Moda sostenibile a prezzi low cost: scopri come vestire bene aiutando il pianeta e il portafoglio – Viagginews.com

La moda sostenibile ti attira ma non sai da dove iniziare? Scopri tutti i modi per vestirti al meglio aiutando l’ecosistema e il portafoglio.

Negli ultimi anni, il tema della moda sostenibile è tornato alla ribalta nelle discussioni internazionali su ambiente e diritti sul lavoro. Una maggiore consapevolezza tra i consumatori, difatti, ha contribuito a rendere il mercato della moda più sensibile e vicino alle tematiche in merito all’ecoambientalismo.

I consumatori, oggi, sono interessati a conoscere la provenienza del capo acquistato, oltre ai tempi e i luoghi di produzione, fondamentali per determinate le politiche dietro all’oggetto. Quest’ultimi elementi risultano essere decisivi per contraddistinguere un capo sostenibile, pensato per rispettare l’ambiente e la società in tutte le sue fasi.

In questo scenario, sono sempre di più i consumatori i quali decidono di investire i propri soldi in capi sostenibili, con una qualità maggiore o in prodotti di seconda mano. Quest’ultimo mercato ha assistito ad un incremento notevole negli ultimi anni, anche in seguito alle numerose piattaforme digitali di second hand diventate virali tra i più giovani.

Moda sostenibile e low cost? Ecco dove trovarla

Nell’epoca della moda sostenibile, sono sempre di più i consumatori interessati al recupero del materiale usato e degli abiti vintage, spesso dimenticati negli armadi dei nonni e ancora in perfette condizioni. La stoffa, difatti, è una delle grandi risorse del nostro tempo e presenta diverse possibilità di utilizzo. Se il fast fashion ha dettato le leggi della moda in questi ultimi decenni, ora è il mercato sostenibile ad aver attirato i portafogli dei consumatori.

Nel perfetto armadio green, non possono mancare gli abiti di seconda mano, spesso pezzi unici o vintage i quali oggi possono essere acquistati sulle piattaforme online o presso mercati dell’usato. Gli eco-store online rappresentato oggi la soluzione ideale per trovare capi di ottima qualità a prezzi ridotti. Piattaforme come Vinted, Wallapop o eBay risultano essere particolarmente funzionali a chi cerca capi di seconda mano.

In queste piattaforme online è possibile ottenere uno scambio continuo e veloce con altri utenti, interessati a riciclare i propri armadi o abiti di seconda mano ereditati da altri. Per quanto riguarda il mercato italiano, L’armadio verde è il primo swap shop nazionale dove è possibile scambiare vestiti di marca e di ottima qualità con altri utenti. Si tratta di un modo divertente e gratificante per riciclare i propri capi, acquistarne di nuovi ad un prezzo minimo e rinnovare costantemente il proprio armadio con un occhio all’ambiente.