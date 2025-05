Viaggio in Mar Rosso, con tutto il comfort di un villaggio turistico

L’Egitto rappresenta il sogno di tantissime persone. A dare notizia del record di visite conseguite da parte degli italiani sono sia i media che le istituzioni. Rai News, ad esempio, riporta che all’inizio del 2023 l’afflusso degli abitanti del Belpaese è aumentato del 250%, superando quello dei tedeschi, che pure risultano raddoppiati. Tra le aree più gettonate c’è il tratto costiero del Mar Rosso, rinomato per i fondali cristallini e ricchissimi di pesci, situato a breve distanza dal deserto. Ci si potrà concedere una vacanza ricca di relax approfittando di tutto il comfort di un villaggio turistico, godendo di un’ospitalità speciale tanto quanto i luoghi che si andranno a visitare.

Per chi vuole rimanere in Italia

E se invece si desidera restare in Italia? Le mete entusiasmanti non mancano e tra le opzioni più interessanti ti suggeriamo i villaggi sul mare in Calabria di Adonde.it, un sito che mette a disposizione tantissime proposte di alto livello. Tra spiagge dorate, mare dal fondale limpidissimo e strutture di alto livello, si potrà visitare una parte spesso “dimenticata” – passateci l’espressione – del Belpaese, ma non meno piacevole da vivere delle gettonatissime Puglia e Sardegna. La Calabria è una terra tutta da scoprire, magnifica nella sua unicità, capace di coniugare una spiccata cultura sia gastronomica che architettonica: elementi in cui, a fare da cornice, troviamo scorci mozzafiato, dove la montagna incontra il mare in un orizzonte rarefatto, con infiniti punti di blu, sospesi tra l’azzurro e il violetto.

5 luoghi da non perdere in Mar Rosso

Tornando al Mar Rosso, si rivela un’ottima scelta tutto l’anno e in particolare nel periodo compreso tra marzo e giugno: perfetto per chi ama fare delle immersioni. Il clima, comunque, è piuttosto mite tutto l’anno. Ma quali sono le mete da non lasciarsi scappare? Ne abbiamo selezionate 5.

Sharm El Sheikh: la località per eccellenza del Mar Rosso

Sharm, com’è altresì conosciuta, è la città simbolo del Mar Rosso. Oltre a disporre di tutte le attrazioni del caso, in virtù di una movida decisamente intensa – almeno raffrontata con il resto del territorio –, denota una posizione strategica. Tra i luoghi da visitare segnaliamo Ras Mohammed: uno dei migliori siti di immersioni in assoluto.

Hurghada, tra avventura e relax

Hurgada è una località altrettanto rinomata, risultando apprezzata in special modo da quanti viaggiano in maniera indipendente. Insieme alle spiagge meritano una visita il museo locale, e il Suq di Abu Dahar, nonché la passeggiata pedonale situata nella zona turistica di Sigala.

Nell’entroterra di Hurghada

Hurgada non è solo mare: i suoi dintorni sono infatti parimenti piacevoli da vedere. Da visitare assolutamente il Monastero di San Paolo, risalente al V secolo, insieme a quello di Sant’Antonio, la cui fondazione è avvenuta nel IV secolo.

Marsa Alam: piccolo tranquillo borgo marinaro

Marsa Alam è, insieme a Sharm e Hurgada, la terza città più rinomata dell’area. Anche qui non mancano i resort, che hanno però un’atmosfera più semplice, ma non per questo meno lussuosa. L’altro plus è la posizione: siamo infatti nelle vicinanze del Parco Nazionale di Wadi El Gemal.

Nell’entroterra di Marsa Alam

Un’esperienza da non lasciarsi scappare è quella della visita a un tratto roccioso del deserto, denso di autenticità. Tra le cittadine nei dintorni di Marsa Alam segnaliamo soprattutto El Gouna.