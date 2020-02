Carnevale di Viareggio 2020: il programma e le date delle sfilate. Tutto quello che bisogna sapere.

Manca pochissimo all’apertura ufficiale delle manifestazioni del Carnevale 2020 in Italia e nelle città dove si svolgono le celebrazioni più importanti è già tutto pronto per sfilate, feste, spettacoli e chi più ne ha più ne metta. La parola d’ordine è dimenticare tutto, almeno per un po’, e divertirsi lasciandosi trascinare dall’atmosfera di allegria contagiosa tipica del carnevale.

Le celebrazioni si aprono sabato 8 febbraio per chiudersi di massima nel giorno di martedì grasso, il 25 febbraio. Sebbene in alcune città si festeggerà ancora fino al weekend successivo, come ad esempio a Milano, dove il carnevale di rito ambrosiano si conclude il sabato successivo al martedì grasso.

A Viareggio, dove si festeggia uno dei carnevale più importanti d’Italia, il primo corso mascherato si è tenuto già lo scorso 1° febbraio. Le prossime date delle sfilate sono in programma nei giorni: 9, 15, 20, 23 e 25 febbraio. Scopriamo il programma della manifestazione in dettaglio.

Carnevale di Viareggio 2020: il programma della manifestazione

Il Carnevale di Viareggio inizia tradizionalmente con il triplice colpo di cannone sparato dal mare e la cerimonia dell’alzabandiera. Una manifestazione che si è svolta già nella giornata di sabato 1° febbraio, in anticipo sul calendario delle celebrazioni de carnevale in Italia, che inizieranno quasi ovunque sabato 8 febbraio. A partire dallo sparo di cannone i carri allegorici iniziano la loro sfilata sul lungomare di Viareggio, mostrando le originali e satiriche creazioni in cartapesta, con gli enormi mascheroni che rappresentano e sbeffeggiano personaggi ed eventi del nostro tempo, politici, personalità dello spettacolo e del costume italiano, ma anche personaggi stranieri famosi.

Sui carri allegorici, i gruppi mascherati animano la festa con danze e coreografie, il tutto accompagnato da tanta musica e dal lancio di dolciumi per il pubblico. Sono cinque i Grandi Corsi Mascherati che sfileranno a Viareggio sui Viali a Mare in un mese di festeggiamenti.

La tradizione del Carnevale di Viareggio nasce nel 1873 con il primo carro che, in realtà, era una carrozza addobbata a festa che sfilò lungo la Via Regia dell’antica città di Viareggio. Anno dopo anno la manifestazione crebbe sempre di più, fino a quando nel 1954 la Rai, appena nata, decise di trasmettere in diretta il Carnevale di Viareggio consacrando questa manifestazione a un evento di portata mondiale.

Eventi e sfilate in dettaglio

Quest’anno si celebra il 147esimo anno del Carnevale di Viareggio. Sui Viali a Mare sfileranno i nuovi giganti di cartapesta, frutto della creatività dei maestri costruttori. Si tratta di nove carri di prima categoria, cinque di seconda, nove mascherate in gruppo e sette maschere isolate, due fuori concorso. Insieme alle pedane aggregative e ai figuranti delle coreografie daranno vita a quello straordinario spettacolo che ogni anno Viareggio mette in scena.

Dopo il primo Corso Mascherato del 1° febbraio, i carri allegorici torneranno a sfilare sui Viali a Mare domenica 9, sabato 15, giovedì 20, domenica 23 e martedì 25 febbraio per il gran finale con la proclamazione dei vincitori e lo spettacolo pirotecnico di chiusura.

Le sfilate dei carri allegorici al Carnevale di Viareggio 2020:

Domenica 9 febbraio, ore 15

2° CORSO MASCHERATO

Sabato 15 febbraio, ore 17

3° CORSO MASCHERATO

Giovedì 20 febbraio, ore 18 (Giovedì Grasso)

4° CORSO MASCHERATO

Al termine Spettacolo pirotecnico

Domenica 23 febbraio, ore 15

5° CORSO MASCHERATO

Martedì 25 febbraio (Martedì Grasso)

Ore 15 Anteprima del Corso

6° CORSO MASCHERATO, dalle ore 17

Al termine Proclamazione dei vincitori e

Spettacolo pirotecnico

Tanti gli eventi collaterali in programma: spettacoli, appuntamenti culturali, laboratori, mostre, eventi sportivi, feste rionali e grandi veglioni. Per un programma ricco di iniziative e ospiti prestigiosi: Amanda Sandrelli, Enzo Iachetti e Sergio Staino.

L’ingresso a un corso mascherato costa 20 euro, per bambini e ragazzi fino a 14 anni non compiuti 15 euro. I bambini sotto a 1 metro e 20 di altezza non pagano. Poi ci sono sconti e riduzioni per categorie speciali e gruppi.

Per ulteriori informazioni sul Carnevale di Viareggio 2020: viareggio.ilcarnevale.com

