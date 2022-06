Spiaggia di Cala Goloritzé: meraviglia da togliere il fiato della Sardegna

Breve guida alla spiaggia di Cala Goloritzé: una autentica meraviglia della Sardegna. Tutte le informazioni utili.

Cala Goloritzé è una meravigliosa spiaggia della Sardegna, incastonata in una baia circondata dalle rocce e dalla macchia mediterranea. È un luogo di incredibile bellezza che da da meta selvaggia e poco conosciuta è diventata negli ultimi anni sempre più popolare.

Di seguito vi proponiamo una guida a questa fantastica spiaggia, dove andare almeno una volta nella vita. Un luogo che vi lascerà stupefatti.

La spiaggia di Cala Goloritzé è tra le più amate dai turisti europei, secondo un recente sondaggio di European Best Destinations.

Spiaggia di Cala Goloritzé: meraviglia della Sardegna

La spiaggia di Cala Goloritzé appartiene al Comune di Baunei, nella provincia dell’Ogliastra, sulla costa orientale della Sardegna. Si trova nella parte meridionale del Golfo di Orosei, poco più a sud di Cala Mariolu, altra bellissima spiaggia sarda.

Cala Goloritzé è famosa per il curioso pinnacolo di roccia, la torre Aguglia, alta 143 metri che la sovrasta e le conferisce un aspetto tutto particolare e molto originale insieme ad altre formazioni rocciose a punta più piccole. La spiaggia è recente, si è formata infatti solo nel 1962, a seguito di una frana, che ha aperto un varco tra le rocce verso il mare. L’arenile è formato da sabbia bianca e piccoli ciottoli, l’acqua, limpidissima, ha sfumature di colore che vanno dal turchese allo smeraldo. La cala è circondata da rocce ricoperte dalla rigogliosa vegetazione mediterranea. Un luogo selvaggio e bellissimo.

Un altro elemento paesaggistico che connota Cala Goloritzé è un arco naturale che si apre sul lato destro della baia, contribuendo alla originalità del paesaggio. Le persone che l’hanno visitata hanno definito Cala Goloritzé un paradiso terrestre da lasciare senza fiato. La spiaggia è stata dichiarata “Monumento Naturale” della Regione Sardegna nel 1993 e poi nominata “Monumento Nazionale Italiano” nel 1995.

Come arrivare

Cala Goloritzé è una spiaggia selvaggia in tutto e per tutto, non solo nel paesaggio ma anche per i collegamenti. Qui infatti si arriva solo a piedi o via mare. Per raggiungere la baia via terra occorre percorrere un sentiero tra le rocce, con un dislivello di circa 470 metri, un percorso non difficile di circa un’ora e mezzo in discesa che può fare chiunque sia abituato a camminare, purché si indossino le scarpe adatte, come quelle da trekking. Si parte dall’altopiano del Golgo, l’automobile può essere lasciata nel parcheggio di Su Porteddu.

Via mare la cala può essere raggiunta solo da imbarcazioni senza motore, oppure ancorando motoscafi e barche a motore ad almeno 300 metri dalla riva e arrivare in spiaggia a nuoto o con una più piccola imbarcazione a remi. Sono disponibili servizi di trasporto e noleggio di imbarcazioni nei vicini porti di Arbatax e Santa Maria Navarrese (comune di Baunei).

Dal 2020, l’accesso alla spiaggia di Cala Goloritzé è a numero chiuso, per un numero massimo di 250 persone al giorno, con il pagamento di un ticket di 6 euro. Sono previsti due ingressi al giorno in due fasce orarie: al mattino dalle 7.30 alle 10.00 e nel pomeriggio alle 14.00. Per prenotazioni: www.lifeinogliastra.com/spiaggia/cala-goloritze-baunei-sardegna/

Ulteriori informazioni su Cala Goloritzé:

A cura di Valeria Bellagamba