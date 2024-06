Assegnate le Bandiere Verdi 2024, un riconoscimento che premia le spiagge più adatte ai bambini: sono 147 in Italia e 8 all’estero.

È stato svelato l’elenco aggiornato al 2024 delle Bandiere Verdi, un’iniziativa ideata da Italo Farnetani per identificare le migliori località per le vacanze al mare con bambini. Il professor Farnetani è un noto pediatra italiano, docente universitario e presidente dell’International Workshop of Green Flags. Da oltre 15 anni si dedica a questo progetto che valuta le spiagge in base a criteri specifici per garantire la massima sicurezza e divertimento per i bambini.

Perché scegliere una spiaggia con Bandiera Verde? Optare per una spiaggia con Bandiera Verde significa assicurarsi un’esperienza di vacanza serena e piacevole per tutta la famiglia. I genitori possono rilassarsi sapendo che i loro figli sono in un ambiente sicuro e stimolante, progettato appositamente per le loro esigenze.

Bandiere Verdi: i criteri di assegnazione

Le Bandiere Verdi sono assegnate ogni anno da una commissione composta da da 2.949 pediatri italiani e stranieri sulla base di una valutazione che tiene conto di una serie di requisiti. Alcuni coincidono con i criteri di assegnazione delle Bandiere Blu, come la pulizia di spiagge e acqua, ma se ne aggiungono altri che tengono in considerazione le esigenze specifiche dei bambini, il loro benessere e la loro sicurezza.

L’assegnazione delle Bandiere Verdi è iniziata nel 2008. Inizialmente la label era conferita solo a località italiane, ma dal 2017 poi il confine si è allargato anche all’Unione Europea, e dal 2021 all’Africa. Le bandiere Verdi 2024 sono 155: 147 in Italia e 8 all’estero. Come spiega il professor Italo Farnetani: “In Italia tutte le regioni bagnate dal mare hanno almeno una località insignita della Bandiera verde, ma ci sono province in cui nessun Comune l’ha mai ottenuta, Negli ultimi due anni sono state assegnate solo due nuove bandiere verdi (Montepaone Lido nel 2023 e San Salvo Marina nel 2024), nonostante ci fossero numerose candidature, ed è la dimostrazione del rigore applicato dai pediatri nelle scelte. Anche per questo, in 17 anni non è stato tolto il riconoscimento ad alcuna spiaggia”.

Cosa valutano i pediatri per assegnare le Bandiere Verdi

L’assegnazione delle Bandiere Verdi mira dunque a promuovere le località marittime che offrono le migliori condizioni per una vacanza serena e sicura per le famiglie con bambini. Questi sono i principali aspetti considerati dai pediatri:

Spiaggia ampia e sabbiosa: un arenile con una vasta area sabbiosa, ideale per il gioco dei bambini. Mare pulito e basso fondale: l’acqua deve essere limpida e il fondale deve digradare dolcemente verso il largo per garantire la sicurezza dei bambini. Servizi adeguati: La spiaggia deve disporre di servizi igienici puliti, docce, fontanelle, aree di ristoro e attività ludiche per i più piccoli. Accessibilità: Le spiagge devono essere facilmente raggiungibili e dotate di parcheggi adeguati. Sicurezza e personale qualificato: deve essere presente personale addestrato per il salvataggio e l’assistenza ai bagnanti, con particolare attenzione ai bambini. Rispetto dell’ambiente: Le località premiate devono adottare politiche di gestione ambientale, quali la raccolta differenziata e la sensibilizzazione alla tutela dell’ecosistema marino.

Se stai pianificando una vacanza al mare con i bambini, ecco l’elenco completo delle Bandiere Verdi 2024, da Nord a Sud della Penisola oltre naturalmente alle meravigliose spiagge delle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna.

