Carnevale 2020: date, sfilate, dove andare in Italia

Carnevale 2020 le date e dove andare. I Carnevali più belli d’Italia, le sfilate e i programmi: Venezia, Viareggio, Putignano, Fano, Ivrea, Ronciglione, Cento, Carnevale Ambrosiano

L’Epifania si sa tutte le feste porta via e dopo pranzi e cene luculliane, relax e città con luci colorate ci sembra di piombare in un lungo e grigio inverno, senza pause e senza vacanze. Ma la Befana segna non solo una fine, ma anche un inizio: inizia infatti subito dopo l’Epifania il Carnevale, il periodo più allegro e colorato dell’anno. In Italia hanno luogo alcuni dei Carnevali più belli e famosi del mondo, come quello di Venezia, Putignano e Viareggio, con sfilate in maschera e carri allegorici. Anche in Europa si svolgono bellissimi Carnevali. Segnatevi dunque le date del Carnevale 2020 e i suggerimenti su dove andare. Il Carnevale è infatti l’occasione perfetta per qualche giorno di vacanza complice anche la chiusura delle scuole in alcune regioni.

Quando inizia il Carnevale

Il Carnevale è la festa in cui ci si maschera e ci si scherza, una festa allegra, presente in tutti i Paesi di tradizione Cristiana e soprattutto cattolica. Le sue origini sono però antecedenti e affondando le radici nei Saturnali romani e nelle dionisiache greche, ma anche in altri culti come in quello egizio è presente qualcosa di simile. Il concetto cardine è quello di rovesciamento dell’ordine precostituito, di un periodo in cui si possono rompere i patti sociali e gerarchici in cui si può ridere e scherzare, salvo poi ricostruire un nuovo ordine rinnovato. Dopo il Carnevale, dopo questo periodo dissoluto, arriva la Quaresima, periodo di digiuno e di astinenza dai piaceri, periodo in cui l’ordine viene ricostituito.

Il Carnevale inizia appena dopo l’Epifania e termina il giorno prima del mercoledì delle Ceneri. Le date del Carnevale cambiamo ogni anno in quanto dipendono dalla Pasqua, la cui data è viziata da un fattore astronomico, ossia il primo plenilunio antecedente l’equinozio di primavera. I giorni più importanti del Carnevale sono il giovedì grasso, data di inizio dei festeggiamenti e il martedì grasso, ultimo giorno del Carnevale e fine dei festeggiamenti. Il giorno successivo alla fine del Carnevale è il Mercoledì delle Ceneri, inizio della Quaresima.

Leggi anche -> Ponti e vacanze nel calendario 2020

Le date del Carnevale 2020: il calendario

Quando è Carnevale 2020? Spulciando il calendario 2020 il giovedì grasso, giorno in cui inizia ufficialmente il Carnevale, è l’8 febbraio. Domenica 23 febbraio è l’ultima domenica di Carnevale, giornata solitamente dedicata alle ultime grandi sfilate e parate. Molte hanno luogo anche il sabato grasso, ossia per il 2020 il 22 febbraio. L’ultimo giorno di Carnevale 2020 è martedì 25 febbraio.

L’appellativo di grasso è dovuto al fatto che sono i giorni in cui ci si può concedere ai piaceri della tavola senza rinunce, in contrasto con il periodo di astinenza dai cibi della Quaresima. L’etimologia del nome Carnevale secondo le più accreditate interpretazioni deriverebbe proprio dal latino ‘carnem levare’ ovvero eliminare la carne, evidenziando l’ultimo banchetto prima dei digiuni della Quaresima.

Carnevale 2020 in Italia: sfilate, date programma e dove andare

In Italia hanno luogo alcuni dei Carnevali più importanti del mondo, feste e sfilate spettacolari che rendono questi appuntamenti irrinunciabili. Il più celebre è indubbiamente il Carnevale di Venezia con le sue antiche e sontuose maschere e per la spettacolare ‘colombina’ che scende dal campanile di San Marco. Il più antico d’Italia è invece il Carnevale di Fano, uno dei più irriverenti è il Carnevale di Viareggio con i suoi carri allegorici che prendono in giro i potenti del mondo; il più agguerrito è il Carnevale di Ivrea con la sua battaglia di arance; il più dolce il Carnevale di Cento con i dolcetti gettati sulla folla; il più lungo il Carnevale di Putignano che inizia prima della Befana; c’è poi il Carnevale Ambrosiano di Milano che termina una settimana dopo, quest’anno ossia il 1 marzo.

