marco e alle 11.00 . Sabato 22 febbraio: festa a piazza San Marco.

Carnevale di Burano: alle 17.30 la sfilata dei carri

Carnevale di Marghera: sfilata dei carri alle 15.00.

festa a piazza San Marco. Carnevale di Burano: alle 17.30 la sfilata dei carri Carnevale di Marghera: sfilata dei carri alle 15.00. Domenica 23 febbraio: la grande festa in piazza San Marco, alle 12.00 il tradizionale Volo dell’Aquila: dal campanile fino alla piazza volerà sopra le teste degli spettatori un artista o sportivo del panorama nazionale.

Alle 14.30 la finale del concorso della Maschera più bella.

Carnevale di Viareggio

Un altro storico Carnevale sempre più popolare anche fuori dall’Italia. Famoso per le sfilate dei grandi carri allegorici con sculture giganti in cartapesta sul lungomare di Viareggio. Quest’anno la manifestazione è giunta alla sua 147a edizione.

Giovedì 20 febbraio (Giovedì Grasso)

– 4° CORSO MASCHERATO ore 18.00. I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare di Viareggio. DEDICATO A: FONDAZIONE TOMMASINO BACCIOTTI e dedicato al giornalista e compositore Aldo Valleroni nel centenario della nascita

Al termine Spettacolo pirotecnico, piazza Mazzini Al termine spettacolo pirotecnico .

Eventi collaterali:

– Museo del Carnevale ed Espace Gilbert, Cittadella del Carnevale, apertura dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ingresso 3 euro

– “L’Aquila e il volo dell’arte” : Mostra delle Pupazze realizzate dagli studenti della Scuola “Dante Alighieri” de L’Aquila, in collaborazione con il Teatro Stabile d’Abruzzo. Cittadella del Carnevale, Hangar 8.

– Annullo filatelico figurato dedicato al Carnevale di Viareggio 2020. In collaborazione con il Circolo Filatelico Apuano. Palazzo delle Muse, piazza Mazzini.

– RIONE VECCHIA VIAREGGIO : Festa per bambini, piazza Santa Maria – ore 14

Venerdì 21 febbraio

– 50° CARNEVALDARSENA : Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione. Dalle ore 19.00

: Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione. Dalle ore 19.00 Sabato 22 febbraio

– 8° Colloquio “Tommaso Fanfani”

“Ambiente e sviluppo sostenibile” Incontro culturale.Villa Argentina – ore 10.

– Visita guidata al Museo del Carnevale Ingresso 6 euro.

– Laboratori della Cartapesta Ingresso 4 euro. Cittadella del Carnevale, ore 15 e ore 16.30

– 31° Motoraduno di Carnevale : Piazza Maria Luisa Principe di Piemonte. motoperla.com

– Carnevalpolpettino: Festa in maschera dei bambini, premi e merende nelle vie del Rione Darsena

– Da Monicelli a Camilleri, l’eredità dei grandi padri della commedia all’italiana e del giallo Incontro con Antonio Manzini sul suo nuovo romanzo “Ah l’amore l‘amore”. In collaborazione con Sellerio editore. Modera Giampaolo Simi

Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea “Lorenzo Viani” – ore 18.00

– 50° CARNEVALDARSENA : Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione. Dalle ore 19.00

– Carnevale di Firenze in collaborazione con il Carnevale di Viareggio e Carnevalia : Ore 15.30 – partenza della parata piazza Santa Maria Novella. Dalle 16.30 alle 19 piazza della Signoria. Show di musica, maschere, giocolieri mangiafuoco e parata dei Carnevali italiani

– Il Gran Ballo di Carnevale Firenze tribute to Venice

Charity Gala Dinner. Durante la cena, asta benefica a sostegno della Biblioteca Nazionale Marciana di Venezia Ore 20, Salone dei Cinquecento, Palazzo Vecchio

– Carnival Party : Ore 22.45, Sala d’Arme, Palazzo Vecchio

– “A tutto Liberty, serata di musica e passione” : Veglione

Palace Hotel, Viareggio

Domenica 23 febbraio

5° CORSO MASCHERATO – ore 15.00. I carri allegorici più grandi al mondo sfilano sui Viali a Mare di Viareggio

DEDICATO A: UNIONE ITALIANA CIECHI

– Museo del Carnevale ed Espace Gilbert: Cittadella del Carnevale, apertura dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Ingresso 3 euro.

