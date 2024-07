Spiagge più adatte ai bambini, le più apprezzate dai piccoli

Scopriamo quali sono le spiagge del Sud Italia che sono maggiormente adatte ai bambini per organizzare al meglio le vacanze con la famiglia.

Se state programmando una vacanza con tutta la famiglia vi sarà utile questa piccola guida sulle spiagge del Sud più adatte ai bambini, scelte tra le mete più belle che hanno tutte le caratteristiche di sicurezza ideali per i piccoli.

Quando si deve decidere una meta per le vacanze con i bambini è bene sapere quali sono le località balneari che, oltre ad offrire panorami mozzafiato e una buona qualità del mare, sono attrezzate per poter accogliere al meglio i propri figli.

In effetti sono tantissime le spiagge italiane del Sud che dispongono di tutte le caratteristiche adatte ai bambini e quindi può essere difficile scegliere una meta precisa. Noi abbiamo selezionato sette località balneari che sono tra le più apprezzate dai piccoli. Scopritele continuando a leggere!

Come scegliere le spiagge del Sud che sono adatte ai bambini? Con la bandiera verde

Fin dal 2008 il Professore Italo Farnetani ha ideato e condotto una ricerca sulle località balneari in Italia che sono a misura di bambino, stilando una lista in base alle candidature sottoposte dai pediatri.

Le spiagge bandiere verdi sono dunque quelle che hanno tutte quelle caratteristiche essenziali di sicurezza e divertimento che consentono ai genitori di fare la scelta giusta per poter trascorrere una vacanza serena in compagnia dei loro piccoli. Ad esempio la presenza di sabbia molto fine e di fondale basso.

Di seguito ne trovate sette (ricordiamo che al momento le spiagge bandiere verdi sono al momento 155) che sono state scelte dalla redazione di viagginews.com tra le varie regioni del Sud Italia.

Gallipoli in Puglia

Sono tredici le località di mare che in Puglia possono vantare di avere ottenuto la bandiera verde ma tra tutte spicca Gallipoli che si conferma tra le migliori spiagge del Salento dove andare al mare con i bambini. Infatti la costa di Gallipoli in provincia di Lecce è caratterizzata da un piccolo golfo sul litorale ionico è molto apprezzata per il suo valore naturalistico.

Non solo, l’offerta turistica della città è molto ampia. Tra chiese, palazzi e musei, anche gli adulti potranno trovare tante attrazioni da visitare durante i giorni di vacanza.

Soverato in Calabria

Sulla costa ionica della Calabria ci sono tantissimi luoghi di mare dove poter trascorrere una bella vacanza con tutta la famiglia, d’altronde le bandiere blu nella regione sono ben venti! Tea queste c’è Soverato, una delle spiagge d’Italia con la sabbia più fine che si possa trovare.

Sabbia bianca e mare cristallino rendono Soverato in provincia di Catanzaro una vera perla adatta per gli amanti delle vacanze al mare con bambini al seguito, mentre se volete scoprire tutte le altre spiagge adatte ai bambini in Calabria vi basta leggere il nostro approfondimento.

Giardini Naxos in Sicilia

Con diciotto località bandiere verdi, la Sicilia si attesta come una delle regioni con un maggiore numero di bandiere verdi in tutta Italia. Restando nella zona orientale segnaliamo Giardini Naxos in provincia di Messina, una delle spiagge più belle di Taormina che offre diversi arenili sia con la sabbia fine sia con pietre piccole, che quindi sono adatte anche ai bambini.

Spiaggia di Mondello vicino a Palermo

Andando invece dalla parte occidentale della Sicilia, se vi trovate in zona Palermo non potete perdervi la spiaggia di Mondello, davvero a misura dei più piccoli. Infatti è presente nelle liste delle spiagge più adatte ai bambini in Sicilia fin dal 2016

Marina di Camerota in Campania

Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta delle spiagge del Sud Italia adatte ai bambini e alle loro famiglie che vogliono trascorrere una vacanza in qualche bella località di mare, in tutta sicurezza. In Campania, in provincia di Salerno ci sono tante mete, tra le quali segnaliamo Marina di Camerota nel Cilento, caratterizzata da spiagge di sabbia sottile e mare limpido.

Alghero è tra le spiagge più adatte ai bambini in Sardegna

Alghero è una delle mete predilette dai turisti di ogni età ma è anche una delle spiagge più adatte ai bambini in Sardegna, oltre ad offrire sabbia fine e acqua con fondali bassi per diversi metri dalla riva, sono disponibili diverse strutture attrezzate che consentono di trascorrere serenamente le vacanze insieme a tutta la famiglia.

Cagliari in Sardegna

Infine sempre in Sardegna, lungo tutta la costa meridionale ci sono tante spiagge adatte ai bambini tra le quali il Poetto, la famosa spiaggia di Cagliari caratterizzata da fondale basso, acque cristalline e tutti i servizi balneari come noleggio di sdraio e ombrelloni oltre alla presenza di bagnini per godersi il sole in sicurezza.

Ovviamente è sempre bene restare aggiornati sulle condizioni meteorologiche che interessano un determinato luogo, come si apprende in tempo reale sul quotidiano nazionale www.notizie.com, in modo da organizzare, in caso di acquazzone estivo, un “piano b” come ad esempio la visita di luoghi culturali di interesse nei dintorni della località in cui siete in vacanza.