Carnevale di Venezia: dall’8 al 25 febbraio 2020

Carnevale di Viareggio: dall’1 al 25 febbraio 2020

Carnevale di Cento: dal 15 al 25 febbraio 2020

Carnevale di Ivrea: dal 7 gennaio al 25 febbraio 2020

Carnevale di Fano: 9, 16 e 23 febbraio 2020

Carnevale di Putignano: 9,16,23, 25 e 29 febbraio 2020

Carnevale Ambrosiano: 29 febbraio 2020

Carnevale di Ronciglione: 9, 16, 22, 23, 24 e 25 febbraio 2020

Carnevale di Venezia 2020: il più famoso

E’ tra i Carnevali più famosi del mondo e indubbiamente uno dei più belli. Nella già meravigliosa Venezia il colore e la regalità di maschere e abiti sontuosi dell’epoca della Serenissima rende spettacolare ed irrinunciabile questo evento. Il Carnevale 2020 di Venezia inizia sabato 8 febbraio con la Festa Veneziana sull’Acqua, ossia la sfilata in maschera sulle gondole. Il 15 febbraio la Festa delle Marie che si conclude alle 16.30 in piazza San Marco ed è l’occasione per ammirare i costui della tradizione del Carnevale di Venezia. Il 16 febbraio uno degli eventi più attesi: il Volo dell’Angelo alle 12 in piazza San Marco. Il 20 febbraio la festa si sposta nella colorata Burano, il 23 febbraio il Volo dell’Asino a Mestre e nello stesso giorno il Volo dell’Aquila a piazza San Marco ed elezione della Maschera più bella del Carnevale.

Date Carnevale di Venezia: dall’ 8 al 25 febbraio 2020

Carnevale di Fano 2020: il più dolce d’Italia

Il Carnevale di Fano contende a Venezia il titolo di Carnevale più antico d’Italia. Questo marchigiano sembra risalire addirittura al 1347. In ogni caso se non è il più antico è senz’altro il Carnevale più dolce d’Italia. Infatti nelle giornate del Carnevale durante la sfilata dai carri allegorici vengono gettati sulla folla quintali di caramelle e cioccolatini, è il cosiddetto ‘Getto’. Il Carnevale di Fano si svolge in 3 domeniche di febbraio 2020 e per partecipare è necessario acquistare i biglietti.

Date Carnevale 2020 di Fano: 9, 15 e 23 febbraio 2020

Carnevale di Viareggio 2020: le maschere sul mare

E’ arrivato alla 147esima edizione il Carnevale di Viareggio uno dei Carnevali più importanti e coinvolgenti d’Italia. Per tutto il mese di febbraio 2020 la città si veste a festa e la verve toscana la si ritrova nei grandi carri allegorici. Per il Carnevale 2020 sono ben 6 i corsi mascherati tra cui spicca la sfilata notturna del giovedì grasso. Al via sabato 1 febbraio con la cerimonia di inaugurazione e il primo corso mascherato, poi la sfilata dei carri allegorici sui Viali a mare ci sarà domenica 9, sabato 15, in notturna giovedì 20, domenica 23 e grande chiusura martedì 25 febbraio.

Date Carnevale di Viareggio 2020: 1, 9, 15, 20, 23 e 25 febbraio 2020. Visita il sito ufficiale

Carnevale di Cento: il più lungo

Un lunghissimo Carnevale che renderà la cittadina di Cento un tripudio di maschere, carri allegorici, musica e animazione. Il Carnevale si terrà tutte le domeniche di febbraio e le prime due di marzo 2020 con la sfilata in Corso Guercino e con spettacolo in piazza Guercino. Inoltre eventi sportivi, enogastronomici, visite culturali allieteranno il turista che verrà a Cento per il Carnevale. Nell’ultima domenica ci sarà la proclamazione del carro vincitore, il tradizionale rogo di Tasi, la maschera di Cento e si chiuderò con uno spettacolo piromusicale.

