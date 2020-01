Carnevale di Ivrea 2020: le date e il programma della storica manifestazione. Tutte le info utili.

Manca meno di un mese all’apertura ufficiale dei festeggiamenti di Carnevale in tutta Italia che si apriranno sabato 8 febbraio per concludersi il 25 febbraio, il martedì grasso (a Milano, con il calendario ambrosiano, sabato 29 febbraio). In tutta la Penisola fervono i preparativi per le sfilate dei corsi mascherati, con i carri allegorici, i figuranti e gli artisti di strada. Un tripudio di festa tra coriandoli e stelle filanti, musica, balli, scherzi e l’immancabile pioggia dei dolciumi. Leggi anche –> Carnevale 2020: date, sfilate, dove andare in Italia Ogni città italiana ha la sua tradizione, legata ad usanze e costumi particolari anche risalenti molto indietro nel tempo. Se il Carnevale di Venezia è uno dei più famosi in Italia e nel mondo, con i suoi riti antichi e unici che non hanno eguali altrove, anche per la cornice straordinaria della Laguna e dei suoi edifici storici, altre località offrono uno spettacolo altrettanto affascinante e divertente. Tra le manifestazioni carnevalesche che hanno anche una portata storica o comunque una tradizione che affonda le sue radici nelle vicende e leggende del passato, una da non perdere assolutamente è il Carnevale di Ivrea, non a caso chiamato storico. Anche quest’anno, lo Storico Carnevale di Ivrea torna con i suoi appuntamenti tradizionali, tra cui la celeberrima battaglia delle arance, e tanti eventi per il divertimento di tutti. Ecco cosa bisogna sapere.

Storico Carnevale di Ivrea 2020: le date e il programma

Insieme a quello di Putignano, il Carnevale di Ivrea è tra i primi in Italia ad iniziare con le celebrazioni. Qualunque sia il periodo del Carnevale, infatti, il primo inizia il 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, con la Festa delle Propaggini e il secondo il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, con la prima uscita per le vie della città dei Pifferi e Tamburi, suonati da musicisti in costume storico, e l’investitura formale del Generale in piazza di Città, con la Santa Messa in Duomo e la Cerimonia dei Ceri. È il primo atto dello Storico Carnevale di Ivrea che si svolge sempre il 6 gennaio, in omaggio alle tradizioni della città.

La storia

A Ivrea si celebra il più antico Carnevale storico d’Italia (il primo verbale risale al 1808), una manifestazione in cui la storia si mescola alla leggenda, dando vita ad una grande festa popolare dal forte valore simbolico. Nei giorni di Carnevale l’intera comunità di Ivrea celebra, in un evento molto sentito e partecipato, la propria capacità di autodeterminazione, rievocando un episodio di affrancamento dalla tirannide medievale. Il feudatario locale, Marchese di Monferrato, tiranneggiava e affamava il popolo che si ribellò scatenando la battaglia delle arance. Affrontando a mani nude e senza protezioni i soldati del feudatario, il popolo riuscì a cacciare il tiranno da Ivrea.

Questo episodio, a metà tra storia e leggenda, è rievocato ogni anno in occasione del Carnevale e la Battaglia delle Arance è l’evento principale, che si tiene per tre giorni nelle principali piazze di Ivrea. Il cittadini che rappresentano il popolo, a piedi e senza protezioni, affrontano a colpi di arance i soldati del feudatario, che sono su carri trainati da cavalli e indossano protezioni e costumi simili ad armature. Una rievocazione che per la sua spettacolarità è diventata famosa in tutto il mondo, attirando anche numerosi turisti stranieri. La Battaglia delle Arance, comunque, non è l’unico evento dello Storico Carnevale di Ivrea. La manifestazione, infatti, consiste in un complesso cerimoniale, che attinge a epoche storiche diverse, con tanti eventi e festeggiamenti, fino a culminare nel Corteo Storico.

