Carnevale di Venezia 2020: programma, attività, eventi gratis

Cosa fare al Carnevale di Venezia 2020: tutti gli eventi, le attività, il programma completo e gli eventi gratis

Il Carnevale di Venezia è uno dei Carnevale più antichi d’Italia e indubbiamente uno dei più belli e suggestivi al mondo. La città della Serenissima si veste di sontuose maschere, si riempie di colori e di affascinanti eventi. Numerose le attività che si svolgono in questo periodo nella città lagunare e ce ne sono per tutte le tasche: dalle feste esclusive agli eventi gratis in piazza. Un programma fitto per il Carnevale 2020 il cui tema è il Gioco, l’Amore e la Follia.

Andare al Carnevale di Venezia è una esperienza da fare almeno una volta nella vita. Fosse anche solo per una fuga di un giorno è uno spettacolo da non perdere. Nel periodo del Carnevale i prezzi degli alloggi salgono vertiginosamente, ma con un po’ di attenzione si può risparmiare e vivere low cost il Carnevale di Venezia. Alcuni eventi poi sono del tutto gratuiti: basta affacciarsi dal ponte o stare in piazza per ammirarli.







Programma del Carnevale di Venezia 2020: eventi gratis e a pagamento

Il Carnevale di Venezia 2020 inizia sabato 8 febbraio e termina martedì 25 febbraio. Gli eventi più importanti si svolgono nel weekend, ma anche in mezzo alla settimana ci sono interessanti feste. Il Carnevale di Venezia è davvero un Carnevale per tutte le tasche con party esclusivi dal costo proibitivo di 500 euro a testa ed eventi gratis che si svolgono in piazza o lungo i canali.

Il Carnevale 2020 abbraccia anche la festa di San Valentino, 14 febbraio, una giornata che non poteva ovviamente passare inosservata in quella che è una delle città più romantiche del mondo.

Per il Carnevale di Venezia alcuni eventi dureranno tutto il periodo e anche oltre, mentre alcune attività si svolgeranno solo in determinati giorni.

Pista di pattinaggio

Per tutto il periodo del Carnevale – anzi la chiusura è prevista per il 5 marzo – è allestita la Pista di pattinaggio. Si trova a Campo San Polo ed aperta tutti i giorni dalle 11 alle 21. Il costo per l’ingresso e il noleggio dei pattini per un’ora e mezza è di 12 euro per gli adulti, 10 per i bambini fino a 10 anni. Per i più piccoli in piazza c’è anche una giostra a cavallo.

Mostre durante il Carnevale di Venezia

Legata al Carnevale la mostra ‘Venezia, Carnevale e l’amore’, quest’esposizione alla Fabbrica del Vedere-Archivio Carlo Montanaro raccoglie fotografie, film e oggetti legati al Carnevale veneziano e al tema dell’amore. La mostra è aperta tutti giorni ad eccezione del martedì dalle 17 alle 19 fino al 5 marzo. L’ingresso è gratuito.

Al Peggy Guggenheim si potrà partecipare gratuitatmente alla presentazione – che si terra tutti i giorni eccetto il martedì dalle 12.30 e le 16.00 per una durata di 20 minuti – sulla vita e la passione della collezionista Peggy Guggenheim. Per partecipare è però necessario acquistare il biglietto di ingresso al museo.

Carnevale per bambini

Carnevale dei Ragazzi alla Biennale dal 15 al 23 febbraio si terrà l’11esima edizione del Carnevale Internazionale dei Ragazzi presso il palazzo Ca Giustinian. Laboratori gratuiti di musica, espressione corporea, teatrali, artistici per info e prenotazioni: [email protected] / www.labiennale.org

Laboratori per bambini: Paper Circuit al Vega a Marghera con cinque attività didattiche per bambini dai 6 ai 12 anni.Prenotazione tramite al seguente link (https://www.fablabvenezia.org/registrati/) costo 5 euro. Si svolge sabato 15 e 22 febbraio.

