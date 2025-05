La colazione ha tutto un altro sapore con la torta tipica austriaca: prepariamo insieme una sofficissima Sachertorte

Come preparare in casa una buonissima Sachertorte: seguendo la ricetta originale sarà davvero semplice e il risultato sarà godurioso.

Quando si ha voglia di preparare qualcosa di buono e di goloso, una soffice e squisita torta al cioccolato di certo non può mancare. Una vera felicità per gli occhi, ma soprattutto per il palato, che impazzirà non appena se ne assaggerà anche un solo pezzettino. La torta perfetta per la merenda dei più piccini, ma ideale anche per la prima colazione di tutto.

E fra le tantissime torte al cioccolato da poter preparare, la Sachertorte è sicuramente una delle più squisite. Si tratta di una delle torte più famose dell’Austria, fatta interamente di cioccolato, ma con una farcitura di marmellata ad albicocca e una copertura fatta con glassa di cioccolato fondente.

Ecco la ricetta originale per preparare una squisita Sachertorte

Le origini di questa torta sono ancora oggi avvolte nel mistero, ma si narra che nacque intorno al 1832 a Vienna per mano di Franz Sacher, un giovane apprendista pasticciere di appena 16 anni. La leggenda racconta che il principe austriaco Klemens von Metternich desiderasse una torta diversa per il suo compleanno, ma siccome lo chef di corte era malato, il giovane Franz prese il suo posto preparando la Sacher. La sua ricetta nel tempo poi è stata perfezionata, diventando quella che tutti conosciamo oggi.

Ingredienti per uno stampo da 18 centimetri

Cioccolato fondente al 60% 75 g

Tuorli (circa 3) 60 g

Albumi (circa 3) 90 g

Burro ammorbidito 65 g

Farina 00 65 g

Zucchero a velo 20 g

Zucchero 90 g

Baccello di vaniglia 1

Sale fino 1 pizzico

Per la farcitura

Confettura di albicocche 150 g

Per la copertura

Cioccolato fondente al 60% 185 g

Panna fresca liquida 125 g

Procedimento:

Prendere il cioccolato e dopo averlo taglio in pezzi più piccoli scioglierlo a bagnomaria o nel microonde In una ciotola inserire il burro morbido, lo zucchero a velo ed un pizzico di sale Unire anche i semi del baccello di vaniglia e iniziare a mescolare con le fruste Quando si otterrà una consistenza cremosa versare i tuorli leggermente sbattuti in due volte e continuare a montare il burro Controllare che il cioccolato fuso abbia una temperatura compresa tra 45 e 55° se fosse troppo alta si dovrà raffreddare A questo punto aggiungere il cioccolato nel composto di burro e tuorli e continuate a mescolare Nel frattempo montare gli albumi e solo quando inizieranno ad essere sodi unire lo zucchero Nel momento in cui gli albumi saranno montati a neve ben ferma, unirli al composto precedente Mescolare delicatamente il tutto Unire anche la farina setacciata e continuare a mescolare delicatamente con movimenti dall’alto verso il basso Imburrare e infarinare lo stampo e versare il composto al suo interno Infornare in forno statico preriscaldato a 170° per 35-40 minuti Una volta che sarà ben cotta, lasciarla raffreddare completamente prima di estrarre la torta dallo stampo Non appena sarà fredda, tagliare la torta a metà e farcire con la confettura Chiudere la metà con il secondo disco e stendere in superficie altra confettura È arrivato il momento di preparare la ganache mettendo la panna in un pentolino e portarla a riscaldare sul fuoco Non appena arriverà a bollore spegnere la fiamma e unire il cioccolato e mescolare fino al completo scioglimento Ora non resta che usare la ganache per ricoprire la torta Riporre la torta in frigo per circa 40 minuti.

Ed ecco che la Sachertorte è pronta per essere servita e gustata in tutta la sua incredibile morbidezza.