– 31° Motoraduno di Carnevale: Piazza Maria Luisa Principe di Piemonte. motoperla.com

– 14° Autoraduno Car Tuning del Carnevale: Raduno di auto elaborate d’epoca. Viale Europa, Marina di Levante, dalle ore 10. evolutionctc.it

– 29° Coppa Carnevale di Karate Gara nazionale

Palasport, Viareggio

– Annullo filatelico figurato dedicato al Carnevale di Viareggio 2020. In collaborazione con il Circolo Filatelico Apuano. Palazzo delle Muse, piazza Mazzini

– 50° CARNEVALDARSENA: Festa di balli, musica e cucina nelle vie del Rione. Dalle ore 19.00

Carnevale di Fano



Nella città marchigiana si celebra il Carnevale documentato più antico d’Italia, risalente al 1347. Il documento è conservato nell’Archivio storico comunale. Anche qui a farla da padrone sono le sfilate dei carri allegorici con sculture in cartapesta, realizzati da veri e propri maestri d’arte. La maschera tradizionale è chiamata “El Vulón”, in dialetto fanese.

Giovedì Grasso 20 febbraio

– 15.00 – BOCCIOFILA LA COMBATTENTE

Castagnolo D’Oro IV edizione, a cura della Proloco Fanum Fortunae e assessorato ai servizi sociali del Comune di Fano PIAZZA XX SETTEMBRE

– 15.30 Dj Volumetrica e sfilata dei carri in miniatura a cura di K_ar-tone Liceo Apolloni e la partecipazione del carro in miniatura di Paolo del Bianco Laboratori per bambini ed attività ludiche a cura di K_artone con la collaborazione di: Il Ciclotto, TocAps ed Adriatic Bowl

– 17.00 Elezione del Sindaco del Carnevale

– 17.30 Spettacolo teatrale per bambini a cura di Sandro Fabiani c on la partecipazione di Marco Florio e Kitty Nicolini

– 18.00 Coro Mani Bianche di Liberamusica diretto da Chiara Galli e coro Junior di Capogiro diretto da Stefania Paterniani con la parteci-pazione di Elisa Ridolfi, Giorgio Caselli e Stefania Carboni (servizi edu-cativi, Fano Città delle Bambine e dei Bambini, C.R.E.M.I.)

– 20.30 Ristorante Taverna dei Pescatori “Studio 54” Cena in maschera.

Domenica 23 febbraio ore 15.00 – Terzo grande corso mascherato ospite d'onore il cantautore Povia. Aprono il "Carnevalciclando" pedalata in maschera semiseria a cura di Forbici, Fiab Fano- Patto di amicizia con il Carnevale di Gambettola e partecipazione alla sfilata con il Carro "Mal di Plastica" destinazione Gambettola- Carnevale AVIS Nazionale.

– Terzo grande corso mascherato ospite d’onore il cantautore . Aprono il “ ” pedalata in maschera semiseria a cura di Forbici , Fiab Fano- Patto di amicizia con il Carnevale di Gambettola e partecipazione alla sfilata con il Carro “Mal di Plastica” destinazione Gambettola- Carnevale AVIS Nazionale. Venerdì 21 febbraio

– 16.00 BOCCIOFILA LA COMBATTENTE Festa dei bambini a cura della Proloco Fanum Fortunae

– 21.00 Concerto Obelisco Nero anteprima nuovo disco “Il tempo dei maiali”

– Ore 21.00 venerdì e domenica, ore 18.00 sabato PALAZZO DEL CARNEVALE – LOFT CASARREDO

A.I. Duet Duetta con un’intelligenza artificiale , basta suonare alcune note su un pianoforte ed il computer risponderà alla melodia suonata. Creato da Yotam Mann con i programmatori del Creative Lab di Google per il progetto Magenta gestito da Google Brain…. Come essere creativi in modi nuovi, a cura di Umanesimo Artificiale

