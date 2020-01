Wizz Air annuncia nuove rotte in partenza dagli aeroporti italiani verso l’Albania.

Continua a crescere la compagnia aerea low cost Wizz Air e non si ferma più. È di queste ore l’annuncio dell’apertura i nuove rotte in partenza dall’Italia e dirette verso l’Albania. Per la precisione verso la capitale Tirana.

Wizz Air è la compagnia low cost ungherese che più è cresciuta negli ultimi anni, per numero di passeggeri trasportati e apertura di nuove rotte. La soddisfazione dei suoi clienti è stata tale che lo scorso anno è stata eletta migliore compagnia aerea low cost del 2019, “The Best Low-Cost Carrier of the Year in 2019″, soprattutto per il rapporto qualità prezzo.

Wizz Air è il principale vettore low cost dell’Europa centrale e orientale e negli ultimi mesi ha aperto ulteriori nuove rotte, in un continuo processo di espansione, anche in Italia.

La compagnia ungherese a fine estate 2019 aveva annunciato l’apertura di nuove rotte dall’Italia alla Polonia, con collegamenti diretti dai principali aeroporti italiani verso Cracovia, Danzica e Varsavia. Mete di viaggio sempre più popolari tra gli italiani. Si tratta di 15 nuove rotte che saranno attivate per la stagione stiva 2020 e che partiranno dagli aeroporti di Milano Malpensa, Bologna, Bari e Verona. Da Bari e da Roma saranno poi aumentati i collegamenti con Cracovia.

A fine anno, invece, Wizz Air aveva annunciato l’apertura di nuove rotte verso gli Emirati Arabi Uniti, con voli diretti ad Abu Dhabi, la capitale, in partenza dai principali scali europei serviti dalla compagnia aerea. Nuovi voli che dovranno essere attivati a partire dalla metà del 2020, per l’estate dunque, e soprattutto in vista dell’Expo di Dubai. In ogni caso, un’ulteriore opportunità di viaggio a basso costo per molti europei.

Ora, invece, l’ultima novità della compagnia riguarda direttamente i viaggiatori italiani e i voli verso l’Albania. Wizz Air, infatti, ha appena comunicato l’apertura di nuove rotte in partenza dagli aeroporti italiani e dirette a Tirana. Ecco tutto quello che bisogna sapere.

Wizz Air: nuove rotte dagli aeroporti italiani

Stanno per arrivare nuovi collegamenti diretti e low cost dall’Italia all’Albania, meta di viaggio sempre più scelta dagli italiani durante l’estate per le sue spiagge incontaminate ed economiche. I nuovi voli sono stati annunciati dalla compagnia aerea low cost Wizz Air e partiranno già dalla fine di marzo 2020, in tempo per l’apertura della stagione estiva dei collegamenti aerei.

Si tratta di cinque nuove rotte per Tirana che partiranno dagli aeroporti italiani di Milano-Bergamo, Bologna, Verona, Venezia-Treviso e Pisa. Si tratta dei principali aeroporti italiani in cui operano le compagnie aree low cost. Per la compagnia aerea ungherese è un altro traguardo importante, perché con queste nuove rotte per l’Albania prosegue la sua espansione in Italia, rafforzando la sua presenza su 13 scali nazionali e fornendo 101 rotte verso 13 Paesi.

Le nuove rotte Wizz Air dall’Italia all’Albania verranno aperte ufficialmente il 29 marzo 2020, con il primo volo low cost che partirà dallo scalo di Milano Bergamo Orio al Serio. Il volo per Tirana avrà una frequenza giornaliera.

Due giorni dopo, il 31 marzo decollerà il volo da Pisa per Tirana, con una frequenza di tre giorni a settimana, ogni martedì, giovedì, sabato. Partiranno invece il 1° maggio i voli da Bologna e da Verona, che per entrambi li aeroporti avranno una frequenza di quattro giorni a settimana, il lunedì, mercoledì, venerdì e la domenica.

Per i voli in partenza dallo scalo di Venezia-Treviso bisognerà invece aspettare il 1° agosto, quando partirà il primo collegamento con Tirana che avrà una frequenza di tre giorni a settimana, il martedì, giovedì e sabato.

I biglietti per i voli low cost dall’Italia all’Albania sono già in vendita sul sito web di Wizz Air, con offerte che partono da 29,99 euro. Un’occasione da non lasciarsi sfuggire.

La compagnia low cost Wizz Air

Wizz Air è la compagnia aerea low cost più grande dell’Europa centrorientale. Ha una rete di 25 basi in Europa e collega 45 Paesi con 154 destinazioni. La sua flotta è composta da 120 aeromobili. Nell’ultimo anno più di 37 milioni di passeggeri hanno viaggiato con Wizz Air.

Vi ricordiamo, poi, che Wizz Air è la compagnia aerea che ha seguito Ryanair nell’introduzione del bagaglio a mano (trolley piccolo) a pagamento nell’autunno del 2018. Dovrete dunque acquistare il biglietto con imbarco prioritario, se volete portare il trolley piccolo in cabina, da riporre nella cappelliera, oppure imbarcarlo in stiva a pagamento. In cabina potete portare gratuitamente solo una borsa a mano dalle dimensioni massime di 40x30x20 cm. Una disposizione che è stata confermata anche dalla recente sentenza del Tar del Lazio che ha cancellato le multe che l’Antitrust italiano aveva inflitto a Ryanair e Wizz Air per il bagaglio a mano a pagamento.

