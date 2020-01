Viaggi 2020: le 20 destinazioni low cost con Ryanair, una al mese. Ecco dove andare.

Anno nuovo e viaggi nuovi. Archiviate le vacanze di Natale è tempo di pensare alle partenze per il 2020. Ci aspetta un anno all’insegna della bellezza, con tanti posti nuovi da visitare, anche low cost. Come d’abitudine, a inizio anno vengono stilate classifiche ed elenchi dei luoghi da visitare. Qui di seguito vi segnaliamo le 20 destinazioni da visitare con Ryanair, proposte dalla compagnia aerea irlandese e raggiungibili, ovviamente, con i suoi voli low cost.

Viaggi 2020: 20 destinazioni low cost Ryanair

Non deprimetevi troppo, anche se le vacanze natalizie sono finite e siete tornati al lavoro o ai luoghi di studio, vi aspetta un intero anno di viaggi, tra vacanze, weekend e ponti per partire. Se non avete partenze imminenti e state già pensando a quelle da programmare quest’anno, vi consigliamo di dare un occhio alle proposte di viaggio di Ryanair per il 2020: 20 destinazioni low cost, suddivise sui 12 mesi dell’anno, tutte raggiungibili con i voli della compagnia aerea irlandese.

Un elenco per cominciare a decidere dove andare, cosa visitare e quando partire. Insomma, tutto quello di cui avete bisogno per organizzare i vostri viaggi, anche per scoprire nuove località oppure posti conosciuti dove quest’anno sono in programma eventi speciali. Se proprio non potete partire, non c’è nulla di male nel sognare. Prendete nota.

Le 20 destinazioni low cost da visitare nel 2020 con Ryanair.

GENNAIO

Ryanair consiglia per il mese di gennaio una vacanza a Ponta Delgada, la capitale delle Azzorre, sull’Isola di São Miguel. Una meta raggiungibile con i voli low cost della compagnia irlandese e che vi regalerà una dose di relax e divertimento dopo il trambusto di Natale. Tra i luoghi da non perdere e le attività da fare a Ponta Delgada: percorrere il tunnel di lava di Gruta do Carvãol, osservate i delfini e le balene, rilassarsi con una passeggiata attraverso la riserva forestale Pinhal da Paz.

FEBBRAIO

Un’altra destinazione consigliatissima per il 2020 è Yerevan, affascinante capitale dell’Armenia, e nuova meta Ryanair con voli diretti da Milano Bergamo e Roma Ciampino. Yerevan è conosciuta anche come la “Città Rosa“, per via delle pietre colorate su cui è stata costruita secoli fa. Ricca di storia e cultura, ha molti luoghi e monumenti da visitare, a cominciare dal Museo di storia dell’Armenia e nel monastero medievale di Geghard, dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’Unesco. Imperdibile la romantica passeggiata di San Valentino nel Parco degli Innamorati. Altra tappa da non perdere è il parco acquatico della città.

MARZO

Per il mese di marzo Ryanair propone ben due mete da visitare. La prima è l’incantevole città di Galway, in Irlanda, che quest’anno prende lo scettro di Capitale europea della Cultura 2020. Da visitare nel mese di marzo, quando si celebra San Patrizio, il patrono d’Irlanda. Il festival quest’anno sarà dal 14 al 18 marzo (il giorno del santo è il 17) e come sempre sarà ricco di eventi, attività e spettacoli.

L’altra destinazione del mese è Kosice, in Slovacchia, meta affascinante ed economica dell’Europa dell’Est. Da visitare per l’architettura, l’arte, e la cultura e anche per l’offerta gastronomica.

APRILE

Dalla parte apposta dell’Europa, ad aprile è consigliato un bel viaggio a Santander, nel nord della Spagna. La città è la capitale della regione Cantabria e offre occasioni di viaggi low cost. Città portuale piena di atmosfera, Santander è una gemma nascosta e una destinazione perfetta per quando si vuole trascorrere una settimana di relax in Spagna. Offre lunghi viali, piazze e meravigliose spiagge sabbiose, così ottime prelibatezze locali nei vivaci bar di tapas. Da visitare lo splendido Palacio de la Magdalena, che ospitava la famiglia reale spagnola per le vacanze.

MAGGIO

Destinazione di vacanza poco conosciuta ma assolutamente da visitare è Palanga, cittadina turistica della Lituania affacciata sul mar Baltico e famosa per la sua spiaggia bianca. È una meta molto frequentata dai turisti locali ma perfetta anche per gli stranieri. La spiaggia di Palangos Pliažas offre numerosi bar e ristoranti, che offrono una vista mozzafiato sulla costa.

I meglio della cucina dell’Europa orientale lo trovate a Vila Komoda, uno dei primi cinque ristoranti della Lituania, situato in locale intimo di proprietà del famoso chef Martynas Meidus. Da fare anche l’escursione a cavallo sulla costa baltica, così come la visita al Parco Botanico e alla Fontana musicale, che si anima con la danza e gli spettacoli di luci a tarda notte.