Festa dei bambini a cura della Proloco Fanum Fortunae anteprima nuovo disco “Il tempo dei maiali” , basta suonare alcune note su un pianoforte ed il computer risponderà alla melodia suonata. Creato da Yotam Mann con i programmatori del Creative Lab di Google per il progetto Magenta gestito da Google Brain…. Come essere creativi in modi nuovi, a cura di Umanesimo Artificiale Sabato 22 febbraio

– 9.00 CAMPO D’AVIAZIONE “Raccogliamo al campo d’aviazione” a cura di PuliAMO Fano

– 16.30 PALAZZO DEL CARNEVALE LOFT CASA ARREDO “El Pinòchi Fanés” lettura del Pinocchio di Collodi in dialetto

– 20.00 VILLA PICCINETTI “Madre Natura” veglione in maschera a cura dell’Ente Carnevalesca musica Dj Ciuffo ospite della serata Madre Natura. Performance dell’artista Maria Grazia Morgana Torri face e body painter e premio migliore maschera singola, di coppia e gruppo.

– 20.30 BOCCIOFILA LA COMBATTENTE “Veglion d’la Gluppa” a cura dellaProloco Fanum Fortunae

– a cura di PuliAMO Fano – lettura del Pinocchio di Collodi in dialetto – a cura dell’Ente Carnevalesca musica Dj Ciuffo ospite della serata Madre Natura. Performance dell’artista Maria Grazia Morgana Torri face e body painter e premio migliore maschera singola, di coppia e gruppo. – a cura dellaProloco Fanum Fortunae Domenica 23 febbraio

– 9.00 PALESTRA SCOLASTICA F. MONTESI DI S. ORSO Campionato Interregionale Centro-Nord di Sport Chanbara (arte marziale) a cura di Dojo Shingen Fano Centro di Arti Marziali

– 10.00 PIAZZA XX SETTEMBRE Giochi dedicati al riciclo a cura del Gruppo Scout FSE Fano I e Gruppo Agesci in occasione della giornata di B.P.- Performance di pittura a cura di Marco Capellacci- Pizzica salentina a cura dell’associazione Musica dell’Anima- Gruppi Folk Est Europa

– 10.00 VIALE GRAMSCI Carnevale delle bambine e dei bambini

– 15.00 VIALE GRAMSCI Terzo grande corso mascherato ospite d’onore il cantautore Povia. Aprono il “Carnevalciclando” pedalata in maschera semiseria a cura di Forbici , Fiab Fano. Patto di amicizia con il Carnevale di Gambettola e partecipazione alla sfilata con il Carro “Mal di Plastica” destinazione Gambettola- Carnevale AVIS Nazionale.

ZONA PINCIO – VILLAGGIO KIDS Truccabimbi a cura del Gruppo Scout Fano I

– 18.00 AREA PINCIO Spettacolo di POVIA e della cantautrice fanese Viola Thian

– 19.00 AREA PINCIO “Carnaval Openair” Carnage Collective

– 19.00 PIAZZA XX SETTEMBRE West River Band musica e spettacolo

Storico Carnevale di Ivrea

Quello di Ivrea è un carnevale molto caratteristico che mescola storia a leggenda ed è famoso in tutto il mondo per la sua Battaglia delle Arance, che si tiene per tre giorni nelle principali piazze di Ivrea. Si tratta comunque di una grande festa popolare con molte manifestazioni e sfilate in costume storico.

Giovedì 20 febbraio : Giovedì Grasso. Passaggio dei poteri civili dal Sindaco di Ivrea al Generale e Calzata del Berretto Frigio; sfilata del Corteo Storico; Festa dei bambini in piazza Ottinetti; fagiolata Cuj d’via Palma; visita del Corteo Storico al Vescovo e degli Abbà al Sindaco; Investitura degli Oditori ed Intendenti Generali delle Milizie e Genti da Guerra del Canavese.

: Sabato Grasso. Presentazione della Scorta d'Onore della Mugnaia; presentazione della Vezzosa Mugnaia dalla loggia del Palazzo Municipale; marcia del Corteo Storico; fiaccolata goliardica e sfilata delle squadre degli aranceri a piedi in Lungo Dora. Spettacolo pirotecnico sul Lungo Dora in onore della Vezzosa Mugnaia. Ballo in Piazza di Città e conclusione in Municipio con il brindisi e la Canzone del Carnevale.