Carnevale a Mestre

Il 15 e 16 febbraio e dal 20 al 25 febbraio Mestre propone il suo Carnevale con oltre 300 artisti, 150 show e 70 compagnie. Epicentro della festa Piazza Ferreto con artisti, giocolieri, acrobati, sfilate di maschere e numerosi spettacoli. La città ospita un parco giochi speciale per i piccoli e numerosi spettacoli di clownerie, cabaret e musica.

Balli e serate al Carnevale di Venezia

Il Carnival Official Dinner & Ball il ballo ufficiale del Carnevale di Venezia 2020 si svolge a palazzo Ca’Vendramin Calergi. Un ambiente raffinato e lussuoso per un gala esclusivo in questo palazzo affacciato sul Canal Grande. Cena a cura del Ristorante Wagner, Principe Maurice icona del Carnevale Veneziano a far da padrone di casa e poi dj set fino anotte fonda. Costa 500 euro a persona e si svolge il 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 febbraio.

Arsenal Carnival Experience è l’attesa notte dei giovani. Nella splendida location dell’Arsenal la lunga notte dance del Carnevale di Venezia. Serata ‘Spriss&Love’ con dj set fino di musica tecno e commerciale. Per arrivare biglietto a/r di ACTV a 5 euro o abbonamenti giornalieri. L’evento si svolge il 15, 21, 22, 23, 24 e 25 febbraio 2020.

Calendario del programma del Carnevale di Venezia 2020

La pista di pattinaggio e le mostre dureranno tutto il periodo del Carnevale, ecco invece giorno per giorno tutti gli eventi che avranno luogo a Venezia per il Carnevale.

Sabato 8 febbraio: la Festa Veneziana sull’acqua. E’ l’inizio del Carnevale veneziano. Si svolge a Rio di Cannereggio e sull’acqua si muovono a ritmo di musica strutture galleggianti e spettacolari danzatori acrobati. Uno spettacolo gratuito da ammirare alle 19 e alle 21.00.

Si inizia dalle ore 11 con Gioco, Amore e Follia : scenografie uniche e danzatori. Poi dalle 11.45 il Concorso della Maschera più bella. Dalle 15 riprendono le danze e alle 15.30 il trionfo carnevalesco con lo show della tradizione. Alle 16 la Festa delle Marie dove vengono presentate le 12 Marie dell’edizione 2020. Subito dopo alle 17 l’esibizione storica con sbandieratori e duelli. Alle 18 spettacolo ‘Le Voci del Medioevo di Trambaque’ e a seguore djset e musica dal vivo. Festa delle Marie: la sfilata parte da San Piero di Castello alle 14.30, percorre via Garibaldi, Riva degli Schiavoni e uno spettacolare corteo arriva a Piazza San Marco per le 16 dove le Marie verranno presentate al pubblico. La festa ricorda l’omaggio che il Doge faceva a 12 ragazze veneziane dandole una preziosa dote. Durante la festa delle Marie potrete ammirare i costumi tipici della tradizione veneziana.

: spettacoli, festa e il concorso la maschera più bella in Piazza San Marco. Si inizia alle 11 e si prosegue fino alle 21 con musica dal vivo e dj set. Martedì 18 febbraio: festa a piazza San Marco.

Carnevale di Rialto alle 17 appuntamento alla Trattoria il POnte Storto per il concorso il dolce più buono.

festa a piazza San Marco. Carnevale di Rialto alle 17 appuntamento alla Trattoria il POnte Storto per il concorso il dolce più buono. Mercoledì 19 febbraio: festa a piazza San Marco

festa a piazza San Marco Giovedì 20 febbraio: festa in piazza San Marco a partire dalle ore 11, alle 17 l’arrivo del Corteo della Ballata delle Maschere.

Ballata delle Maschere con il taglio della testa al toro: riprendendo un antico anedotto del 1162 con un rituale in piazza e lo spettacolare taglio della testa del toro. Si invita a partecipare alla festa in maschera. A Campo Sant’Angelo a partire dalle ore 15.00.

Carnevale di Pellestrina e a San Giacomo dell’Orio.