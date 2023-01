Vacanze nel Tirolo in Austria, dove la natura è ancora al primo posto

Chi ama trascorrere le proprie meritate vacanze in luoghi dove la natura è ancora in gran parte incontaminata e allo stesso tempo adora le zone ricche di storia e cultura non può non pensare al Tirolo, una bellissima regione austriaca che confina con storico-geografica che si trova tra l’Austria e l’Italia; i territori tirolesi, infatti, sono suddivisi tra lo Stato federato del Tirolo (uno dei Länder austriaci) a nord e la regione italiana Trentino-Alto Adige a sud.

Lo Stato federato del Tirolo è a sua volta suddiviso in due parti, il Tirolo del Nord (Nordtirol) e il Tirolo Orientale (Osttirol); si tratta di una regione estremamente accogliente, altamente turistica. Cerchiamo innanzitutto di conoscerlo meglio.

Il Tirolo Orientale è una zona geografica che ha come capoluogo la città di Lienz; confina con le regioni italiane Veneto e Trentino-Alto Adige e con i Länder austriaci della Carinzia e del Salisburghese.

La regione comprende quattro importanti zone turistiche: l’Alta Val Pusteria, gli Alti Tauri, le Dolomiti di Lienz e la Valle di Defereggen; è proprio delle possibilità di fare vacanza in quest’ultima zona turistica che parleremo in questo nostro articolo.

La Valle di Defereggen: un piccolo paradiso austriaco

La valle di Defereggen è una delle valli alpine più incontaminate e allo stesso tempo meno popolate di tutta l’Austria, un vero e proprio paradiso nel Tirolo Orientale.

Come in tutto il territorio austriaco, l’offerta per i vacanzieri è di primordine, ne ha una prova chi visita l’hotel Jesacherhof in Austria a St. Jakob in Defereggen, uno dei tre più pittoreschi borghi montani della valle, gli altri sono Hopfgarten e St. Veit.

Di queste tre località, la più conosciuta è sicuramente St. Jakob, paese immerso nel Parco nazionale degli Alti Tauri. Il parco, il più grande dell’Europa centrale, è una vera e propria meraviglia della natura; lo incorniciano maestose cime montane; ricchissime sono la flora e la fauna.

La valle di Defereggen è un luogo fiabesco che offre al tempo stesso una natura incontaminata e la possibilità di usufruire di tutti i più moderni comfort e servizi di prima classe, grazie a strutture ricettive all’avanguardia, ma estremamente rispettose dell’ambiente e della natura.

È il luogo ideale per fare vacanze in qualsiasi periodo dell’anno; è adatta a tutte le tipologie di turisti: da coloro che desiderano soltanto rifugiarsi in un’oasi di pace e di relax, a coloro che invece vogliono praticare sport e attività di vario tipo: sci alpino, sci di fondo, snowboard, slittino, pattinaggio e ciaspolate in inverno, oppure rafting, trekking e mountain bike in estate.

E poi escursionismo, arrampicata, pesca; tutto quanto possono desiderare i “vacanzieri” attivi.

La valle di Defereggen è perfetta anche per le famiglie con bambini piccoli e grandi che potranno dilettarsi con il baby-trekking sia d’estate che d’inverno.

C’è spazio anche per chi ama le vacanze culturali; nella valle di Defereggen, per esempio, sono stati ritrovati reperti a cui il paese di St. Jakob ha dedicato un museo archeologico. A St. Veit sono stati invece rinvenuti resti risalenti all’epoca romana.

E che dire poi della impagabile cucina tirolese? Un tripudio di colori e sapori che contribuirà a rendere ancora più indimenticabile le vostre vacanze austriache.