Le spiagge italiane Bandiere Verdi 2024

Friuli Venezia Giulia

Grado (Gorizia)

Lignano Sabbiadoro (Udine)

Veneto

Caorle (Venezia)

Cavallino Treporti (Venezia)

Chioggia – Sottomarina (Venezia)

Iesolo – Jesolo Pineta (Venezia)

Lido di Venezia (Venezia)

San Michele al Tagliamento – Bibione (Venezia)

Liguria

Finale Ligure (Savona)

Lavagna (Genova)

Lerici (La Spezia)

Noli (Savona)

Emilia Romagna

Bellaria – Igea Marina (Rimini)

Cattolica (Rimini)

Cervia – Milano Marittima-Pinarella (Ravenna)

Cesenatico (Forlì Cesena)

Gatteo – Gatteo Mare (Forlì – Cesena)

Misano Adriatico (Rimini)

Ravenna – Lidi Ravvenati (Ravenna)

Riccione (Rimini)

Rimini

San Mauro Pascoli – San Mauro mare (Forlì – Cesena)

Le Bandiere Verdi 2024 al Centro

Toscana

Bibbona (Livorno)

Camaiore – Lido Arlecchino-Matteotti (Lucca)

Castiglione della Pescaia (Grosseto)

Follonica (Grosseto)

Forte dei Marmi (Lucca)

Grosseto – Marina di Grosseto, Principina a Mare

Monte Argentario – Cala Piccola – Porto Ercole (Le Viste) – Porto Santo Stefano (Cantoniera – Moletto – Caletta) – Santa Liberata (Bagni Domiziano – Soda -Pozzarello) (Grosseto)

Pietrasanta – Marina di Pietrasanta – Tonfano – Focette (Lucca)

Pisa – Marina di Pisa – Calambrone – Tirrenia (Pisa)

San Vincenzo (Livorno)

Viareggio (Lucca)

Abruzzo

Alba Adriatica (Teramo)

Giulianova (Teramo)

Montesilvano (Pescara)

Ortona – Spiaggia dei Saraceni (Chieti)

Pescara 2016; Pineto – Torre Cerrano (Teramo)

Roseto degli Abruzzi (Teramo)

San Salvo – San Salvo Marina (Chieti), new entry 2024.

Silvi-Silvi Marina (Teramo)

Tortoreto (Teramo)

Vasto-Vasto Marina (Chieti)

Lazio

Anzio (Roma)

Formia (Latina)

Gaeta (Latina)

Lido di Latina (Latina)

Montalto di Castro (Viterbo)

Sabaudia (Latina)

San Felice Circeo (Latina)

Sperlonga (Latina)

Terracina (Latina)

Ventotene – Cala Nave (Latina)

Marche

Civitanova Marche (Macerata)

Cupra Marittima (Ascoli Piceno)

Fano – Nord – Sassonia – Torrette/Marotta (Pesaro – Urbino)

Gabicce mare (Pesaro – Urbino)

Grottammare (Ascoli Piceno)

Mondolfo – Marotta (Pesaro – Urbino)

Numana – Alta – Bassa Marcelli Nord (Ancona)

Pesaro (Pesaro – Urbino)

Porto Recanati (Macerata)

Porto San Giorgio (Fermo)

San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno)

Senigallia (Ancona)

Sirolo (Ancona)

Le Bandiere Verdi 2024 al Sud

Campania

Agropoli – Lungomare San Marco, Trentova (Salerno)

Ascea (Salerno)

Centola – Palinuro (Salerno)

Ischia, Cartaroma Lido San Pietro (Napoli)

Marina di Camerota (Salerno)

Pisciotta (Salerno)

Pollica – Acciaroli, Pioppi (Salerno)

Positano, Arienzo, Fornillo, Spiaggia Grande (Salerno)

Santa Maria di Castellabate (Salerno)

Sapri (Salerno)

Molise

Termoli (Campobasso)

Puglia

Fasano (Brindisi)

Gallipoli (Lecce)