: Sabato Grasso. Presentazione della Scorta d’Onore della Mugnaia; presentazione della dalla loggia del Palazzo Municipale; marcia del Corteo Storico; fiaccolata goliardica e sfilata delle squadre degli aranceri a piedi in Lungo Dora. in onore della Vezzosa Mugnaia. e conclusione in Municipio con il brindisi e la . Domenica 23 febbraio: Domenica di Carnevale. Fagiolate del Castellazzo, San Lorenzo, via Dora Baltea e San Bernardo; Cerimonia della Preda in Dora; inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo d’Azeglio e inizio della prima delle tre giornate di Battaglia; Corteo Storico. Generala in piazza di Città. Ingresso a pagamento, 10 euro, per i visitatori.

Carnevale di Putignano

Un’altra manifestazione che risale indietro nel tempo, ai 1394 e alla Festa delle Propaggini, la celebrazione della traslazione della salma di Santo Stefano, che a sua volta nasce da un’antica festa pagana agricola. Il Carnevale di Putignano quest’anno è alla 626a edizione, con un programma ricco di eventi, oltre alle sfilate dei carri allegorici con grandi statue in cartapesta.

Giovedì 20 febbraio “Giovedì dei cornuti”

– 6.00 Tradizionale adunata dei cormuti : corteo e successiva incoronazione del “Gran Cornuto dell’Anno” a cura dell’Accademia delle Corna.

– Dalle 16.00 alle 19.00 Colori…amo il Carnevale a cura dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Putignano e del Gruppo Lettori Volontari – Laboratorio a tema carnascialesco per bambini da 0 a 13 anni presso Biblioteca Comunale

– Dalle 18.00 “Il taglio delle corna” a cura dell’Accademia delle Corna

-Dalle 19.00 alle 00.00 Carnevale n’de josr a cura di Associazione Trullando – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del Centro Storico

– 20.00 SELECTIONSORS selezioni musicali a cura di Vocoder

Venerdì 21 febbraio

– 9.30 FOUR FRIDAYS FOR FUTURE : conversazioni sul futuro possibile delle nuove pratiche di pianificazione urbana “Alberi per la città, alberi per il futuro” in collaborazione con Legambiente presso Museo Civico

– 21.00 Comici per tradizione a cura delle Compagnie Teatrali Putignanesi in Piazza Aldo Moro

: conversazioni sul futuro possibile delle nuove pratiche di pianificazione urbana “Alberi per la città, alberi per il futuro” in collaborazione con Legambiente presso Museo Civico a cura delle Compagnie Teatrali Putignanesi in Piazza Aldo Moro Sabato 22 febbraio

– Dalle 15.00 alle 20.00 Visita alle Botteghe dei Giganti di Cartapesta in collaborazione con Associazione Lavori dal Basso, presso Botteghe dei Giganti di Cartapesta in Via Padre Giovanni Lerario, 40

– 17.00 c/o Petrantiche , Corso Vittorio Emanuele, 28 “Le AVVENTURE di RICICARTA e MONNIZZO” – Laboratorio di cartapesta per bambini a cura di Gesi Bianco

– Dalle 17.00 alle 19.00 “Be Aware” Percorsi di Consapevolezza – seminario di aggiornamento gratuito per insegnanti, educatori, genitori e appassionati su gli albi illustrati esposti nell’ambito della mostra BE AWARE, a cura dei librai di Lik e Lak presso Biblioteca Comunale

-15.00 10^ Edizione Staffetta dei Ragazzi a cura dell’ASD Amatori Putignano- partenza Corso Umberto I

– 18.30 26^ Edizione Staffetta di Carnevale a cura dell’ASD Amatori Putignano – partenza Corso Umberto I

– Dalle 19.00 alle 00.00 Carnevale n’de josr a cura di Associazione Trullando – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del Centro Storico

