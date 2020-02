Carnevale di Cento 2020: il programma e le date delle sfilate dei carri allegorici. Tutto quello che c’è da sapere.

Tra le tante manifestazioni del Carnevale 2020 una da non perdere assolutamente è il Carnevale di Cento, comune della provincia di Ferrara. Si tratta di una manifestazione molto popolare, cresciuta negli anni e che ha assunto rilevanza internazionale, grazie anche al gemellaggio con il Carnevale di Rio De Janeiro.

Questo Carnevale, sebbene più famoso negli ultimi decenni, ha origini antiche, tanto da essere raffigurato in un quadro del Guercino (Gian Francesco Barbieri) del 1615. Durante i festeggiamenti, per le vie di Cento sfilano i carri allegorici, con enormi pupazzi coloratissimi di carta pesta, dai quali vengono lanciati dolciumi e gadget verso il pubblico, tra musica e balli. Ogni hanno al carnevale partecipano vip del mondo dello spettacolo e le ballerine di samba provenienti da Rio. Le sfilate si tengono nelle domeniche del Carnevale e anche nella prima domenica di Quaresima. Il nome ufficiale è Cento Carnevale d’Europa e si svolge lungo le vie del suggestivo centro storico della città di Cento.

Le sfilate dei carri allegorici sono in programma nelle domeniche 9-16-23 febbraio, 1-8 marzo.

Carnevale di Cento 2020: programma e date

È tutto pronto per il Carnevale di Cento 2020 che apre ufficialmente i battenti con la prima sfilata domenica 9 febbraio. Un programma ricco di iniziative e ospiti, con tanti spettacoli ed eventi collaterali oltre alle sfilate dei carri allegorici. Cento Carnevale d’Europa, il suo nome ufficiale, si svolge lungo le vie del suggestivo centro storico della città della provincia di Ferrara. Nei giorni delle sfilate creature di cartapesta danno spettacolo insieme a gruppi in costume in una cornice unica, quella di corso e piazza Guercino, in un tripudio di colori, animazioni, musica e balli per festeggiare al meglio la “festa più pazza dell’anno”.

Ogni domenica di carnevale (9-16-23 febbraio, 1-8 marzo) dalle ore 14:00 alle ore 18.30 C.so Guercino e la sua piazza saranno animati dai carri allegorici e dai gruppi in maschera. L’ultima domenica di carnevale in calendario ci sarà il Gran Finale con la proclamazione e premiazione del carro vincitore, il tradizionale testamento e nel piazzale della Rocca il suggestivo rogo di Tasi, maschera tradizionale centese, per finire con il coinvolgente spettacolo piromusicale che chiuderà in bellezza l’evento carnevalesco.

Sul palco centrale di piazza Guercino saliranno gruppi musicali e testimonial famosi, ma soprattutto il colorato gruppo di ballerine e percussionisti brasiliani, a suggellare lo storico gemellaggio con il famoso Carnevale di Rio de Janeiro. Oltre allo spettacolo carnevalesco, numerosi sono le iniziative collaterali in programma: eventi sportivi, iniziative enogastronomiche, arte, ballo, incontri didattici e aperitivi culturali.

A contendersi lo scettro di miglior carro dell’edizione dei 30 anni le cinque associazioni: i Fantasti100 (campioni uscenti) con il loro “Mai più”, I Ragazzi del Guercino, che porteranno in piazza “Beeez… il rumore della vita”, i Toponi con “Macumba”, il Risveglio con “C’era una volta un amore” e i Mazalora con il loro “L’aria In-furia”.

Confermata Radio Bruno come emittente ufficiale della manifestazione, mentre sul palco il ritmo verrà scandito dalla musica della Deejay di fama internazionale Giulia Regain, autrice della colonna sonora ufficiale “Carnival”.

Le date delle sfilate

Il programma in dettaglio dei giorni delle sfilate dei carri allegorici e gli ospiti.

Domenica 9 febbraio 2020 si terrà la prima grande parata di carri allegorici che attraverserà Corso Guercino a partire dalle ore 14. Dalle 16 farà la sua comparsa sul palco principale il primo super ospite della manifestazione dei 30 anni, il rapper di fama nazionale J-Ax. Con lui, salirà sul palco Miss Cento Carnevale d’Europa 2019, la bella Irina Lavreniv. Aprirà la sfilata la parata delle Ferrari, in occasione del 40° anniversario della Scuderia Ferrari Club di Cento.

Domenica 16 febbraio sarà il turno del secondo superospite: sul nostro palco saliranno gli Eiffel 65, gli artisti italiani che più hanno venduto al mondo. Ad aprire la sfilata, la parata delle Topolino, a cura del Topolino Autoclub Italia. Non mancherà la bellezza: prevista sul nostro palco la presenza di Vera Atyushkina, splendida velina di Striscia la notizia, e della nuovo Miss Cento Carnevale d’Europa, Sofia Pavan. Presente al piazzale della Rocca (anche per domenica 23) l’animazione del Carnevale Kinder, a cura di Kinder Ferrero.

Domenica 23 febbraio, direttamente dal Giro d’Italia 2019, salirà sul nostro palco Paulina Bien.

Domenica 1 marzo sarà festa con il cantautore colombiano Rodry-go, accompagnato dalla bella Irina Lavreniv.

Domenica 8 marzo, quinta e ultima data di sfilate, si terranno due tra i momenti più emozionanti di tutta la manifestazione: dopo la parata di carri allegorici si terrà la proclamazione del carro vincitore della manifestazione, che avverrà direttamente sul Palco centrale di Piazza Guercino, e il consueto Testamento del Tasi, col rogo della maschera tipica centese e lo spettacolo pirotecnico nel Piazzale della Rocca, a sancire la chiusura della manifestazione, a cura del Gruppo Martarello.

Per ulteriori informazioni sul Carnevale di Cento 2020: www.carnevalecento.com