Protagonista del corteo è la Vezzosa Mugnaia (Violetta), simbolo di libertà ed eroina della festa, fin dalla sua apparizione nel 1858. Ad accompagnarla ci sono: la sua Scorta d’Onore, Toniotto, il suo sposo, il Generale, di origine napoleonica che guida il brillante Stato Maggiore, il Sostituto Gran Cancelliere, cerimoniere e rigido custode della tradizione, il Magnifico Podestà garante della libertà cittadina, gli Alfieri con le bandiere dei cinque rioni, rappresentati dagli Abbà, uno per ognuno dei cinque rioni, e la banda di Pifferi e Tamburi. Secondo la leggenda fu il gesto eroico di Violetta, la figlia di un mugnaio, a liberare il popolo dalla tirannia. Ribellatasi allo ius primae noctis imposto dal tiranno, Violetta lo uccise con la sua stessa spada e la Battaglia delle arance rievoca proprio questa rivolta.

In segno di partecipazione alla festa, tutti i cittadini e i visitatori, a partire dal Giovedì Grasso, su ordinanza del Generale, scendono in strada indossando il classico Berretto Frigio, un cappello rosso a forma di calza che rappresenta l’adesione ideale alla rivolta e l’aspirazione alla libertà, , come fu per i protagonisti della Rivoluzione francese.

Punti salienti dello Storico Carnevale di Ivrea

Medioevo, Rivoluzione francese, Risorgimento: sono i tre periodi storici da cui attinge la manifestazione

1600 l’anno in cui viene distrutta la residenza del Marchese di Monferrato in una rivolta popolare

1808 vengono registrati per la prima volta tutti gli accadimenti del Carnevale in un libro

1947 nasce la Battaglia delle arance come avviene ancora oggi. Si forma la prima squadra dell’Asso di Picche.

Il programma dello Storico Carnevale di Ivrea 2020

Dopo la sfilata per le vie del centro di Ivrea con la prima uscita di Pifferi e Tamburi del 6 gennaio, il prossimo appuntamento con la manifestazione, e vero e proprio inizio del Carnevale è domenica 9 febbraio. Di seguito, le date del programma in dettaglio.

Domenica 9 febbraio : Terzultima domenica di Carnevale. Fagiolate di Bellavista e San Giovanni; consegna del Libro dei Verbali dal Gran Cancelliere al Sostituto , Prise du Drapeau; Alzata degli Abbà; sfilata del Corteo Storico. Generala in Piazza di Città.

: Terzultima domenica di Carnevale. Fagiolate di Bellavista e San Giovanni; , Prise du Drapeau; Alzata degli Abbà; sfilata del Corteo Storico. Generala in Piazza di Città. Domenica 16 febbraio : Penultima domenica di Carnevale. Fagiolate di Montenavale, Cuj dij Vigne, Torre Balfredo e Santi Pietro e Donato; presentazione dei carri da getto e sfilata nelle vie del centro; Riappacificazione degli abitanti dei Rioni di San Maurizio e del Borghetto sul Ponte Vecchio; Alzata degli Abbà; sfilata del Corteo Storico; Generala in piazza di Città.

: Penultima domenica di Carnevale. Fagiolate di Montenavale, Cuj dij Vigne, Torre Balfredo e Santi Pietro e Donato; e sfilata nelle vie del centro; Riappacificazione degli abitanti dei Rioni di San Maurizio e del Borghetto sul Ponte Vecchio; Alzata degli Abbà; sfilata del Corteo Storico; Generala in piazza di Città. Giovedì 20 febbraio : Giovedì Grasso. Passaggio dei poteri civili dal Sindaco di Ivrea al Generale e Calzata del Berretto Frigio; sfilata del Corteo Storico; Festa dei bambini in piazza Ottinetti; fagiolata Cuj d’via Palma; visita del Corteo Storico al Vescovo e degli Abbà al Sindaco; Investitura degli Oditori ed Intendenti Generali delle Milizie e Genti da Guerra del Canavese.