Date del Carnevale di Cento 2020: 9, 16, 23 febbraio e 1 e 8 marzo. Visita il sito ufficiale per i dettagli e i biglietti

Carnevale di Ivrea: la battaglia delle arance

Il Carnevale di Ivrea risale al medioevo ed è un evento in cui la Storia dell’affrancamento di Ivrea dalla tirannide rivive tutt’oggi fra simboli e tradizione. E’ un Carnevale unico al mondo con ricchissime cerimonie e riti. La Battaglia delle arance è uno degli eventi più particolari e spettacolari di questo Carnevale. Cortei storici in costume, carri, cerimoniali rendono suggestivo e affascinante inizia già nel giorno dell’Epifania con l’uscita dei pifferi e dei tamburi, la Santa Messa in Duomo e la cerimonia dei Ceri. Si svolge poi nelle domeniche, ed entra nel vivo da giovedì 20 febbraio: da domenica a martedì si svolgono le tre giornate di battaglie delle arance. Nell’ultimo giorno cortei storici, premiazione dei carri allegorici e falò e grande festa in piazza Ottinetti. Il mercoledì delle Ceneri di nuovo in piazza Lamarmora per polenta e merluzzo.

Date del Carnevale di Ivrea 2020: 6 gennaio, 9, 16, 20, 22, 23, 24, 25 e 26 febbraio 2020. Visita il sito ufficiale per conoscere gli appuntamenti di ogni giornata.

Carnevale di Putignano: quello che inizia prima

Il Carnevale di Putignano giunge quest’anno alla sua 626esima edizione. Questo Carnevale inizia il 26 dicembre giorno delle Propaggini. La leggenda vuole che il giorno del 26 dicembre del 1364 al passaggio del corteo che portava le reliquie del primo martire cristiano, Santo Stefano dall’abbazia di Monopoli a Putignano, i contadini impegnati nei campi abbandonarono il lavoro e si misero festanti a seguire il carro. Da allora la tradizione si ripete e dal giorno di Santo Stefano fino alla fine del Carnevale è un susseguirsi di eventi che si svolgono soprattutto ogni giovedì. Il Carnevale si conclude il martedì grasso con i 365 rintocchi della Campana dei Maccheroni.

Date del Carnevale di Putignano 2020: 9, 16, 23 febbraio sfilate ore 11; 25 febbraio sfilata alle ore 18; 29 febbraio sfilata alle ore 19.

Carnevale di Ronciglione: il carnevale della Cartapesta

Per quasi un mese Ronciglione in provincia di si trasforma nella città del divertimento ed è pronta a stupire con i suoi spettacolari carri di cartapesta. Nelle giornate di domenica 9, 16 e 23 febbraio si terrà il Grandioso Corso di Gala ovvero la grande sfilata di maschere, carri allegorici, bande e gruppi mascherati e dopo si balla tutti insieme il saltarello di Carnevale in piazza. Negli altri giorni eventi, bande musicali e poi la consegna delle chiavi della città al Re del Carnevale giovedì 20 febbraio segnano il passo degli ultimi fragorosi giorni di festa che si concludono la sera di martedì con balli e veglione.

Date del Carnevale di Ronciglione 2020: 9, 16, 23 febbraio alle ore 16 il Grandioso Corso di Gala (ingresso al percorso costa 5 euro); il 22, 23, 24 e 25 febbraio eventi e parate storiche. Visita il sito ufficiale per il programma completo.

Carnevale Ambrosiano: finisce di sabato grasso

Il Carnevale Ambrosiano si festeggia quando nelle altre città il Carnevale è già finito. Questo perché si segue il rito Ambrosiano, ossia di Santo Ambrogio, secondo cui la Quaresima inizia la domenica e non il mercoledì delle ceneri. Lo slittamento dell’inizio della Quaresima fu fatto per consentire il ritorno a Milano di Santo Ambrogio da un pellegrinaggio o secondo altri è stato per via della transizione del calendario gregoriano. In ogni caso a Milano l’ultimo giorno di Carnevale è il sabato grasso successivo al martedì grasso. Si festeggia con un corteo e uno spettacolo in Piazza Duomo.

Date del carnevale Ambrosiano 2020: sabato 29 febbraio