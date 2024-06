Ti trovi in vacanza nella bellissima Sardegna? Sicuramente non puoi non visitare questo luogo incredibile. Ecco dove si trova.

Le vacanze al mare sono la scelta che quasi tutti gli italiani adorano fare. È il modo perfetto per staccare la spina e godersi dei momenti di vero e proprio relax. E se abbiamo deciso di andare in Sardegna c’è qualche località particolare che bisogna visitare assolutamente?

Certo che sì! Noi di Viagginews ti consigliamo di visitare Cala Ginepro. Non l’hai mai sentita? Ecco tutto quello che devi assolutamente sapere. Siamo certi che quando ti troverai li non ti pentirai del nostro consiglio, anzi! Quindi andiamo a vedere tutte le info.

Cala Ginepro: un posto magico che devi conoscere

Questo posto in Sardegna è davvero magico. Troviamo della sabbia bianchissima, la vegetazione verde ed il mare azzurro più che mai. La roccia granitica poi ha delle sfumature di rosa che rendono Cala Ginepro un vero e proprio sogno ad occhi aperti.

Un posto dove ci possiamo rilassare senza problemi, anche grazie alla sua bellezza. Ma dove si trova di preciso questo luogo? Ci troviamo nell’Ogliastra. Vicinissimi al Lido di Orrì, nel territorio costiero di Tortolì. Come mai si chiama così?Perché troviamo una piccola pineta bellissima di ginepri proprio vicino al litorale.

In questo modo, quando fa veramente caldo, possiamo rifugiarci qui. Viene chiamata anche golfetto perché viene racchiusa tra due scogliere e sembra quasi che l’abbraccino. La sabbia è davvero bianchissima e si unisce ai sassolini levigati dal mare.

Gli scogli sono bassi e fanno sembrare questo tratto di mare quasi una piscina. Il colore del mare passa dall’azzurro, al turchese al verde. Grazie al suo fondale basse è perfetta se volete fare snorkeling, pesca subacquea o immersioni. Sulla spiaggia troviamo tutto quello che ci occorre, ottimo anche se abbiamo bambini piccoli.

È spesso battuta dal vento, ecco perché potremmo trovare molti surfisti. Un posto davvero incredibile con una natura incontaminata che lascia senza parole. Ma come ci arriviamo? Partendo da Tortolì prendiamo la strada panoramica 125, dopo pochissimo incontriamo il litorale di Orrì.

Ben 16 chilometri di insenature e calette. Poco dopo la spiaggia di Musculedda c’è un parcheggio ed eccoci arrivati a Cala Ginepro. Insomma un luogo veramente incantato che se ti trovi in Sardegna devi assolutamente visitare, siamo certi che ci ringrazierai.

Se ti interessa leggi anche questo approfondimento Dove fare arrampicata in Sardegna per fare il pieno di adrenalina oppure è anche bellissima Spiaggia di Masua in Sardegna la conosci? È bellissima