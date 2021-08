Dove si trova la spiaggia di Cala Luna, una delle più belle della Sardegna. Cosa vedere, come raggiungerla e dove alloggiare

Regina della natura incontaminata, la spiaggia di Cala Luna è il posto ideale per chi cerca un luogo poco affollato e silenzioso ben lontano dai lidi più blasonati della Sardegna.

Cala Luna è una delle più belle spiagge della Sardegna, forse quella più faticosa da raggiungere e sicuramente la più selvaggia. Una spiaggia dove avrete la possibilità di fare delle immersioni strepitose, dove ammirare grotte sul mare; dove potrete tuffarvi in un’acqua cristallina e circondati da un verde lussureggiante.

Raggiungere Cala Luna è indubbiamente impegnativo, ma vale tutta la fatica. Ecco perché andare a Cala Luna e come arrivare.

La spiaggia di Cala Luna: mare da sogno e natura incontaminata

Situata nel Golfo di Ortisei, la spiaggia di Cala Luna, con il suo mare cristallino, è tanto caratteristica da essere stata scelta come set per numerosi film di successo, come “Travolti da un insolito destino”, del 1974.

Cala Luna è una lunga striscia di sabbia finissima e molto chiara, e il mare, inizialmente basso e adatto anche ai bambini, diventa rapidamente profondo. Per questo, la spiaggia di Cala Luna è adatta a chi è amante dello snorkeling e della pesca subacquea. Le pareti di roccia, inoltre, attraggono climber da ogni parte d’Italia e del mondo.

Sebbene non ci sia uno stabilimento balneare vero e proprio, all’interno del boschetto si trovano un chiosco dove si possono noleggiare lettini e ombrelloni, e un bar-ristorante dove mangiare e bere.

Nella zona di Cala Luna bisogna vedere assolutamente sono le grotte, ricche di stalattiti e stalagmiti. A soli 3 km da Cala Luna si trova la grotta più famosa, quella del Bue Marino, un tempo habitat della foca monaca, ora facilmente raggiungibile in barca.

Sempre con la barca, si possono raggiungere le altre quattro incantevoli grotte. Si tratta di Cala Sisine, tra falesie alte fino a 500 metri, la grotta del Miracolo, Cala Birola e Cala Mariolu.

Cala Luna, dove si trova e come arrivare

Cala Luna si trova nella Sardegna orientale, tra Barbagia e Ogliastra, e segna il confine tra i territori dei due comuni. La spiaggia si trova in corrispondenza della foce del rio Illune.

Questo torrente ha scavato nel tempo un canyon, denominato codula di Luna. A pochi metri dalla spiaggia si trova un incantevole laghetto alimentato dal rio. Attorno a questo, un boschetto di oleandri rende questo luogo ancora più caratteristico.

Cala Luna si può raggiungere a piedi o via mare. Per chi non ama camminare, l’alternativa è dunque arrivare a Cala Luna via mare. Da Arbatax, Santa Maria Navarrese e Cala Gonone partono infatti gommoni e battelli, con prezzi differenti a seconda della stagione.

Raggiungere Cala Luna a piedi

Che non sia facile arrivarci lo dice già il nome: Cala Luna si chiama così perché i pastori la chiamavano “Elune”. Per arrivarci, infatti, fu loro necessario camminare ben 8 ore: quasi come per arrivare sulla luna!

Per arrivare a Cala Luna a piedi si possono scegliere tre sentieri. Il primo, l’unico a essere ben segnalato, parte da Cala Fuili e prevede una camminata di un’ora e mezza circa. In alternativa, i più sportivi possono scegliere di lasciare la macchina a Telettotes e percorrere a piedi 10 km. La terza e ultima possibilità è percorrere in macchina 8 km di carrareccia a partire dal monte Malopès, per poi camminare 2 km lungo un ripido sentiero.

Poiché lungo il percorso non ci sono fonti d’acqua, chi vuole recarsi a Cala Luna a piedi deve portarne con sé una buona quantità per non disidratarsi. A causa dei saliscendi e dei terreni non sempre ben battuti, conviene indossare anche delle scarpe molto comode per camminare in totale sicurezza.

Dove alloggiare nei pressi di Cala Luna

Nella zona di Cala Luna è possibile alloggiare in un camping, adatto a chi è alla ricerca di una vacanza dalle sfumature un po’ selvagge. Per chi invece preferisce avere un alloggio con tutti i confort, a Cala Gonone si trovano varie strutture ricettive come alberghi e bed and breakfast.

La spiaggia di Cala Luna è il posto perfetto per una vacanza un po’ hippie e un po’ avventurosa. Se cercate il contrasto con la città, sicuramente questo posto non deluderà le vostre aspettative.