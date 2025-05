Se non ci sei mai stato, non sai che ti perdi: questo lago è il più bello d’Italia

Questo lago è considerato il più bello d’Italia. Basta uno sguardo per innamorarsene. Ecco dove si trova e le attività che si possono fare.

Il territorio italiano è pieno di bellezze naturalistiche e non. Nasconde sorprese in ogni angolo vale assolutamente la pena esplorarlo. C’è chi, credendo di poter trovare luoghi più belli all’estero, acquista costosi biglietti aerei e volge il suo sguardo verso altre parti del mondo.

Non c’è nulla di sbagliato nel voler partire, ma non bisogna sottovalutare ciò che ha da offrire l’Italia. Questo periodo è perfetto per andare a visitare un lago unico nel suo genere. Il paesaggio è mozzafiato e si respira un’aria di puro benessere. È un luogo adatto alle famiglie con bambini, alle coppiette e a gruppi di amici.

È considerato il più bello d’Italia: questo lago sorprenderà grandi e piccini

I laghi riescono sempre a dare vita a un’atmosfera suggestiva. Questi specchi d’acqua, a differenza del mare, sono circondati, solitamente, da una natura verdeggiante e rigogliosa, che adorna le rive con paesaggi fiabeschi e meravigliosi. Da questo punto di vista, nella penisola italiana, c’è l’imbarazzo della scelta. Questo posto, tuttavia, è considerato uno dei più belli.

Prende il nome di Lago di Molveno e, per tanti anni di fila, ha vinto il titolo di lago più bello e pulito d’Italia. Sorge tra le montagne e si trova a 40 km da Trento, in Trentino Alto-Adige. Le rive sono super attrezzate, proprio per accogliere le famiglie e fornire tutti i comfort necessari. I bambini potranno divertirsi nelle apposite aree giochi, mentre gli adulti avranno la possibilità di noleggiare un pedalò, giocare a tennis o imparare a fare stand up paddle.

Ovviamente, ci si può limitare anche semplicemente ad ammirare la natura. L’area offre la possibilità di passeggiare liberamente, osservando il lago, le montagne e la bellezza della vegetazione. È impossibile annoiarsi in un luogo simile. Rappresenta una perfetta fuga dalla realtà, soprattutto quando si desidera staccare un po’ dalla propria routine quotidiana.

Gli amanti degli animali non potranno perdersi il Parco faunistico di Spormaggiore, che si trova a dieci minuti di distanza dal lago. Si raggiunge facilmente in auto e ospita creature meravigliose, come orsi bruni, gufi, lupi e linci. Anche il borgo di Molveno, con le sue casette basse, le attività locali e il campanile, è davvero caratteristico. Qui si può assaggiare il cibo del posto e trascorrere una giornata all’insegna del relax.