Perché comprarli già pronti quando è facilissimo preparare gli involtini primavera in casa? Segui questa ricetta e potrai farli anche tu

Involtini primavera fatti in casa, con questa ricetta vengono identici agli originali: così non dovrai più comprargli già pronti al supermercato.

Gli involtini primavera sono tra i piatti più amati, apprezzati e famosi della cucina cinese. Un tempo venivamo preparati in corrispondenza del Capodanno Cinese, noto anche come festa di primavera ed ecco perché, ancora oggi, vengono chiamati con il nome di ‘involtini primavera’. Con il passare del tempo poi, sono diventati così apprezzati, da essere preparati tutti l’anno.

Diffusi in gran parte dell’Asia orientale e del Sud-est asiatico, con numerose varianti locali, gli involtini primavera sono ormai presenti in ogni tipologia di cucina. In origine non erano affatto fritti, ma si trattava di semplici frittelle farcite con verdure. Successivamente si è passati poi alla versione che noi tutti conosciamo e che apprezziamo maggiormente.

Come preparare in casa dei croccantissimi involtini primavera con la ricetta originale

Oggi, gli involtini primavera fanno parte non solo della cucina cinese, ma sono diventati famosissimi anche in Europa, a tal punto da diventare uno dei piatti più richiesti e consumati. Prepararli in casa non è affatto complicato e con questa ricetta si potrà preparare una versione identica a quella originale. In poco tempo si potranno portare in tavola dei croccantissimi involtini primavera.

Ingredienti per 8 involtini:

Sfoglie per involtini (da 21,5 x 21,5 cm) 8 fogli

Cavolo cappuccio qualità “cuore di bue” 300 g

Carote 60 g

Cipolle bianche 50 g

Vino di riso 30 g

Olio di semi di arachide q.b.

Sale fino q.b.

Pepe bianco (o nero) q.b.

Albumi per spennellare

Procedimento:

Per prima cosa bisognerò scongelare le sfoglie per involtini, che si trovano facilmente nei negozi etnici oppure online Sistemarli su di un piano di lavoro e coprire le sfoglie con un canovaccio pulito e leggermente inumidito per non farle seccare Prendere adesso le verdure e dopo averle lavate ed asciugate tagliarle a listarelle sottili In una wok aggiungere l’olio di semi e unire le cipolle Lasciare soffriggere per un paio di minuti, dopodiché unire cavolo e carote Regolare di sale e proseguire la cottura Sfumare con il vino di riso e lasciare cuocere per altri 4-5 minuti Le verdure dovranno risultare cotte ma ancora croccanti A questo punto trasferirle in un colino a maglia stretta e far scolare l’acqua in eccesso Ora non resta che iniziare a comporre l’involtino. Prendere una sfoglia per volta sul canovaccio con un angolo rivolto verso di voi e aggiungete una manciata di ripieno sulla metà inferiore Piegare l’angolo inferiore verso l’alto e arrotolare senza premere per coprire il ripieno Ripiegate gli angoli ai lati verso il centro Ora non resta che arrotolare l’involtino e fissare i lembi inumidendoli leggermente con dell’acqua Adesso si passerà alla fase della frittura. Riprendere nuovamente la wok, riempirla con altro olio di semi e portarlo alla temperatura di 180°C Una volta caldo, abbassare leggermente la fiamma e friggere gli involtini fino a doratura

Appena saranno cotti prelevarli con una schiumarola e lasciare assorbire l’olio in eccesso da un foglio di carta da cucina. Servire subito e ben caldi.