Ginosa – Marina di Ginosa (Taranto)

Lizzano – Marina di Lizzano (Taranto)

Margherita di Savoia (Barletta-Andria–Trani)

Melendugno (Lecce)

Ostuni (Brindisi)

Otranto (Lecce)

Polignano a Mare – Cala Fetente – Cala Ripagnola – Cala San Giovanni (Bari)

Porto Cesareo (Lecce)

Rodi Garganico (Foggia)

Salve – Marina di Pescoluse (Lecce)

Vieste (Foggia)

Basilicata

Maratea (Potenza)

Pisticci – Marina di Pisticci (Matera)

Calabria

Bianco (Reggio Calabria)

Bova Marina (Reggio Calabria)

Bovalino (Reggio Calabria)

Caulonia – Caulonia Marina (Reggio Calabria)

Capo Vaticano (Vibo Valentia)

Cariati (Cosenza)

Cirò Marina – Punta Alice (Crotone)

Isola di Capo Rizzuto (Crotone)

Locri (Reggio Calabria)

Melissa – Torre Melissa (Crotone)

Mirto Crosia – Pietrapaola (Cosenza)

Montepaone (Reggio Calabria)

Nicotera (Vibo Valentia)

Palmi (Reggio Calabria)

Praia a Mare (Cosenza)

Roccella Jonica (Reggio Calabria)

Santa Caterina dello Ionio Marina (Catanzaro)

Siderno (Reggio Calabria)

Soverato (Catanzaro)

Squillace (Catanzaro)

Le Bandiere Verdi 2024 sulle Isole

Sicilia

Balestrate (Palermo)

Campobello di Mazara – Tre Fontane – Torretta Granitola (Trapani)

Catania – Playa

Cefalù (Palermo)

Giardini Naxos (Messina)

Ispica — Santa Maria del Focallo (Ragusa)

Lipari – Marina di Lipari-Acquacalda-Canneto (Messina)

Marsala – Signorino (Trapani)

Mazara del Vallo – Tonnarella (Trapani)

Menfi – Porto Palo di Menfi (Agrigento)

Noto – Vendicari (Siracusa)

Palermo – Mondello

Pozzallo – Pietre Nere – Raganzino (Ragusa)

Ragusa – Marina di Ragusa

Santa Croce Camerina – Casuzze – Punta secca – Caucana (Ragusa)

San Vito Lo Capo (Trapani)

Scicli – Sampieri (Ragusa)

Vittoria – Scoglitti (Ragusa)

Sardegna

Alghero (Sassari)

Bari Sardo (Ogliastra)

Cala Domestica (Carbonia- Iglesias)

Capo Coda Cavallo (Olbia-Tempio)

Carloforte – Isola di San Pietro: La Caletta – Punta Nera – Girin – Guidi (Carbonia-Iglesias)

Castelsardo-Ampurias (Sassari)

Is Aruttas – Mari Ermi (Oristano)

La Maddalena: Punta Tegge-Spalmatore (Olbia-Tempio)

Marina di Orosei-Berchida-Bidderosa (Nuoro)

Oristano – Torre Grande (Oristano)

Poetto (Cagliari)

Quartu Sant’Elena (Cagliari)

Santa Giusta (Oristano)

San Teodoro (Nuoro)

Santa Teresa di Gallura (Olbia-Tempio)

Tortolì – Lido di Orrì, Lido di Cea (Ogliastra)

Le 8 Bandiere Verdi all’Estero

Oltre alla Bandiere Verdi 2024 assegnate alle località italiane, 8 spiagge all’estero sono considerate dai pediatri ideali per i bambini. Quattro sono in Spagna: le spiagge di Estepona, Malaga, Marbella e Fuengirola. Una è a Costanza, in Romania. Due sono in Tanzania: Coco Beach di Dar es Salaam e la spiaggia di Kendwa. Una Bandiera Verde anche in Tunisia, a La Marsa.