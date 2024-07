Le migliori località al mare e in montagna dove trascorrere le vacanze con un neonato e qualche consiglio utile per il suo benessere e la sua sua sicurezza.

Siete diventati genitori da poco e state pianificando una vacanza con il piccolo? Scegliere la meta giusta può sembrare complicato, ma con un minimo di pianificazione e alcune precauzioni, le vacanze con un neonato possono diventare un’esperienza indimenticabile e rilassante per tutta la famiglia.

Quando si viaggia con un neonato bisogna scegliere una destinazione che, oltre alla bellezza del luogo, riesca ad offrire anche il giusto comfort, alti standard di sicurezza e accessibilità. Se ti stai chiedendo quali sono i luoghi migliori per le vacanze con un neonato ad agosto e quali accorgimenti adottare prima della partenza e durante il soggiorno, in questo articolo ti forniamo tutte le informazioni necessarie.

Vacanze con un neonato, le precauzioni da adottare

Viaggiare con un bebè richiede qualche precauzione in più per garantire la sua sicurezza e il suo benessere. Prima di partire, è sempre consigliabile consultare il pediatra per ottenere consigli specifici sul viaggio, soprattutto se si tratta delle prime vacanze con il neonato.

Ad agosto, le temperature possono essere molto elevate. Evita di esporre il neonato al sole nelle ore più calde della giornata, solitamente tra le 11:00 e le 16:00.

Assicurati che il piccolo sia sempre ben idratato, specialmente durante i viaggi in climi caldi. In spiaggia o all’aperto utilizza sempre creme solari specifiche per neonati con un alto fattore di protezione, e vestiti leggeri ma coprenti per proteggere la sua pelle delicatissima dai raggi UV. Porta sempre con te salviettine umidificate e gel disinfettante per mantenere le mani pulite, specialmente prima di toccare il piccolo o il suo cibo.

Mare, le destinazioni perfette per le vacanze con un neonato

Per le vacanze al mare con un neonato ad agosto è importante scegliere destinazioni con spiagge adatte ai bambini, attrezzate per il cambio dei pannolini e facilmente accessibili anche con la carrozzina o il passeggino. In Italia tra le destinazioni ideali c’è la Versilia con le sue spiagge di sabbia fine e acque basse, perfette per i neonati. Molti stabilimenti balneari dispongono di aree gioco, fasciatoi e servizi per l’infanzia.

Anche Rimini con le sue ampie spiagge attrezzate e il mare tranquillo è perfetta per le famiglie. Qui troverai numerosi stabilimenti balneari dotati di tutti servizi per i più piccoli.

In Sardegna la lunga spiaggia di Poetto, a Cagliari, è perfetta per le vacanze formato famiglia grazie alla sabbia fine, al mare basso e limpido e ai tanti stabilimenti con servizi dedicati ai neonati mentre in Sicilia la splendida spiaggia di San Vito Lo Capo è attrezzata con ombrelloni, lettini e servizi igienici, ideale per trascorrere giornate in relax con il vostro bebè.

Se invece volete trascorrere le vacanze al mare all’estero, le Baleari ovvero le isole di Maiorca, Minorca e Formentera sono ottime mete estive per famiglie con neonati. Qui troverai spiagge di sabbia bianca, acque cristalline e numerosi servizi per l’infanzia.

È sempre consigliabile prenotare in anticipo, chiedere della disponibilità di culle e fasciatoi e munirsi di tutto il necessario per le vacanze con il bambino, come teli da mare, giochi da spiaggia per il bebè e altre cose che elencheremo più avanti in questo articolo.

In viaggio con il bebè, le migliori località in montagna

Ad agosto la montagna può essere una destinazione piacevole e rinfrescante per le vacanze con i neonati. Alcune ottime mete in montagna per una vacanza con il bebè in Italia sono la Val di Sole in Trentino, che offre un’ampia scelta di strutture family-friendly e piste ciclabili sicure.

Località come Ortisei e Corvara sulle Dolomiti, con la loro aria pulita e i panorami stupendi sono un paradiso per le famiglie. Spostandosi verso il centro Italia ci sono località come Cutigliano e Abetone nell’Appennino tosco-emiliano, mete ideali per tranquille passeggiate con il neonato.

In Europa una meta eccellente è la Svizzera, con strutture attrezzate per famiglie e località come Interlaken, Lucerna e Montreux che combinano la bellezza di un soggiorno in montagna con tutte le comodità. In Austria invece ci sono regioni come il Tirolo e la Carinzia che sono perfette per una vacanza rilassante con i più piccoli, grazie ai meravigliosi panorami delle Alpi e ai tanti servizi family-friendly.

Sulle Alpi Francesi infine località come Chamonix e Megève sono un’ottima scelta per vacanze rilassanti con un neonato grazie all’atmosfera familiare e ai servizi adeguati È importante scegliere strutture attrezzate, evitare escursioni troppo impegnative e proteggere adeguatamente il neonato dal caldo e dal sole. Con le giuste precauzioni, una vacanza in montagna può essere un’esperienza meravigliosa per tutta la famiglia.

Vacanze con un neonato, cosa mettere in valigia?

Preparare la valigia per le vacanze con un neonato richiede un po’ di organizzazione. Ecco una lista delle cose indispensabili da portare con te:

1) Abbigliamento

Body e tutine leggere.

Cappellino per il sole.

Pannolini in quantità sufficiente per tutta la durata del viaggio.

2) Alimentazione

Se allatti, porta con te un cuscino da allattamento.

Biberon e latte artificiale se necessario.

Bottigliette d’acqua sterilizzata e snack leggeri per te.

3) Cura e igiene

Salviettine umidificate e pannolini.

Crema per il cambio.

Asciugamani e teli da mare.

4) Sonno

Culla da viaggio o lettino portatile.

Copertine leggere.

Giocattoli o peluche preferiti per il comfort del neonato.

5) Viaggio

Passeggino leggero e facilmente trasportabile.

Marsupio o fascia porta-bebè.

Seggiolino auto conforme alle normative di sicurezza.

Consigli per il benessere della neomamma

Non bisogna dimenticare che il benessere della mamma è altrettanto importante. Ecco alcuni consigli per assicurarti che anche tu possa goderti la vacanza:

Riposo adeguato: Cerca di riposare quando il neonato dorme. È importante recuperare energia per poter gestire al meglio le attività quotidiane. Alimentazione sana: Mantieni una dieta equilibrata e ricca di nutrienti. Porta con te snack sani come frutta secca, yogurt e barrette energetiche. Tempo per te: Dedica del tempo a te stessa. Se possibile, approfitta della presenza di un partner o di un familiare per prenderti una pausa, anche solo per una breve passeggiata o un bagno rilassante. Attività fisica: Anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Mantieniti attiva per migliorare il tuo umore e la tua salute generale. Supporto: Non esitare a chiedere aiuto se ne hai bisogno. Viaggiare con un neonato può essere stressante, quindi avere un supporto adeguato è fondamentale.

Seguendo questi consigli, potrai vivere momenti indimenticabili con il tuo piccolo: il ricordo della prima vacanza insieme al tuo bambino ti resterà impresso per tutta la vita…buon viaggio!