Wizz Air volerà egli Emirati Arabi: i voli low cost dall’Europa verso Abu Dhabi.

In continua crescita e già eletta migliore compagnia low cost del 2019, Wizz Air volerà anche negli Emirati Arabi Uniti, collegando l’Europa ad Abu Dhabi. Verrà costituita una vera e propria compagnia aerea, Wizz Air Abu Dhabi, che nascerà dalla collaborazione fra Wizz Air Holdings Plc e Abu Dhabi Development Holding Company Pjsc.

La nuova compagnia collegherà low cost l’Europa con la capitale degli Emirati Arabi Uniti. I primi voli partiranno dalla metà del 2020. Tutto quello che bisogna sapere.

Wizz Air volerà negli Emirati Arabi Uniti

La compagnia aerea low cost ungherese Wizz Air esce fuori dall’Europa per collegare il Vecchio Continente con gli Emirati Arabi Uniti e in particolare con la sua capitale Abu Dhabi. Per gestire i nuovi collegamenti verrà costituita una nuova compagnia aerea, la Wizz Air Abu Dhabi,sarà creata dalla collaborazione tra Wizz Air Holdings Plc e Abu Dhabi Development Holding Company Pjsc.

La partenza dei primi voli è prevista per la metà dal 2020. Prima però, la nuova compagnia aerea dovrà ottenere l’entrata in vigore della documentazione definitiva con Abu Dhabi Development Holding Company Pjsc, tutte le necessarie approvazioni e la soddisfazione di tutti i requisiti normativi richiesti dall’Autorità generale dell’aviazione civile degli Emirati Arabi Uniti per ottenere il Certificato di operatore aereo. Una volta ottenute le autorizzazioni necessarie, la nuova compagnia aerea volerà con una flotta di Airbus A321neo.

La Wizz Air Abu Dhabi collegherà gli Emirati Arabi Uniti verso le aree in cui Wizz Air ha già ampie quote di mercato, come l’Europa centrale, orientale e occidentale, ma anche il subcontinente indiano, il Medio Oriente e l’Africa, nel lungo periodo. La compagnia ungherese, infatti, punta ad portare le proprie rotte anche sul lungo raggio, verso Stati Uniti e India, ad esempio, contando sulla rete delle sue 25 basi presenti in Europa.

“Siamo orgogliosi che la nostra prima compagnia aerea stabilita al di fuori dell’Europa sia ad Abu Dhabi, la capitale degli Emirati Arabi Uniti. La profonda conoscenza del mercato da parte di Addh, il sostegno e l’ingresso in un nuovo mercato per Wizz è preziosa e favorirà con successo lo sviluppo della nostra compagnia aerea a basso costo”, ha commentato József Váradi, amministratore delegato di Wizz Air Holdings, nel dare l’annuncio della creazione della nuova compagnia e dell’apertura di nuove rotte.

“Attraverso la nostra partnership con Wizz Air, miriamo a capitalizzare la crescente domanda di budget per i viaggi e sostenere il continuo sviluppo di Abu Dhabi come destinazione culturale e turistica di livello mondiale”, ha detto Mohamed Hassan Al Suwaidi, ceo di Addh (Abu Dhabi Development Holding Company Pjsc.).

Per tanti viaggiatori europei si tratta di una nuova opportunità per raggiungere low cost una delle mete più ambite del 2020. Gli Emirati Arabi Uniti, infatti, saranno tra le destinazioni più visitate grazie all’Expo di Dubai. Inoltre, se tutto andrà come da programma proprio l’anno prossimo, in occasione dell’Expo, Abu Dhabi e Dubai saranno collegate dal nuovissimo treno supersonico Hyperloop. Un percorso di 145 km che il nuovissimo treno dovrebbe attraversare in soli 9 minuti e 40 secondi, secondo l’ambizioso progetto.