-21.30 Dj set Paolo M. dj Resident del Purple Beach in Piazza Aldo Moro

in collaborazione con Associazione Lavori dal Basso, presso Botteghe dei Giganti di Cartapesta in Via Padre Giovanni Lerario, 40 , Corso Vittorio Emanuele, 28 – Laboratorio di cartapesta per bambini a cura di Gesi Bianco – seminario di aggiornamento gratuito per insegnanti, educatori, genitori e appassionati su gli albi illustrati esposti nell’ambito della mostra BE AWARE, a cura dei librai di Lik e Lak presso Biblioteca Comunale a cura dell’ASD Amatori Putignano- partenza Corso Umberto I a cura dell’ASD Amatori Putignano – partenza Corso Umberto I a cura di Associazione Trullando – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del Centro Storico in Piazza Aldo Moro Domenica 23 febbraio

– 15.00 Terza sfilata dei carri allegorici, gruppi mascherati e maschere di carattere

– 10.30 c/o Petrantiche, Corso Vittorio Emanuele, 28 “Le AVVENTURE di RICICARTA e MONNIZZO” – Laboratorio di cartapesta per bambini a cura di Gesi Bianco

– Dalle 12.00 alle 17.00 / dalle 19.00 alle 00.00 Carnevale n’de josr a cura di Associazione Trullando – Balli, maschere e gastronomia nei bassi del Centro Storico

– 20.00 Concerto di Carnevale: opening Popoulos a seguire Selton

Carnevale di Cento

Nel comune della provincia di Ferrara si svolge una manifestazione molto popolare, cresciuta negli anni e che ha assunto rilevanza internazionale grazie anche al gemellaggio con il Carnevale di Rio De Janeiro. Sebbene più famoso negli ultimi decenni, il Carnevale di Cento ha origini antiche ed è raffigurato in un quadro del Guercino (Gian Francesco Barbieri) del 1615.

Venerdì 21 febbraio

– 21.00 Piazza Guercino , si terrà il Silent Party Carnival Versio . Sul palco si esibiranno in contemporanea 3 djs, ognuno con il proprio genere musicale: l’impianto audio resterà SPENTO e saranno i partecipanti a selezionare con un solo click cosa ascoltare nelle cuffie che verranno date all’inizio del party

, si terrà il . Sul palco si esibiranno in contemporanea 3 djs, ognuno con il proprio genere musicale: l’impianto audio resterà SPENTO e saranno i partecipanti a selezionare con un solo click cosa ascoltare nelle cuffie che verranno date all’inizio del party Sabato 22 febbraio

– 20.30 a Villa Borgatti Cena in Villa con Delitto , via Statale SS255,40-Corporeno di Cento (FE)

, via Statale SS255,40-Corporeno di Cento (FE) Domenica 23 febbraio

– 14.30 tersa sfilata dei carri allegorici, saliranno sul palco Paulina Bien, dal Giro d’Italia 2019, e Vera Atyushkina, splendida velina di Striscia la notizia.

Carnevale di Acireale

Ad Acireale, in provincia di Catania, si tiene un carnevale molto suggestivo, risalente al 1594 e caratteristico per le sue sculture di cartapesta finemente realizzate e illuminate e i carri infiorati. Sia i carri con sculture in cartapesta che quelli infiorati sono animati da complessi movimenti meccanici.

Giovedì 20 febbraio (Giovedì Grasso ingresso gratuito)

– 15:00 – Piazza Duomo: Giorgio Vanni incontra i fan nella Sala Costarelli

– 16:00 – Lungo il circuito del Carnevale: Sfilata scuole in maschera

– 16:30 – Piazza Duomo: Aci Comics & Games – Gara e sfilata Cosplayer

– 18:00 – Piazza Duomo: Omaggio alle musiche Disney

– 18:45 – Piazza Duomo: Esibizione K-pop ballo giapponese

– 19:00 – Piazza Duomo: Spettacolo: Luci & Barocco

– 19:30 – Piazza Duomo: Esibizione della band J Rec

– 20:00 – Piazza Duomo: Premiazione gara Cosplay

– 20:30 – Piazza Duomo: Giorgio Vanni in concerto – Il Re delle sigle dei cartoni animati

Venerdì 21 febbraio (ingresso gratuito)

– 10:30 – Piazza Duomo: High School Party

– 16:00 – Sala Pinella Musmeci – Villa Belvedere: Concorso Bambini in Maschera

– 19:00 – Piazza Duomo: Spettacolo: Luci & Barocco

– 21:00 – Piazza Duomo: Noche de Travesura – La Fiesta Reggaeton mas caliente d’Italia & la partecipazione di Dj Sapienza