GIUGNO

Per il mese di giugno Ryanair consiglia di visitare l’italianissima Verona, altra meta servita dai voli low cost della compagnia aerea. Famosissima in tutto il mondo per la tragica storia d’amore di Romeo e Giulietta, raccontata magnificamente da Shakespeare, Verona offre un centro storico elegante e ricco di monumenti storici. Da vedere la celebre Arena, piazza delle Erbe e dei Signori con la statua di Dante. Verona ha una vasta e golosa offerta gastronomica, con tante prelibatezze da gustare in ristoranti e osterie. Ideale anche per lo shopping, con tante boutique alla moda. Tappa obbligata, ovviamente, la casa di Giulietta, anche se il balcone non è autentico.

LUGLIO

Due mete da visitare a luglio con Ryanair. In primo luogo la magica Tbilisi, affascinante città della Georgia, sospesa tra Oriente e Occidente, destinazione turistica diventata molto popolare. Situata nella valle del fiume Mtkvari e con il centro storico acciottolato, Tbilisi è una meta imperdibile per tutti gli appassionati di cultura e per i buongustai, grazie all’ottima cucina locale che offre. Da visitare sono i monasteri Jvari e Svetitskhoveli e la fortezza di Narikala, da raggiungere in funivia. Imperdibili i famosi bagni di zolfo. Un’altra città da visitare in questo mese è Katowice, in Polonia, altra destinazione collegata da numerosi voli low cost Ryanair. AGOSTO Un’altra importante città verso la quale Ryanair ha lanciato da poco i suoi voli è Beirut, capitale del Libano. Una città che offre tante emozioni, ricca di storia e famosa per la sua vita notturna, con locali sempre in festa. Tra i locali più popolari c’è la discoteca B018. Scontato ovviamente il consiglio di visitare e meraviglie del ricchissimo patrimonio culturale, a cominciare da Heliopolis, la “Città del sole”, bene Unesco. Visitate il Museo Nazionale per saperne di più sul Libano e soprattutto non perdetevi la passeggiata sul mare lungo La Corniche.

SETTEMBRE Da città portuale malfamata a meta turistica sempre più alla moda. Negli anni Marsiglia è cresciuta moltissimo, attirando sempre èiù visitatori, grazie anche ai numerosi voli di Ryanair in partenza da tutta Europa. Marsiglia offre ottimo cibo, con tanti piatti mediterranei, spiagge meravigliose e un vivace centro culturale con tante iniziative e un mix eclettico di cultura francese e africana. I patiti dello sport possono assistere alle partite nel grande Stade Velodrome. Visitate Cours Julien, uno dei quartieri più famosi della città per il divertimento, con tanti bar, ristoranti e discoteche. Tra le altre mete francesi da visitare a settembre, Ryanair consiglia Brive e Nantes, per le quali ha lanciato nuovi voli. Consigliata anche una vacanza in Belgio a Charleroi, città industriale a sud di Bruxelles e meta Ryanair che ha un’offerta turistica poco conosciuta ma meritevole. OTTOBRE Meta sottovalutata ma ricca di attrattive è Tel Aviv, in Israele. La sua lunghissima spiaggia cittadina, dove si affacciano hotel e bar, offre molto per l’attività balneare e il divertimento. Tel Aviv ha una vivace vita notturna con tanti locali alla moda. Ottobre è il mese ideale per visitarla perché le temperature sono miti e non torride come in estate. Le massime possono arrivare fino a 27 gradi, ideali per prendere il sole e anche fare il bagno in una delle 16 spiagge della città. Da non perdere lo storico quartiere di Jaffa, dove si trovano diversi caffè alla moda e boutique hipster. Invece, il quartiere di Neve Tzedek vi offrirà il lato più artistico della città. NOVEMBRE Kiev, capitale dell’Ucraina, è una destinazione turistica in crescita, grazie alla serie drammatica di successo si HBO, Chernobyl, ambientata qui. Da visitare, però, c’è soprattutto il bel centro storico, insieme all’Hydropark e alla vasta gamma di locali notturni della controcultura della città, come Closer e D.Fleur. Se invece cercate altre destinazioni in Ucraina, è da vedere la storica Leopoli, famosa per il suo cioccolato e il caffè, mentre Odessa vanta uno dei migliori teatri lirici e di balletto del paese. DICEMBRE Chiude un anno di viaggi la bella Grenoble, città francese situata sotto le Alpi, tra i fiumi Drac e Isère. Qui potete fare una visita culturale alla città e salire con la funivia sulle montagne per sciare. Tutto nel Sud-est della Francia, non lontano dal confine con l’Italia e raggiungibile con i voli low cost Ryanair. Grenoble è famosa anche per le sue gallerie d’arte come il Museo Archeologico di Saint-Laurent, il Centro nazionale di arte contemporanea Le Magasin e il Museo Dauphinois.