: Giovedì Grasso. e Calzata del Berretto Frigio; sfilata del Corteo Storico; Festa dei bambini in piazza Ottinetti; fagiolata Cuj d’via Palma; visita del Corteo Storico al Vescovo e degli Abbà al Sindaco; Investitura degli Oditori ed Intendenti Generali delle Milizie e Genti da Guerra del Canavese. Sabato 22 febbraio : Sabato Grasso. Presentazione della Scorta d’Onore della Mugnaia; presentazione della Vezzosa Mugnaia dalla loggia del Palazzo Municipale; marcia del Corteo Storico; fiaccolata goliardica e sfilata delle squadre degli aranceri a piedi in Lungo Dora. Spettacolo pirotecnico sul Lungo Dora in onore della Vezzosa Mugnaia. Ballo in Piazza di Città e conclusione in Municipio con il brindisi e la Canzone del Carnevale .

: Sabato Grasso. Presentazione della Scorta d’Onore della Mugnaia; presentazione della dalla loggia del Palazzo Municipale; marcia del Corteo Storico; fiaccolata goliardica e sfilata delle squadre degli aranceri a piedi in Lungo Dora. in onore della Vezzosa Mugnaia. e conclusione in Municipio con il brindisi e la . Domenica 23 febbraio : Domenica di Carnevale. Fagiolate del Castellazzo, San Lorenzo, via Dora Baltea e San Bernardo; Cerimonia della Preda in Dora; inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo d’Azeglio e inizio della prima delle tre giornate di Battaglia ; Corteo Storico. Generala in piazza di Città. Ingresso a pagamento , 10 euro, per i visitatori.

: Domenica di Carnevale. Fagiolate del Castellazzo, San Lorenzo, via Dora Baltea e San Bernardo; Cerimonia della Preda in Dora; inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo d’Azeglio e ; Corteo Storico. Generala in piazza di Città. , 10 euro, per i visitatori. Lunedì 24 febbraio : Lunedì di Carnevale. Zappate degli Scarli As pianta ‘lpich a l’uso antic; inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo d’Azeglio e inizio della seconda giornata di Battaglia ; Corteo Storico; degustazione di merluzzo con cipolle appena fritti presso la sede del Comitato della Croazia Polenta e Merluzzo.

: Lunedì di Carnevale. Zappate degli Scarli As pianta ‘lpich a l’uso antic; inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo d’Azeglio e inizio della ; Corteo Storico; degustazione di merluzzo con cipolle appena fritti presso la sede del Comitato della Croazia Polenta e Merluzzo. Martedì 25 febbraio : Martedì Grasso. Inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo d’Azeglio e inizio della terza giornata di Battaglia ; Corteo Storico; premiazione dei Carri da Getto e delle squadre a piedi; abbruciamento degli Scarli nei vari rioni e abbruciamento degli Scarli nei vari rioni in presenza della Mugnaia in piazza di Città; abbruciamento ultimo Scarlo in piazza Lamarmora e a seguire marcia funebre Advérze a giòbia ‘n bot in piazza Ottinetti.

: Martedì Grasso. Inquadramento dei Carri da getto in corso Massimo d’Azeglio e inizio della ; Corteo Storico; e delle squadre a piedi; nei vari rioni e abbruciamento degli Scarli nei vari rioni in presenza della Mugnaia in piazza di Città; abbruciamento ultimo Scarlo in piazza Lamarmora e a seguire in piazza Ottinetti. Mercoledì 26 febbraio: Mercoledì delle Ceneri. Polenta e Merluzzo in piazza Lamarmora.

Oltre al calendario ufficiale, sono previsti anche eventi collaterali come incontri, presentazioni, inaugurazioni e laboratori.

Per ulteriori informazioni sul Carnevale Storico di Ivrea: www.storicocarnevaleivrea.it