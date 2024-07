Le spiagge più incantevoli della Costa Smeralda, tra acque cristalline e sabbia finissima, per una vacanza indimenticabile in uno degli angoli più belli della Sardegna.

La Costa Smeralda, situata nel nord-est della Sardegna, è famosa per il suo mare trasparente, per le spiagge e per la sua atmosfera esclusiva. Questo tratto di costa è diventato sinonimo di lusso e bellezza naturale e attira visitatori da tutto il mondo. In questo articolo andremo alla scoperta delle spiagge più incantevoli della Costa Smeralda, ognuna con le sue caratteristiche uniche che le rendono speciali.

La Costa Smeralda è una delle destinazioni più lussuose e celebri della Sardegna. Si tratta di una regione costiera lunga circa 20 km situata nella parte nord-orientale dell’isola, nel territorio di Arzachena e Olbia. È stata sviluppata negli anni ’60 dal principe Karim Aga Khan, che ha acquistato la terra e ha avviato la costruzione di ville esclusive, hotel di lusso e strutture turistiche. L’obiettivo era quello di creare un paradiso di vacanze per il jet-set internazionale, preservando allo stesso tempo la natura incontaminata della regione.

Le spiagge più belle della Costa Smeralda

Le località principali della Costa Smeralda sono Porto Cervo, un’elegante cittadina caratterizzata da boutique di lusso e ristoranti raffinati, e Porto Rotondo, un’altra destinazione turistica di rilievo. Famosa per i suoi paesaggi, per le sue spiagge incontaminate dalla sabbia finissima e dorata e per il mare dalle acque trasparenti e cristalline, la Costa Smeralda è nota anche la movida nei locali notturni, dai bar ai pub alle discoteche, e per gli esclusivi resort e hotel di lusso disseminati sul territorio.

Oltre alle attività legate al mare come lo snorkeling, il nuoto e gli sport acquatici, la zona offre anche opportunità per il golf, l’equitazione e l’escursionismo. Questo angolo di Sardegna è una destinazione di vacanza unica nel suo genere con il suo mix di lusso, natura incontaminata e stile di vita esclusivo. È un luogo ideale per godersi il meglio che la Sardegna ha da offrire, ed è un ottimo punto di partenza per visitare l’Arcipelago della Maddalena. Curiosi di scoprire quali sono le spiagge più belle della Costa Smeralda? Ve lo sveliamo in questo articolo.

1) Spiaggia del Principe, la più famosa della Costa Smeralda

Iniziamo con la Spiaggia del Principe, spesso considerata una delle spiagge più belle della Costa Smeralda, che prende il nome proprio dal principe Aga Khan, che negli anni ’60 trasformò questa zona selvaggia e incontaminata in una destinazione turistica esclusiva.

La spiaggia è caratterizzata da sabbia bianca e fine, bagnata da un mare dalle acque di un colore che sfuma dal turchese al verde smeraldo. Circondata da una vegetazione mediterranea, offre un’atmosfera di pace e tranquillità. L’accesso non è dei più semplici, richiede una breve camminata, ma la bellezza che vi aspetta vale sicuramente la pena dello sforzo.

2) Cala di Volpe

Proseguendo il nostro viaggio arriviamo a Cala di Volpe, un’altra gemma della Costa Smeralda. Questo angolo di paradiso è famoso non solo per la sua bellezza naturale ma anche per il lussuoso Hotel Cala di Volpe, che si affaccia direttamente sulla baia. La spiaggia è perfetta per chi cerca un luogo elegante dove rilassarsi, magari sorseggiando un cocktail in uno dei raffinati bar lungo la costa. Le acque calme e poco profonde la rendono ideale anche per le famiglie con bambini.

3) Liscia Ruja, una delle spiagge più lunghe della Smeralda

A pochi chilometri da Arzachena, nel comune di Olbia-Tempio, si trova Liscia Ruja, conosciuta anche come “Long Beach”, è una delle spiagge più estese della Costa Smeralda. Qui, la sabbia dorata si estende per oltre un chilometro, offrendo ampi spazi per stendersi al sole.

Le acque sono incredibilmente limpide, perfette per lo snorkeling e il nuoto. La spiaggia è esposta a est e offre una splendida vista sulle isole di Soffi e Mortorio. È attrezzata con lettini e ombrelloni, e non mancano i servizi come bar e ristoranti. Liscia Ruja è la scelta ideale per chi desidera una giornata di relax con tutti i comfort a portata di mano.

4) Capriccioli

Capriccioli si trova a circa 2 km a sud-ovest di Porto Cervo ed è una delle spiagge più iconiche della Costa Smeralda, famosa per i suoi grandi massi granitici che emergono dalla sabbia e si tuffano nel mare. Divisa in due parti, Capriccioli Ovest e Capriccioli Est, offre due differenti esperienze di mare.

Entrambe le sezioni sono caratterizzate da sabbia bianca e mare cristallino, ma Capriccioli Ovest è più riparata e tranquilla, mentre Capriccioli Est è più esposta ai venti, ideale per gli amanti degli sport acquatici. Le rocce creano un paesaggio suggestivo e offrono riparo dal sole nelle ore più calde.

5) La spiaggia di Romazzino

Un’altra spiaggia della Costa Smeralda che merita assolutamente una visita è Romazzino. Situata in una baia riparata, è circondata da una rigogliosa macchia mediterranea e da eleganti ville. La sabbia è bianca e soffice, mentre le acque assumono incredibili tonalità di azzurro e verde.

Romazzino è frequentata da un pubblico esclusivo, attirato dalla bellezza del luogo e dall’atmosfera raffinata. È il posto perfetto per chi cerca una giornata di mare in totale relax, lontano dalla folla.

7) La Celvia

La Celvia è una delle spiagge della Costa Smeralda più amate dagli abitanti locali e dai turisti. Situata vicino a Capriccioli, è una piccola baia con sabbia dorata e acque turchesi. È un luogo ideale per praticare snorkeling, grazie ai fondali ricchi di vita marina. La Celvia è meno affollata rispetto ad altre spiagge della Costa Smeralda, il che la rende perfetta per chi cerca tranquillità e natura incontaminata.

8) Cala Granu, tra le spiagge della Costa Smeralda più adatte ai bambini

Cala Granu, situata vicino a Porto Cervo, è una piccola e pittoresca baia che offre un ambiente tranquillo e rilassante. La spiaggia è circondata da scogliere rocciose e una vegetazione lussureggiante, creando un’atmosfera intima. Le acque calme e poco profonde sono ideali per il nuoto e perfette per le famiglie con bambini. Cala Granu è facilmente accessibile e offre tutti i servizi necessari per una giornata di mare confortevole.

9) Pevero

Infine, non possiamo dimenticare la spiaggia del Grande Pevero, una delle spiagge della Costa Smeralda a più alto tasso di concentrazione di Vip e paparazzi. Situata a breve distanza da Porto Cervo, questa spiaggia a forma di mezzaluna è famosa per la sua sabbia bianca e finissima e per le acque di un blu straordinario.

La vista sulle isole di Li Nibani aggiunge un tocco di magia al paesaggio. Il Grande Pevero è perfetto per lunghe passeggiate sulla spiaggia e per rilassarsi sotto il sole. Nelle vicinanze si trovano numerosi ristoranti e bar dove è possibile gustare deliziosi piatti locali.

La Costa Smeralda non è solo una destinazione, ma un luogo dove il tempo sembra fermarsi e dove la bellezza della natura si fonde con l’eleganza e la raffinatezza: che siate in cerca di tranquillità, avventura o lusso, troverete sicuramente la spiaggia che fa per voi.