Sabato 22 febbraio

– 09:30 – Lungo il circuito del Carnevale: Carri allegorici-grotteschi in esposizione

– 10:30 – Lungo il Circuito del Carnevale: Sfilata bambini e scuole in maschera

– 15:00 – Lungo il Circuito del Carnevale: Carri infiorati in esposizione

– 16:00 – Lungo il circuito del Carnevale: Sfilata dei carri allegorico-grotteschi ed infiorati

– 19:00 – Piazza Duomo: Spettacolo: Luci & Barocco

– 21:00 – Piazza Duomo: Daria Biancardi in concerto

Domenica 23 febbraio

– 09:30 – Lungo il circuito del Carnevale: Carri allegorici-grotteschi ed infiorati in esposizione

– 12:00 – Piazza Duomo: Daytime – Dj Set – Carnival Beat Festival

– 15:00 – Lungo il circuito del Carnevale: Sfilata dei carri allegorico-grotteschi ed infiorati

– 19:00 – Piazza Duomo: Spettacolo: Luci & Barocco

– 21:00 – Piazza Duomo: Carnival Beat Festival con Dj Cacciola, Dj Kenzo, Dj Agatino Romero, Greta Tedeschi e Dj Luca Testa

Carnevale di Satriano di Lucania

Una manifestazione particolarissima, che affonda le radici in tempi remoti, di cui ha conservato i riti pagani propiziatori. Il Carnevale di Satriano di Lucania è famoso per la sua Foresta che Cammina e per le sue tre maschere tradizionali: Rumit o Rumita (Romita o eremita), Urs (Orso) e Quaresima. La manifestazione di svolge nel weekend di Carnevale.

Sabato 22 febbraio

– Dalle 9:30, ogni ora fino alle 12:30

Il Rumita Tonino , spettacolo di marionette per bambini. Presso la Bottega Artisti del Riuso

– 12:00 Messa in scena delle celebrazione del Matrimonio sulle scale della Chiesa Vecchia . A seguire corteo nuziale fino a piazza Umberto I dove si terrà il pranzo della Zita

– 13:00 Piazza Umberto I Apertura stand gastronomici e di prodotti tipici

– 15:00 Municipio, Partenza sfilata maschere tipiche : Orso, Quaresime, Rumita

‘A Zita: messa in scena del matrimonio con lo scambio dei ruoli in collaborazione l’associazione Liberamente

Carri allegorici ecologici non motorizzati e gruppi a tema

– 18:30 Piazza Umberto I, fine del corteo e Festeggiamento della Zita con balli e canti spontanei . Stand gastronomici e di prodotti tipici. Concerto musica folk

– 20:30 Teatro Anzani , HUMANA VERGOGNA , performance co-prodotta da #reteteatro41 e Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Domenica 23 febbraio

– 7:00 Vicoli del paese, Rumita spontanei come da tradizione secolare

– dalle 9:30, ogni ora fino alle 12:30, Il Rumita Tonino, spettacolo di marionette per bambini. Presso la Bottega Artisti del Riuso

– 10:30 e ore 11:30 Piazza Abbamonte, MUNNU ERA! Con Beatrice la cantora e Mastro Nicola Lu cuntaStoria. A cura di Kalura arte e cultura popolare

– 12:00 Piazza Umberto I, Raduno e premiazione Rumita spontanei

– 13:00 Piazza Umberto I,Apertura stand gastronomici e di prodotti tipici

– 14:00 Bosco Spera (il boschetto Spera è nella parte alta del paese, si raggiunge a piedi). Check-in vestizione dei 131 Rumita per la Foresta che cammina

– 15:00 Bosco Spera,p artenza Foresta che cammina

– 18:30 Piazza Garibaldi, fine della Foresta che cammina. Canti e balli spontanei con organetti, zampogne, tamburelli e ciaramelle. Piazza Umberto IStand gastronomici e di prodotti tipici. Piazza Abbamonte, Concerto musica folk

Falò tradizionale

Per maggiori informazioni: www.carnevaledisatriano.it/programma-carnevale-di-satriano

Leggi anche –> Dolci di Carnevale 2020: le tipicità italiane da mettere in tavola